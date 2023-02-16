“La Russia sta diventando una dittatura”. Le parole dell’oppositore Ribakov

La Russia è “molto vicina” a diventare una dittatura e più il conflitto con l’Ucraina continuerà, più il regime di Vladimir Putin diventerà autoritario, ha dichiarato Nikolai Ribakov, leader dell’unico partito di opposizione russo, il liberale Yabloko, in un’intervista esclusiva a EFE, partner di EURACTIV.

“Siamo molto vicini ad essere una dittatura, ma siamo ancora allo stadio dell’autoritarismo. Ma più a lungo durano le azioni militari, più il Paese diventerà autoritario”, ha dichiarato il politico a EFE, negli uffici di Yabloko a Mosca.

Ribakov è a capo dell’unico partito che si oppone pubblicamente alla campagna militare, una posizione pacifista che ha mantenuto fin dalla prima guerra cecena del 1994.

“C’è molta negatività in Russia ora. Questo è un periodo di odio e di disprezzo per la vita umana. La propaganda di Stalin viene rafforzata. Nell’ultimo anno molte persone si sono dimostrate pronte a sacrificare le vite degli altri in nome di una cosiddetta vittoria”, ha affermato.

Tuttavia, “la Russia non è cambiata negli ultimi dodici mesi” e l’intervento militare ha aggravato “le tendenze antioccidentali e isolazioniste esistenti”.

“C’è stato un tentativo di uscire da questa spirale alla fine degli anni Ottanta e all’inizio degli anni Novanta, ma ci siamo fatti prendere la mano molto rapidamente e il cinismo ha sconfitto la compassione in politica e siamo presto tornati al dogma bolscevico secondo cui il fine giustifica i mezzi”, ha detto Ribakov.

Il risultato è una costituzione presidenzialista, un sistema politico senza divisione dei poteri e l’emarginazione del popolo dal processo decisionale.

Deriva autoritaria

La cosa più pericolosa “è che il meccanismo per il trasferimento democratico e pacifico del potere è stato distrutto. Quando tutto dipende da una sola persona, i rischi sono molto grandi, ancor più nella situazione attuale”.

Il politico liberale si è rammaricato del fatto che il conflitto in Ucraina “sta spingendo il Paese sempre più in profondità in un pantano dal quale è necessario uscire al più presto”.

“Chi dice che Putin ha inventato tutto questo, che la colpa di tutto è sua e che se se ne va il sole sorgerà da un giorno all’altro da Kaliningrad a Sakhalin e saremo tutti felici, non è così. Potrebbero arrivare tempi peggiori”, ha avvertito Ribakov.

Secondo lui, i russi si dividono in due gruppi: “Alcuni sono favorevoli all’uccisione di persone, sia che si tratti di coloro che sostengono la vittoria della Russia sia di coloro che difendono l’Ucraina. Altri, molto meno numerosi, credono che le persone non dovrebbero mai essere uccise”, ha spiegato.

“Chi sostiene la pace è visto in Russia come un mezzo pazzo. La maggior parte dei russi è assetata di sangue, sia pro che contro Putin”, ha aggiunto.

Putin non sta bluffando

Ribakov ha insistito sul fatto che “Putin crede a tutto ciò che dice”, anche quando parla di una possibile guerra nucleare.

“Non dubitate. Non sta bluffando. Ha anticipato ogni passo, compreso l’ultimatum prebellico. Tutto ciò che ha detto lo ha fatto”, ha detto Ribakov, sottolineando che la narrazione di Putin è che “noi martiri andremo in paradiso e gli altri moriranno e basta. Non è un’allegoria, è un messaggio diretto su ciò che può accadere”.

Lo stesso, ha sottolineato, si può dire quando il Cremlino e la sua cerchia ristretta affermano che “se non c’è Putin, non c’è la Russia” e “senza la Russia, il mondo non ha senso per noi”.

“Per Putin, la sconfitta in guerra significa la morte della Russia. Ha avvertito molte volte. Le armi nucleari saranno usate nel caso in cui l’esistenza del Paese venga minacciata. E secondo lui, questo scenario (la sconfitta) sarebbe proprio questa minaccia”, ha detto Ribakov, sottolineando l’importanza di esortare Mosca a valutare “la reale minaccia di una guerra nucleare”.

Cessate il fuoco urgente

Per Yábloko, la via da seguire è una dichiarazione di cessate il fuoco, lo scambio di prigionieri e l’indagine sui crimini di guerra come base per i negoziati di pace.

“La cessazione delle ostilità apre la strada ai negoziati di pace. Senza una tregua, i negoziati sono impossibili”, ha dichiarato Ribakov.

Tuttavia, ci sono “solo quattro persone al mondo che possono raggiungere questo obiettivo”: Putin, Zelenskyy, Joe Biden e Xi Jinping.

“La sconfitta è inaccettabile per la Russia e anche per l’Occidente. E se nessuna delle due parti ritiene accettabile la sconfitta, allora dovremo pensare a fermare la guerra”.

Leggi l’articolo originale qui