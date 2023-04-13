La Romania punta sugli F-35 per potenziare le difese aeree

Il Consiglio supremo di difesa della Romania (CSAT) ha annunciato l’intenzione di acquistare aerei da combattimento di quinta generazione F-35 prodotti dal colosso statunitense Lockheed Martin per potenziare le sue difese aeree.

“Il processo di ammodernamento dell’aeronautica militare proseguirà con l’acquisizione di aerei F-35 di ultima generazione”, ha affermato il CSAT in una dichiarazione.

Nel comunicato stampa, il Consiglio supremo di difesa della Romania ha aggiunto che l’ottenimento di capacità operative di difesa aerea solide, credibili, interoperabili, flessibili ed efficienti come parte degli impegni in qualità di partner Nato e membro dell’Unione europea rappresenta la chiave affinché il Paese “raggiunga i suoi obiettivi di politica di difesa”. Nella dichiarazione il Consiglio non ha specificato quantità, costi o tempistiche per l’ottenimento degli F-35, che dovrebbero giungere non prima del 2030.

Lo scorso febbraio 2022, il presidente Klaus Iohannis ha affermato che la Romania stava valutando l’acquisizione di aerei F-35. Inoltre, lo scorso marzo, il ministero della Difesa di Bucarest ha dichiarato che la Romania avrebbe acquistato i carri armati Abrams prodotti da General Dynamics, come parte di piani più ampi di acquisizioni nel settore della difesa.

L’aeronautica della Romania ha finora acquistato un totale di 49 F-16: 17 dal Portogallo, attualmente già in servizio, e altri 32 jet dell’ex Royal Norwegian Air Force, che saranno consegnati a partire da quest’anno. L’acquisto degli F-16 è stato necessario per consentire all’aeronautica di Bucarest di ritirare i MiG-21 LanceR.

In risposta all’invasione russa dell’Ucraina, la Romania, che condivide con quest’ultima un confine di 650 chilometri, ha aumentato la spesa per la difesa al 2,5 % del prodotto interno lordo (Pil), dal precedente 2%, mentre la media europea è l’1,3 %.

L’annuncio della Romania di acquistare gli F-35 è una mossa in controtendenza rispetto a un contesto europeo che vede una serie di sforzi per sviluppare programmi di difesa comuni anche alla luce della Bussola strategica (Strategic Compass) approvata nel marzo 2022 dagli Stati membri.

L’Italia, attraverso la società Leonardo, collabora con il Regno Unito al progetto Tempest, che è in competizione con il progetto Future Combat Air System (FCAS), a cui aderiscono Francia, Germania e Spagna con le aziende Dassault Aviation, Airbus e Indra Sistemas. Lanciato da Berlino e Parigi nel 2017 — la Spagna ha aderito nel 2019 — il programma FCAS è visto come un elemento fondamentale per le ambizioni di difesa e sicurezza della regione. Insieme al programma FCAS, i tre Paesi stanno collaborando a un futuro progetto per la produzione di carri armati, soprannominato Main Ground Combat System. Nel panorama europeo il problema è la moltiplicazione dei sistemi d’arma (almeno 140 secondo alcune stime). In questo contesto l’integrazione della difesa passa anche per un’integrazione dell’industria di settore.