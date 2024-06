La Russia potrebbe tentare una nuova offensiva entro maggio, afferma il presidente ucraino Zelensky

La Russia sta preparando una nuova offensiva contro l’Ucraina a partire dalla fine di maggio o dall’estate, ma Kyiv ha un suo chiaro piano di battaglia, ha detto ai giornalisti riuniti nella capitale ucraina il presidente Volodymyr Zelensky domenica (25 febbraio).

Parlando il giorno dopo il secondo anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina, Zelensky ha affermato che il terzo anno di guerra sarà “un punto di svolta”.

“Un anno di elezioni, di defocalizzazione, tutto in una volta, sfide dall’esterno, dall’interno (…) Credo che il formato di come finirà la guerra dipenderà da quest’anno”, ha detto Zelensky al programma “Ucraina. Anno 2024” a Kyiv.

Il presidente ha detto che si aspetta che la Russia prepari le operazioni di controffensiva all’inizio dell’estate o alla fine di maggio, aggiungendo: “C’è un piano [per una nuova controffensiva], il piano è chiaro, non posso dirvi i dettagli (…) Questo piano è legato al cambio di gestione, ci sono cambiamenti corrispondenti”.

Il mese scorso il presidente ucraino ha sostituito il precedente capo dell’esercito popolare del suo paese, Valeriy Zaluzhnyi, con il comandante delle forze di terra, Oleksandr Syrskyi.

Il passo è stato visto come un’enorme scommessa fatto mentre le forze russe stanno guadagnando terreno in alcune regioni orientali a quasi due anni dall’inizio della guerra.

“Dobbiamo preparare le riserve. Loro [i russi] non sono stati preparati adeguatamente, e anche questo è un dato di fatto”, ha detto.

Vittime ucraine

Zelensky ha anche fornito il primo bilancio ufficiale delle vittime in più di un anno, affermando che il numero era di gran lunga inferiore alle stime fornite dal Cremlino.

“Trentunomila soldati ucraini sono stati uccisi in questa guerra. Non 300.000, non 150.000, non qualunque cosa abbiano mentito Putin e la sua cerchia ingannevole”, ha detto Zelensky.

“Tuttavia, ciascuna di queste perdite rappresenta per noi un grande sacrificio”, ha aggiunto.

Il presidente dell’Ucraina ha detto che non rivelerà il numero dei soldati feriti o dispersi. Tuttavia, “decine di migliaia di civili” furono uccisi nelle zone russe occupate temporaneamente, dove le cifre esatte dovranno essere determinate alla fine della guerra.

È la prima volta che Kiyv conferma il numero delle sue perdite dall’inizio della guerra su vasta scala con la Russia il 24 febbraio 2022.

Un rapporto del New York Times di agosto citava funzionari statunitensi che stimavano il bilancio delle vittime ucraine a quasi 70.000, mentre affermava che almeno 120.000 soldati russi erano morti durante la guerra. Allora i conteggi non potevano essere verificati in modo indipendente.

I notiziari russi indipendenti Mediazona e Meduza, in un’indagine congiunta, hanno riferito che circa 75.000 soldati russi morirono combattendo nella guerra, ad un ritmo di circa 120 al giorno.

Sia la Russia che l’Ucraina hanno spesso sottovalutato le perdite militari, esagerando invece le perdite che affermano di essersi inflitte a vicenda.

Carenza di sostegno occidentale

Negli ultimi mesi, l’Ucraina ha intensificato gli avvertimenti sul fatto che le sue truppe sono sempre più prive di armi e di personale, con una carenza di munizioni che ostacola la capacità delle sue forze armate di respingere le truppe russe.

Parlando ai giornalisti, Zelensky ha affermato che in questa fase della guerra è vitale per Kiev e i suoi alleati occidentali rimanere uniti e che la vittoria dell’Ucraina dipende dal continuo sostegno occidentale.

“Ora è il momento più difficile per la nostra unità, e se cadremo tutti a pezzi, dall’esterno e Dio non voglia dall’interno, allora questo sarà il momento più debole – non è ancora successo”, ha detto.

Zelensky si è detto fiducioso che il Congresso degli Stati Uniti approverà un nuovo importante pacchetto di assistenza militare e finanziaria e che l’Ucraina ha bisogno di tale decisione entro un mese, aggiungendo che “Quando parliamo di aiuti americani, dobbiamo capire che non è una questione di riserve finanziarie, si tratta di armi (…) saremo indeboliti sul campo di battaglia (…) abbiamo le armi che abbiamo”.

Zelensky ha anche fatto riferimento al deficit dell’UE nel fornire solo il 30% del milione di munizioni promesse a Kiev entro marzo.

I suoi commenti arrivano mentre gli europei si trovano ad affrontare domande difficili su come affrontare i prossimi dodici mesi e sostenere il loro sostegno per dare a Kiev gli strumenti necessari per respingere le forze russe.

La settimana scorsa, l’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la Politica di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, ha esortato gli Stati membri del blocco a trovare modi per aumentare la consegna di munizioni di cui c’è assoluto bisogno all’Ucraina al di fuori degli attuali accordi.

Vertice di pace in primavera

Kyiv spera di tenere un vertice in Svizzera questa primavera per discutere la sua visione di pace con i suoi alleati, ha detto Zelensky, aggiungendo che il progetto di pace sarà successivamente presentato alla Russia.

“Spero che avvenga questa primavera. Non dobbiamo perdere questa iniziativa diplomatica”, ha affermato.

“Offriremo una piattaforma sulla quale [Putin] potrà concordare di aver perso questa guerra e che è stato un errore. Un grosso errore”.

[Modificato da Alice Taylor]

