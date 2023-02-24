La pace in Ucraina sembra ancora lontana. Russia e Occidente non arretrano

La guerra in Ucraina è entrata nel suo secondo anno di guerra, che sembra non vedere una fine all’orizzonte. La Russia, che ha invaso il Paese lo scorso 24 febbraio, è rimasta isolata alle Nazioni Unite in un voto che chiedeva il ritiro delle sue forze armate, mentre i leader del G7 sono pronti a coordinare un maggiore sostegno all’Ucraina.

Mentre i combattimenti infuriano nell’est e nel sud dell’Ucraina, gli alleati di Kiev in tutto il mondo hanno mostrato il loro sostegno nel primo anniversario dell’invasione russa, il 24 febbraio.

Parigi ha illuminato la Torre Eiffel con i colori blu e giallo della bandiera ucraina e a Londra si sono riunite persone avvolte in bandiere ucraine durante una veglia. Anche a Bruxelles gli edifici dell’Unione Europea sono stati illuminati con questi colori.

Giovedì l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha adottato a larga maggioranza una risoluzione che celebra l’anniversario della guerra e chiede a Mosca di ritirarsi e smettere di combattere.

Ci sono stati 141 voti a favore e 32 astensioni. Sei Paesi si sono uniti alla Russia per votare no: Bielorussia, Corea del Nord, Eritrea, Mali, Nicaragua e Siria. La Cina, stretta alleata della Russia, si è astenuta dal voto dell’ONU.

L’Armenia e i Paesi dell’Asia centrale si sono astenuti. La Serbia, considerata il più stretto alleato della Russia in Europa, ha votato a favore.

Il vice ambasciatore russo alle Nazioni Unite Dmitry Polyanskiy ha definito “inutile” l’azione alle Nazioni Unite.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha scritto su Twitter: “Questa risoluzione è un segnale forte di un sostegno globale incrollabile all’Ucraina”.

Sul campo di battaglia, l’esercito ucraino ha riferito di un aumento dell’attività russa a est e a sud con l’avvicinarsi dell’anniversario, con almeno 25 città e villaggi in tre regioni settentrionali lungo il confine russo sotto attacco.

La Reuters non è stata in grado di verificare i rapporti sul campo di battaglia.

L’anno scorso il presidente russo Vladimir Putin aveva ordinato un’invasione su larga scala dell’Ucraina per conquistare rapidamente Kiev e rovesciare il governo filoeuropeo, ma queste speranze sono state deluse da una difesa feroce e da errori militari che hanno messo in imbarazzo Mosca.

L’Ucraina ha avuto successo con le controffensive alla fine del 2022 per riconquistare gran parte del territorio perso all’inizio. La Russia controlla ora circa un quinto dell’Ucraina.

Guerra di trincea

La guerra, che Mosca definisce “operazione militare speciale” per proteggere la sovranità russa, si è trasformata in una guerra di logoramento, con perdite crescenti da entrambe le parti, in particolare quest’anno nei combattimenti nella città orientale di Bakhmut e nei suoi dintorni.

Alcuni funzionari statunitensi e occidentali stimano che le perdite della Russia ammontino a quasi 200.000 morti o feriti, mentre a novembre l’alto generale statunitense ha dichiarato che più di 100.000 truppe di ciascuna parte sono state uccise o ferite.

È impossibile verificare in modo indipendente le vittime di quello che è diventato il peggior conflitto in Europa dalla Seconda Guerra Mondiale.

Milioni di ucraini sono fuggiti dal loro Paese e decine di migliaia di civili sono stati uccisi.

Il villaggio di Bucha, vicino a Kiev, dove sono state scoperte fosse comuni, e la città meridionale di Mariupol, bombardata, sono diventati simboli di ciò che l’Ucraina e i suoi alleati hanno descritto come ‘brutalità russa’.

Kiev e l’Occidente hanno accusato la Russia di crimini di guerra, ma Mosca nega di aver preso di mira i civili.

Al di là delle campagne militari sul fronte ucraino, la guerra ha danneggiato l’economia mondiale e un brivido di guerra fredda si è imposto nelle relazioni internazionali, con Putin che ha sollevato lo spettro delle armi nucleari. Le prospettive di pace appaiono poco rosee.

“Non sappiamo quando la guerra finirà. Ma quello che sappiamo è che quando la guerra finirà, dobbiamo assicurarci che la storia non si ripeta”, ha dichiarato giovedì alla Reuters il Segretario Generale della NATO Jens Stoltenberg.

“Dobbiamo fare in modo di interrompere il ciclo di aggressioni russe. Dobbiamo impedire alla Russia di intaccare la sicurezza europea”, ha detto.

Sostegno all’Ucraina

Il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden si incontrerà virtualmente venerdì (24 febbraio) con i leader del G7 e con Zelensky per annunciare nuove sanzioni contro coloro che aiutano lo sforzo bellico della Russia, ha dichiarato la Casa Bianca.

“Dobbiamo fare tutto il possibile per assicurarci che producano risultati per l’Ucraina, che siano veramente significativi e non solo simbolici, visto che è il 24 febbraio, ma anche in termini di valore reale per la nostra difesa”, ha detto Zelenskiy nel suo discorso video notturno.

Washington ha affermato che la Cina sta valutando la possibilità di fornire armi per la guerra della Russia in Ucraina, una mossa che potrebbe intensificare il conflitto in uno scontro tra Russia e Cina da una parte e Ucraina e la NATO, guidata dagli Stati Uniti, dall’altra.

Il più alto diplomatico di Pechino ha visitato Mosca questa settimana e ha promesso un rapporto più intenso tra i due Paesi, mentre Putin giovedì ha parlato di “nuove frontiere” con Pechino e ha annunciato la visita del leader cinese Xi Jinping.

Venerdì Xi Jinping dovrebbe pronunciare un “discorso di pace”, anche se alcuni analisti hanno messo in dubbio che gli sforzi di Pechino per agire da pacificatore vadano oltre la retorica.

Riflettendo la narrativa del Cremlino, sempre più falco, il ministro della Difesa russo Sergei Shoigu giovedì ha parlato di una lotta esistenziale contro un Occidente ostile.

L’Ucraina e i suoi alleati sostengono che l’invasione è un’ingiustificata presa di possesso del territorio volta a sottomettere uno Stato sovrano.

Per aumentare ulteriormente le tensioni, Putin ha annunciato l’intenzione di schierare quest’anno nuovi missili balistici intercontinentali a testata multipla Sarmat.

A inizio settimana, inoltre, ha sospeso la partecipazione della Russia al New START (Trattato per la riduzione delle armi strategiche) con gli Stati Uniti sul controllo degli armamenti nucleari.

Dopo un anno di combattimenti, l’obiettivo militare della Russia è ora quello di conquistare le regioni ucraine orientali di Donetsk e Luhansk, che insieme formano l’area industriale strategica nota come Donbas, vicino al confine russo.

Giovedì, nei pressi di un parco carri armati ucraino vicino a Bakhmut, che è diventato il principale obiettivo della Russia, si sono sentite continue esplosioni riecheggiare in lontananza.

“Se rinunciamo a Bakhmut, tutto il resto diventerà ancora più complicato. Non possiamo rinunciare, in nessun caso. Resisteremo”, ha dichiarato alla Reuters il sergente minore Oleh Slavin, operatore di carri armati.

(A cura di Georgi Gotev)