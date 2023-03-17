La Polonia invierà all’Ucraina il primo lotto di jet MiG-29 nei prossimi giorni

La Polonia invierà all’Ucraina quattro caccia MiG-29 nei prossimi giorni. Lo ha dichiarato il presidente giovedì (16 marzo), diventando così il primo alleato di Kyiv a fornire tali velivoli.

Tra i più convinti sostenitori dell’Ucraina, Varsavia ha assunto un ruolo di primo piano nel persuadere gli alleati, talvolta esitanti, a fornire a Kiev armamenti pesanti. Ha dichiarato che qualsiasi trasferimento di jet avverrebbe nell’ambito di una coalizione.

“In primo luogo, nei prossimi giorni, consegneremo all’Ucraina, per quanto mi ricordo, quattro aerei perfettamente funzionanti”, ha dichiarato Andrzej Duda in una conferenza stampa. “Gli altri sono in fase di preparazione, di manutenzione”.

Martedì scorso, il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha detto che le consegne potrebbero essere effettuate in quattro o sei settimane. Duda ha detto che la Polonia ha circa 10-20 jet MiG 29.

Alla domanda della settimana scorsa su quanti aerei MiG-29 Varsavia avrebbe potuto fornire, il capo dell’ufficio del presidente, Pawel Szrot, ha risposto che “certamente” non sarebbero stati 14.

La Polonia li ha sostituiti con F-16 di produzione statunitense e jet multi-task FA 50 della Corea del Sud e sta acquistando anche i caccia F-35 statunitensi.

Gli alleati della NATO nell’ex est comunista, come la Polonia e la Slovacchia, sono stati sostenitori particolarmente accesi di Kiev da quando la Russia ha invaso l’Ucraina il 24 febbraio 2022.

Anche la Slovacchia sta valutando se inviare alcuni dei suoi 11 jet MiG-29 in Ucraina, ma non ha ancora preso una decisione. I jet sono stati ritirati la scorsa estate e, secondo quanto riferito, non tutti sono in condizioni operative.

“Credo sia giunto il momento di prendere una decisione”, ha dichiarato la scorsa settimana su Facebook il Ministro della Difesa Jaroslav Nad. “Le persone stanno morendo in Ucraina, possiamo davvero aiutarle, non c’è spazio per la politica slovacca”.

Nad ha detto di aver parlato con il ministro della Difesa polacco durante una riunione dell’Unione Europea mercoledì e gli è stato detto che Varsavia avrebbe accettato un processo congiunto per consegnare i jet MiG-29 all’Ucraina.

La Polonia ha già inviato all’Ucraina 14 carri armati Leopard 2 di fabbricazione tedesca.