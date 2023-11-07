La Russia si ritira formalmente dal trattato sulle forze armate post-Guerra Fredda

Martedì (7 novembre) la Russia si è formalmente ritirata da uno storico trattato di sicurezza che limitava categorie chiave di forze armate convenzionali, accusando gli Stati Uniti di aver minato la sicurezza post-Guerra Fredda con l’allargamento dell’alleanza militare della NATO.

Il Trattato sulle forze armate convenzionali in Europa (CFE) del 1990, firmato un anno dopo la caduta del muro di Berlino, poneva limiti verificabili alle categorie di equipaggiamenti militari convenzionali che la NATO e l’allora Patto di Varsavia potevano schierare.

Il trattato era stato concepito per impedire a entrambe le parti della Guerra Fredda di accumulare forze per una rapida offensiva contro l’altra in Europa, ma era impopolare a Mosca poiché attenuava il vantaggio dell’Unione sovietica nelle armi convenzionali.

La Russia ha sospeso la partecipazione al trattato nel 2007 e ha interrotto la partecipazione attiva nel 2015. Più di un anno dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina, a maggio il presidente Vladimir Putin ha firmato un decreto che denunciava il trattato.

Il ministero degli Esteri russo ha affermato che la Russia si è formalmente ritirata dall’intesa a mezzanotte – e che il trattato ormai è “storia”.

“Il Trattato CFE è stato concluso alla fine della Guerra Fredda, quando sembrava possibile la formazione di una nuova architettura di sicurezza globale ed europea basata sulla cooperazione e sono stati fatti i tentativi appropriati”, ha affermato il ministero in una nota.

La Russia ha affermato che la spinta degli Stati Uniti per l’allargamento della NATO ha portato i paesi dell’alleanza ad “aggirare apertamente” le restrizioni di gruppo del trattato, e ha aggiunto che l’ammissione della Finlandia nella NATO e della Svezia significava che il trattato era morto.

“Anche il mantenimento formale del Trattato CFE è diventato inaccettabile dal punto di vista degli interessi fondamentali di sicurezza della Russia”, ha affermato il ministero, sottolineando che gli Stati Uniti e i loro alleati non hanno ratificato il CFE aggiornato del 1999.

La guerra in Ucraina ha innescato la peggiore crisi nelle relazioni di Mosca con l’Occidente dai tempi della Guerra Fredda. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato nel fine settimana che i rapporti con gli Stati Uniti sono sotto lo zero.

Dopo che la Russia ha annunciato l’intenzione di uscire dal trattato quest’anno, la NATO ha condannato la decisione, affermando che avrebbe minato la sicurezza euro-atlantica.

“La Russia per molti anni non ha rispettato i suoi obblighi CFE”, ha affermato la NATO a giugno. “La guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina e la complicità della Bielorussia sono contrarie agli obiettivi del Trattato CFE”.

Gli Stati Uniti e i loro alleati avevano vincolato la ratifica della CFE adattata del 1999 al rispetto da parte della Russia degli impegni nei confronti della Georgia e della Moldavia di ritirare le proprie truppe da questi Paesi. La Russia ha affermato che tale collegamento era sbagliato.

Nel 2008 la Russia ha invaso la Georgia e occupa ancora il 20% del suo territorio. Recentemente la Russia ha firmato un accordo per una base navale permanente sulla costa del Mar Nero, nella regione georgiana occupata dell’Abkhazia.

La Russia mantiene ancora truppe in Transnistria, parte del territorio della Moldavia, un Paese candidato all’UE.

Nel 2011, in risposta alla “sospensione” russa, che secondo Washington non era legale ai sensi del trattato, gli Stati Uniti e la NATO hanno cessato di attuarla nei confronti della Russia, secondo il Dipartimento di Stato americano.

“La ‘sospensione’ dell’attuazione del Trattato da parte della Russia dal 2007 ha seriamente minato la verificabilità del Trattato, diminuito la trasparenza e minato l’approccio cooperativo alla sicurezza che è stato elemento centrale delle relazioni NATO-Russia e della sicurezza europea per più di due decenni”, afferma lo Stato Il Dipartimento ha detto nel 2020.

(a cura di Georgi Gotev)

