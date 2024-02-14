La Russia volta le spalle all’OSCE e si prepara a sospendere i pagamenti

Il Parlamento russo voterà il 21 febbraio la sospensione della partecipazione del Paese all’Assemblea parlamentare dell’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione (OSCE), ha dichiarato martedì (13 febbraio) il presidente della Duma, Vyacheslav Volodin.

L’OSCE, che conta Ucraina, Stati Uniti e Russia tra i suoi 57 membri, è il successore del Processo di Helsinki del 1975 che istituì la Conferenza per la Sicurezza e la Cooperazione, un’organizzazione che contribuì alla distensione durante la Guerra Fredda. Dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, l’organizzazione è stata in gran parte paralizzata dal continuo ricorso da parte di Mosca al veto effettivo di cui dispone ogni paese.

“È giunto il momento di dire addio all’Assemblea parlamentare dell’OSCE”, ha detto Volodin in una riunione della Duma, la camera bassa del parlamento russo, secondo una dichiarazione pubblicata sul sito web della Duma.

“L’organizzazione è assolutamente priva di indipendenza, è politicizzata e balla al ritmo di Washington. Ma la cosa peggiore in questa situazione è che paghiamo anche soldi, e siamo uno dei maggiori contribuenti”.

Le due camere del Parlamento russo, la Duma e il Consiglio della Federazione, voteranno contemporaneamente sulla sospensione della partecipazione e sulla sospensione dei pagamenti di Mosca all’OSCE, ha detto Volodin.

Dato che il partito Russia Unita – la fazione al potere che sostiene il presidente Vladimir Putin – detiene una schiacciante maggioranza in parlamento, è improbabile che la risoluzione incontri opposizione.

La Duma potrebbe anche prendere in considerazione la possibilità che la Russia lasci altre organizzazioni internazionali, si legge nel comunicato della Duma, senza nominarne alcuna.

L’Ucraina e i suoi alleati baltici, vicini della Russia, si sono rifiutati di partecipare alla riunione annuale dei ministri degli Esteri dell’OSCE alla fine dello scorso anno a causa della presenza del ministro degli Esteri russo Sergei Lavrov.

Il Consiglio Artico “congelato”

La Russia ha sospeso i pagamenti annuali al Consiglio Artico fino a quando non riprenderà il “lavoro vero” con la partecipazione di tutti i Paesi membri, ha riferito l’agenzia di stampa statale russa RIA Novosti, citando il ministero degli Esteri del paese.

“Al momento, il pagamento da parte della Russia dei contributi annuali al bilancio del Consiglio Artico è stato sospeso fino alla ripresa dei lavori reali in questo formato con la partecipazione di tutti i paesi membri”, ha detto il ministero alla RIA.

La cooperazione tra gli Stati artici occidentali dell’organismo intergovernativo e Mosca si è bloccata dopo che la Russia ha lanciato l’invasione su vasta scala dell’Ucraina due anni fa.

Il Consiglio Artico è stato creato nel 1996 per discutere le questioni che riguardano la regione polare, che vanno dall’inquinamento allo sviluppo economico locale alle missioni di ricerca e salvataggio.

Il lavoro del Consiglio, che comprende gli otto Stati artici di Finlandia, Norvegia, Islanda, Svezia, Russia, Danimarca, Canada e Stati Uniti, in passato ha prodotto accordi vincolanti sulla protezione e conservazione dell’ambiente.

Ma con la fine della cooperazione con Mosca, circa un terzo dei 130 progetti del Consiglio sono stati sospesi lo scorso anno, i nuovi progetti non possono andare avanti e quelli esistenti non possono essere rinnovati.

Per ora la Russia non pensa di lasciare il Consiglio, ha detto alla RIA il ministero degli Esteri.

La settimana scorsa Maria Zakharova, portavoce del ministero degli Esteri russo, ha affermato che se il Consiglio dovesse trasformarsi in “un’istituzione ostile alla Russia”, Mosca valuterà se restarvi, ha riferito l’agenzia statale TASS.

(a cura di Georgi Gotev)

