La Russia fissa la data delle elezioni presidenziali in cui si voterà anche nelle regioni occupate dell’Ucraina

La Camera alta del parlamento russo ha votato giovedì (7 dicembre) per fissare la data delle elezioni presidenziali russe per il 17 marzo 2024.

La decisione è stata approvata all’unanimità con 162 voti nel Consiglio della Federazione.

“Con questa decisione diamo effettivamente il via alla campagna elettorale”, ha detto la presidentessa del Consiglio della Federazione Valentina Matvienko, aggiungendo che per la prima volta parteciperanno al voto gli abitanti delle regioni annesse alla Russia dell’Ucraina di Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhya e Kherson.

“Scegliendo insieme un capo di Stato, condividiamo pienamente la responsabilità comune e il destino comune della nostra patria”, ha detto Matviyenko.

Putin non ha ancora annunciato ufficialmente la sua intenzione di candidarsi per un nuovo mandato presidenziale di sei anni.

Ucraina: un secondo Vietnam?

Il capo del Foreign Intelligence Service (SVR) russo, Sergei Naryshkin ha dichiarato giovedì che il sostegno occidentale all’Ucraina potrebbe trasformare il conflitto in un “secondo Vietnam” che perseguiterà Washington negli anni a venire.

Putin ha inviato truppe in Ucraina nel febbraio 2022 innescando una guerra che ha ucciso o ferito centinaia di migliaia di persone, portando al più grande scontro tra Russia e Occidente degli ultimi sessant’anni.

L’Occidente ha dato all’Ucraina più di 246 miliardi di dollari in aiuti e armi, ma la controffensiva ucraina è fallita e la Russia mantiene il controllo di poco meno di un quinto del territorio ucraino.

“L’Ucraina si trasformerà in un ‘buco nero’ che assorbirà sempre più risorse e persone”, ha detto Naryshkin in un articolo sul giornale interno dell’SVR, “The Intelligence Operative”.

“Alla fine, gli Stati Uniti rischiano di crearsi un ‘secondo Vietnam’, e ogni nuova amministrazione americana dovrà cercare di affrontarlo”.

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avvertito che uno scontro diretto NATO-Russia potrebbe scatenare la Terza Guerra Mondiale e ha ripetutamente escluso l’invio di soldati americani in Ucraina.

La guerra del Vietnam fu in effetti un conflitto della Guerra Fredda Est-Ovest in cui gli Stati Uniti combatterono a fianco delle forze del Vietnam del Sud contro un nord sostenuto dalle potenze comuniste di Cina e Unione Sovietica.

La guerra, nella quale furono uccisi diversi milioni di persone, si concluse nel 1975 con la vittoria del Vietnam del Nord e l’ignominiosa sconfitta degli Stati Uniti, che avevano perso più di 58.000 uomini e visto la crescita dei potenti movimenti pacifisti in patria.

Mercoledì Biden ha chiesto al Partito repubblicano un nuovo invio di aiuti militari per l’Ucraina.

“Se Putin prenderà l’Ucraina, non si fermerà qui”, ha detto Biden, prevedendo che Putin attaccherà un alleato della NATO.

Allora, ha aggiunto Biden, “avremo qualcosa che non cerchiamo e che oggi non abbiamo: truppe americane che combattono truppe russe”.

Le sanzioni occidentali non funzionano?

Putin ha affermato che il prodotto interno lordo della Russia dovrebbe crescere del 3,5% quest’anno, mentre l’economia si riprende da una contrazione del 2,1% nel 2022.

L’economia russa focalizzata sulle esportazioni si è dimostrata più resiliente di quanto Mosca e i suoi avversari si aspettassero quando l’Occidente ha cercato di punire e isolare la Russia con sanzioni radicali dopo aver inviato truppe in Ucraina all’inizio del 2022.

“Oggi, il PIL è già più alto di quanto non fosse prima dell’attacco delle sanzioni occidentali”, ha detto Putin al forum imprenditoriale “Russia Calling” a Mosca. “Si prevede che per quest’anno… il PIL aumenterà almeno del 3,5%”.

L’economia russa è stata rafforzata da un forte aumento della spesa per la difesa e dell’industria manifatturiera per il conflitto in Ucraina.

Ma è alle prese con tassi di interesse elevati, che dovrebbero essere aumentati al 16% la prossima settimana, un’inflazione elevata che chiuderà l’anno ben al di sopra dell’obiettivo del 4% della Banca centrale e una carenza di manodopera che ha visto la disoccupazione scendere al minimo storico di 2,9% e iniziare a frenare la produttività.

Putin, come ha fatto in diverse occasioni, ha lodato la salute dell’economia russa e delle finanze statali, definendo le sanzioni dell’Occidente un assalto che non è riuscito a sferrare alcun colpo significativo.

“Il sistema finanziario occidentale sta chiaramente diventando tecnologicamente obsoleto”, ha detto Putin. “Si è riposata sugli allori per così tanto tempo, abituandosi ai monopoli e all’esclusività, alla mancanza di alternative reali, all’abitudine di non cambiare nulla, diventando arcaica”.

