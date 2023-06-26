La potenza militare della Russia si sta “incrinando”, dice l’UE

Il fallito tentativo di ammutinamento in Russia della compagnia di mercenari Wagner avvenuto nel fine settimana ha dimostrato che la guerra di Mosca in Ucraina sta causando instabilità interna e ha iniziato a minare il suo potere militare, hanno dichiarato lunedì (26 giugno) i ministri degli Esteri dell’UE.

“Il sistema politico [russo] sta mostrando fragilità e la potenza militare si sta incrinando”, ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell ai giornalisti a Lussemburgo, al suo arrivo per l’incontro con i ministri degli Esteri dell’UE-27.

La questione è stata inserita nell’agenda di lunedì dopo che le forze mercenarie di Wagner, guidate dal leader e fondatore della compagnia Yevgeny Prigozhin, hanno preso il controllo del quartier generale militare nel sud della Russia, a Rostov sul Don, e hanno iniziato a muoversi verso Mosca sabato, prima di tornare improvvisamente nell’Ucraina orientale dopo un accordo con il Cremlino.

Borrell ha affermato che il presidente russo Vladimir Putin sta pagando il prezzo per aver creato un “mostro” con il gruppo Wagner di Prigozhin.

“Il mostro che Putin ha creato con Wagner, il mostro lo sta mordendo ora, il mostro sta agendo contro il suo creatore”, ha detto ai giornalisti.

“Non è una buona cosa vedere che una potenza nucleare come la Russia possa entrare in una fase di instabilità politica”, ha detto Borrell, aggiungendo che l’attenzione dell’UE rimarrà comunque concentrata sul sostegno all’Ucraina.

Prima della discussione vera e propria, la maggior parte dei ministri arrivati lunedì ha fatto eco ai commenti fatti dai rispettivi governi nel fine settimana, descrivendo l’ammutinamento come una “questione interna alla Russia”, senza alcun coinvolgimento esterno.

La ministra degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha affermato che Putin sta distruggendo il suo stesso Paese con la sua “brutale guerra di aggressione” in Ucraina.

“Stiamo assistendo a enormi crepe nella propaganda russa”, ha dichiarato, aggiungendo che l’UE si concentrerà sull’aiutare l’Ucraina nella sua lotta.

La ministra degli Esteri finlandese Elina Valtonen ha suggerito che gli eventi del fine settimana hanno dimostrato che la presa del potere di Putin non è così forte come sembra.

“È comune per gli Stati autoritari che tutto sembri molto stabile, finché un giorno non c’è più nulla di stabile. E mi aspetto un simile sviluppo anche per la Russia”, ha dichiarato ai giornalisti.

Oltre a sostenere un maggiore sostegno all’Ucraina, i ministri hanno anche chiarito che la nuova instabilità della Russia ha implicazioni che vanno ben oltre i suoi confini.

“Sarebbe assolutamente pericoloso per l’Europa se il più grande Paese del mondo, con il più grande arsenale di armi nucleari, andasse in frantumi”, ha dichiarato il ministro degli Esteri lussemburghese Jean Asselborn.

La ribellione di Wagner contro il governo del Cremlino dimostra la pericolosa imprevedibilità della Russia e confuta l’idea che Mosca abbia bisogno di tempo per prepararsi ad aggredire i membri della NATO”, ha dichiarato ai giornalisti il ministro degli Esteri lituano Gabrielius Landsbergis.

“Per diversi decenni ci è stato detto che è possibile parlare con la Russia, e successivamente – che è possibile prevedere le sue azioni. Ma abbiamo sempre detto che la Russia è imprevedibile e questo è il problema più grande”, ha detto Landsbergis.

“Vediamo quanto velocemente possono accadere le cose – un’unità militare ha impiegato mezza giornata per giungere a 200 chilometri da Mosca – ora pensate con quanta facilità potrebbero attraversare la Bielorussia”, ha aggiunto.

Il ministro degli Esteri austriaco Alexander Schallenberg, da parte sua, ha detto che Putin dovrebbe seguire l’esempio di Prigozhin e “tornare indietro”.

Leggi l’articolo originale qui.