La NATO ribadisce il suo sostegno all’Ucraina, mentre Zelensky critica le esitazioni occidentali sugli aiuti

I Paesi NATO ha condannato con fermezza l’escalation di attacchi aerei russi sull’Ucraina, così come l’impiego da parte di Mosca di missili balistici provenienti dalla Corea del Nord e di droni iraniani. È quanto emerge dal Consiglio NATO-Ucraina che si è riunito mercoledì (10 gennaio 2024) a livello di ambasciatori a seguito delle recenti ondate di pesanti attacchi aerei russi contro civili e infrastrutture ucraine.

Il segretario generale Jens Stoltenberg ha dichiarato in una nota che “la NATO condanna fermamente gli attacchi missilistici e droni russi contro i civili ucraini, anche con armi provenienti dalla Corea del Nord e dall’Iran”. Stoltenberg ha aggiunto che “per il secondo anno consecutivo Putin sta cercando di logorare l’Ucraina con bombardamenti a tappeto, ma non ci riuscirà”.

The NATO-Ukraine Council met following recent waves of Russian airstrikes on Ukrainian civilians and infrastructure. Allies strongly condemned the attacks and outlined plans to provide billions of euros of further capabilities to Ukraine in 2024#StandWithUkraine 🇺🇦 — NATO (@NATO) January 10, 2024

Ricordando che “la campagna di crudeltà della Russia non fa altro che rafforzare la determinazione dell’Ucraina”, Stoltenberg ha affermato che “mentre Mosca intensifica gli attacchi contro le città e i civili ucraini, gli alleati della NATO stanno rafforzando le difese aeree dell’Ucraina”.

Il segretario generale della NATO ha infine ribadito il sostegno dell’Alleanza atlantica ai “coraggiosi ucraini mentre respingono la guerra di aggressione della Russia”.

In una nota la NATO ha sottolineato che i membri dell’Alleanza atlantica hanno già consegnato una vasta gamma di sistemi di difesa aerea all’Ucraina e oggi hanno riaffermato il loro impegno a rafforzare ulteriormente le difese dell’Ucraina. Secondo il comunicato stampa, gli alleati stanno acquistando fino a 1.000 missili di difesa aerea Patriot per ricostituire le proprie scorte mentre continuano a rafforzare le difese aeree dell’Ucraina.

La nota precisa che la Germania “ha recentemente consegnato all’Ucraina sistemi di difesa aerea Patriot e Skynex e missili aggiuntivi per la difesa aerea IRIS-T, e il Regno Unito sta inviando circa 200 missili di difesa aerea all’Ucraina”.

La riunione è avvenuta in un momento in cui un pacchetto di aiuti dell’UE del valore di 50 miliardi di euro rimane bloccato a Bruxelles a causa del veto dell’Ungheria, mentre il Congresso degli Stati Uniti resta diviso sulla fornitura di ulteriore assistenza a Kyiv.

Secondo un rapporto del centro di ricerca tedesco Kiel Institute pubblicato a dicembre, gli aiuti promessi all’Ucraina tra agosto e ottobre 2023 sono diminuiti di quasi il 90% rispetto allo stesso periodo del 2022, raggiungendo il livello più basso dall’inizio della guerra.

Zelensky critica le esitazioni occidentali sull’invio di armi

L’incontro NATO-Ucraina a livello di ambasciatori è avvenuto in concomitanza con la visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Lituania, prima tappa di un tour non annunciato nei Paesi baltici.

Durante una conferenza stampa congiunta con l’omologo lituano Gitanas Nauseda, il presidente ucraino ha nuovamente avvertito gli alleati occidentali delle potenziali conseguenze derivanti dallo stallo sulla consegna degli aiuti all’Ucraina, osservando che le esitazioni occidentali sulla consegna degli aiuti a Kiev incoraggiano Vladimir Putin, che vuole “occupare” tutta l’Ucraina.

Ukraine appreciates the Lithuanian Seimas' leadership in various areas of assistance to our country, as well as the parliamentary support. I met with Speaker @VCmilyte and leaders of the largest factions and committees to discuss further support for Ukraine’s NATO integration… pic.twitter.com/yvROrjIJ9Q — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 10, 2024

“Dobbiamo prestare attenzione alla retorica di Putin. Non si fermerà. Vuole occuparci completamente”, ha affermato il presidente ucraino.

“A volte l’esitazione dei nostri partner riguardo all’assistenza finanziaria e militare all’Ucraina non fa altro che aumentare il coraggio e la forza della Russia”, ha aggiunto.

Il presidente ucraino ha inoltre ribadito che in caso di una sconfitta dell’Ucraina, altri Paesi che confinano con la Russia potrebbero essere attacchi. “Dobbiamo capire che Lituania, Lettonia, Estonia e Moldavia potrebbero essere le prossime vittime se non resistiamo”, ha avvertito.

Zelensky ha lamentato nuovamente la scarsità di sistemi di antiaerei occidentali in grado di contrastare gli attacchi russi. “Nei giorni scorsi la Russia ha colpito l’Ucraina con un totale di 500 ordigni, ne abbiamo distrutto il 70%”, ha spiegato.