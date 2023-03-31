La Russia arresta un giornalista statunitense con l’accusa di spionaggio

Un giornalista americano è stato arrestato perché sospettato di essere una spia per conto di Washington, ha dichiarato la Russia giovedì (30 marzo), suscitando l’immediata indignazione dell’Occidente, con la Casa Bianca che ha condannato l’accusa come “ridicola”.

Evan Gershkovich, giornalista del Wall Street Journal, è ritenuto il primo giornalista straniero detenuto per spionaggio nella Russia post-sovietica e il suo arresto dovrebbe inasprire il confronto del Cremlino con l’Occidente nel contesto dell’aggressione di Mosca all’Ucraina.

Il Wall Street Journal ha dichiarato di essere profondamente preoccupato per la sicurezza di Gershkovich e ha smentito l’affermazione del servizio di sicurezza FSB secondo cui il giornalista stava “spiando nell’interesse del governo americano”.

La detenzione del giornalista 31enne, con accuse che prevedono una pena massima di 20 anni dietro le sbarre, è anche una grave escalation nella repressione a tappeto dei media da parte del Cremlino.

I funzionari statunitensi hanno dichiarato di essere in contatto con la famiglia di Gershkovich e che il Dipartimento di Stato ha richiesto l’accesso consolare.

La Casa Bianca ha condannato l’arresto e ha detto agli americani di non recarsi in Russia e di lasciare il Paese per la propria sicurezza.

“Il fatto che il governo russo prenda di mira i cittadini americani è inaccettabile. Condanniamo la detenzione del signor Gershkovich con la massima fermezza”, ha dichiarato in un comunicato il segretario stampa della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre.

“L’accusa di spionaggio è ridicola”, ha poi aggiunto.

Giovedì (30 marzo) l’Unione Europea ha condannato il “sistematico disprezzo” della libertà di stampa da parte della Russia.

“I giornalisti devono poter esercitare liberamente la loro professione e meritano protezione”, ha twittato il capo della diplomazia dell’UE Josep Borrell.

🔴Arrested in #Russia🇷🇺, the American🇺🇸 reporter Evan Gershkovich is accused of spying by the FSB. The @WSJ ’s correspondent was investigating on the military company Wagner. RSF is alarmed by what looks like retaliation: journalists must not be targeted! pic.twitter.com/urmGFNEdNz — RSF (@RSF_inter) March 30, 2023

Il ministro degli Esteri britannico James Cleverly ha fatto eco a questo sentimento, aggiungendo che la Gran Bretagna è “al fianco degli Stati Uniti nella difesa di questi principi democratici fondamentali”.

I funzionari statunitensi hanno rifiutato di esprimersi sulle preoccupazioni che l’arresto di Gershkovich possa essere l’ultimo sforzo di Mosca per organizzare uno scambio di ostaggi.

“Non è una tattica nuova per Putin e per i funzionari russi quella di detenere stranieri e in particolare americani”, ha dichiarato il portavoce della Casa Bianca per la sicurezza nazionale John Kirby, riferendosi al presidente russo Vladimir Putin.

Preso con le mani nel sacco

Gershkovich è stato arrestato a Ekaterinburg, a circa 1.800 chilometri a est di Mosca, poi è stato trasferito nella capitale e posto in detenzione fino al 29 maggio in attesa del processo.

Reporter senza frontiere ha dichiarato che stava indagando sul Gruppo Wagner, l’esercito privato che svolge un ruolo di primo piano nell’offensiva militare russa in Ucraina. Il gruppo è controllato da Yevgeny Prigozhin, uno stretto alleato di Putin.

L’FSB ha tuttavia affermato che Gershkovich è stato arrestato “mentre cercava di ottenere informazioni classificate” sull’esercito russo. Sia il Cremlino che il Ministero degli Esteri hanno affermato che il giornalista è stato “colto in flagrante”.

Una fonte delle forze dell’ordine ha dichiarato all’agenzia di stampa statale TASS che i file del caso erano “top secret” e che Gershkovich si è dichiarato non colpevole di spionaggio.

Media sotto attacco

La famiglia di Gershkovich è immigrata negli Stati Uniti dalla Russia quando lui era bambino.

Parla correntemente il russo e ha lavorato per Agence France-Presse a Mosca prima di entrare al Wall Street Journal all’inizio dello scorso anno.

In precedenza è stato reporter del Moscow Times, un sito web di notizie in lingua inglese.

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha messo in guardia Washington dall’esercitare pressioni sui media russi che lavorano negli Stati Uniti, affermando che ciò “non deve accadere”.

L’arresto di Gershkovich arriva mentre i giornalisti occidentali in Russia si trovano ad affrontare crescenti restrizioni.

Il personale dei media occidentali riferisce spesso di essere pedinato, soprattutto durante i viaggi al di fuori dei principali centri urbani di Mosca e San Pietroburgo.

Molti russi sono riluttanti a parlare con i media stranieri a causa delle severe leggi sulla censura adottate in seguito all’offensiva in Ucraina.

“Il problema è che la legislazione russa recentemente aggiornata e l’interpretazione dello spionaggio da parte dell’FSB consentono oggi l’incarcerazione di chiunque sia semplicemente interessato agli affari militari”, ha dichiarato l’analista politica russa Tatiana Stanovaya.

Troppo presto per discutere di uno scambio

L’arresto ha scatenato la speculazione secondo la quale Mosca voglia trattenere Gershkovich per scambiarlo con uno dei suoi cittadini detenuti in Occidente.

Nell’ultimo anno ci sono stati diversi scambi di prigionieri di alto profilo tra Mosca e Washington. A dicembre, Mosca ha liberato la stella del basket statunitense Brittney Griner – arrestata per aver portato nel Paese olio di cannabis – in cambio del trafficante d’armi russo Viktor Bout.

Diversi cittadini statunitensi sono attualmente detenuti in Russia e Washington ha cercato di organizzare uno scambio per Paul Whelan, un ex marine statunitense, arrestato nel 2018 e condannato a 16 anni con l’accusa di spionaggio. È detenuto in una colonia penale a sud di Mosca.

Ma il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato giovedì che è troppo presto per discutere di un eventuale scambio.

“Alcuni scambi avvenuti in passato riguardavano persone che stavano già scontando la loro pena”, ha dichiarato ai giornalisti il vice ministro degli Esteri Sergei Ryabkov.

Le autorità hanno anche usato accuse di spionaggio contro giornalisti russi.

L’anno scorso, la Russia ha imprigionato un ex reporter, Ivan Safronov, per 22 anni con l’accusa di tradimento. Safronov ha lavorato per il quotidiano economico Kommersant e per l’agenzia spaziale Roscosmos ed è stato uno dei più importanti giornalisti russi che si occupano di difesa.

Leggi l’articolo originale qui.