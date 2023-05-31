La Russia accusa Washington di incoraggiare l’Ucraina a condurre attacchi coni droni

Per la Russia gli Stati Uniti stanno incoraggiando Kyiv ignorando pubblicamente l’attacco di droni che martedì (30 maggio) ha colpito diversi quartieri di Mosca, in base a quanto dichiarato mercoledì (31 maggio) dall’inviato della Russia negli USA Anatoly Antonov in una nota su Telegram.

La Casa Bianca ha dichiarato di non sostenere gli attacchi all’interno della Russia e di stare ancora raccogliendo informazioni sull’incidente, che il presidente russo Vladimir Putin ha definito un tentativo di spaventare e provocare Mosca.

“Cosa sono questi tentativi di nascondersi dietro la frase che stanno ‘raccogliendo informazioni’?”. Ha dichiarato Antonov nelle osservazioni pubblicate sul canale di messaggistica Telegram.

“Questo è un incoraggiamento per i terroristi ucraini”.

Martedì Putin ha definito l’assalto, che ha portato la guerra iniziata 15 mesi fa in Ucraina nel cuore della Russia, un atto terroristico. L’Ucraina accusa anche la Russia di terrorismo per i suoi bombardamenti sui civili ucraini, accuse che Mosca nega.

Mykhailo Podolyak, un assistente presidenziale ucraino, ha negato che Kyiv fosse direttamente coinvolta, ma ha detto che “siamo lieti di osservare gli eventi” e ha previsto altri attacchi di questo tipo.

L’attacco a Mosca, che ha provocato due feriti, è arrivato dopo che la Russia ha lanciato tre attacchi aerei nel giro di un giorno su Kyiv e 17 dall’inizio di maggio.

Gli Stati Uniti stanno ancora raccogliendo informazioni sulle notizie di droni che hanno colpito Mosca, ha dichiarato martedì la Casa Bianca, ribadendo che Washington non sostiene gli attacchi all’interno della Russia ed è concentrata sull’aiutare l’Ucraina a riprendere il suo territorio.

“Abbiamo visto la notizia e stiamo ancora raccogliendo informazioni su quanto accaduto. In generale, non sosteniamo attacchi all’interno della Russia”, ha dichiarato un portavoce della Casa Bianca.

Il portavoce ha detto che Washington è “concentrata nel fornire all’Ucraina le attrezzature e l’addestramento necessari per riprendere il proprio territorio sovrano”.

I blogger ritengono che per gli attacchi all’interno della Russia le forze di Kyiv utilizzino droni di fabbricazione ucraina. Tali droni avrebbero un raggio d’azione compreso tra 800 e 1.000 km e possono trasportare un massimo di 20 kg di esplosivo.

Attacco ucraino a raffineria russa

Un drone ucraino ha innescato un incendio in una raffineria di petrolio nel sud della Russia e i bombardamenti hanno colpito una città russa vicino al confine per la terza volta in una settimana, danneggiando edifici e incendiando veicoli, hanno detto mercoledì funzionari russi.

Il governatore della regione russa di Krasnodar ha dichiarato che un drone è la probabile causa dell’incendio scoppiato nella raffineria di petrolio di Afipsky.

L’incendio è stato presto spento e non ci sono state vittime, ha dichiarato il governatore Veniamin Kondratyev sull’app di messaggistica Telegram. La raffineria di Afipsky non è lontana dal porto di Novorossiisk sul Mar Nero, vicino a un’altra raffineria che è stata attaccata più volte questo mese.

Non sono state fornite informazioni immediate su chi abbia lanciato il drone. I cieli sopra l’Ucraina sono stati relativamente tranquilli martedì sera, senza che siano stati segnalati raid aerei di rilievo.

Gli attacchi all’interno della Russia giungono mentre l’Ucraina prepara una controffensiva per cacciare le forze russe dal territorio occupato da quando Mosca ha lanciato la sua invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022.

Un colpo di artiglieria ucraino ha ferito almeno una persona nella città russa di Shebekino, a circa 7 km a nord del confine con la regione ucraina di Kharkiv, ha dichiarato il governatore regionale Vyacheslav Gladkov sull’app di messaggistica Telegram.

L’Ucraina non rivendica quasi mai pubblicamente la responsabilità di attacchi in Russia o nel territorio controllato dai russi in Ucraina.

Gli attacchi aerei da entrambe le parti si sono intensificati in una situazione di stallo sul terreno, con le forze russe trincerate lungo una linea estesa nell’est e nel sud dell’Ucraina.

La Russia accusa da tempo quello che definisce “l’Occidente collettivo” di inscenare una guerra per procura contro Mosca sostenendo l’Ucraina con aiuti militari e finanziari.

La Russia ha lanciato un’invasione su larga scala dell’Ucraina nel febbraio 2022, devastando città, costringendo milioni di persone a fuggire dalle loro case e costando migliaia di vite.

Mosca definisce la guerra una “operazione militare speciale” per “denazificare” l’Ucraina e proteggere i russofoni. Kiev e i suoi alleati sostengono che si tratta di un accaparramento di territorio non provocato.

(A cura di Georgi Gotev)

