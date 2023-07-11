La NATO intensifica la partnership con i Paesi dell’Asia-Pacifico rivali di Pechino

La NATO sta intensificando la cooperazione con quattro Paesi chiave dell’Asia-Pacifico, anche se permangono divisioni su quale forma assumerà il raggio d’azione dell’alleanza nella regione.

I leader della NATO dovrebbero incontrare i loro omologhi di Australia, Nuova Zelanda, Giappone e Corea del Sud a Vilnius mercoledì (12 luglio).

Raggruppata sotto il cosiddetto formato “AP4”, la NATO ha lavorato a nuovi programmi di partenariato personalizzati, volti a mostrare solidarietà con la regione.

Un occhio alla Cina

L’obiettivo della NATO è inviare un messaggio di solidarietà ai Paesi “che la pensano allo stesso modo” che hanno sostenuto l’Ucraina nella sua lotta contro la Russia, nel caso in cui un conflitto dovesse mai scoppiare nella loro regione, hanno detto a EURACTIV due diplomatici della NATO.

“Ciò che accade nell’Indo-Pacifico è importante per la NATO e ciò che accade nella NATO è importante per l’Indo-Pacifico”, ha detto il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, parlando insieme al primo ministro australiano Anthony Albanese prima dei colloqui.

La minaccia della Cina e le minacce nucleari sono al centro degli sforzi di difesa dei quattro stati indo-pacifici.

Mentre un conflitto aperto con Pechino o Pyongyang rimane attualmente una prospettiva lontana, l’AP4 ha lavorato per raccogliere solidarietà in caso di eventuali minacce future, hanno affermato anche le persone coinvolte nei colloqui.

Se da un lato la minaccia di Mosca sembra lontana per Paesi come l’Australia e la Nuova Zelanda, rimane una forte preoccupazione per il Giappone, che condivide un confine marittimo con la Russia, ma anche con la Corea del Nord.

Nuove minacce

I dettagli della partnership sono realizzati per soddisfare i desideri e le esigenze dei partner, hanno detto a EURACTIV due persone a conoscenza dei colloqui, aggiungendo che stanno riscontrando un “miglioramento” nelle relazioni con l’alleanza militare occidentale, sia in termini concreti che simbolici.

Ad esempio, la Corea del Sud sta cercando di espandere la cooperazione in “nuove aree come il cyber e le nuove tecnologie, i cambiamenti climatici e l’industria della difesa”.

La partnership del Giappone si concentrerà sulle “minacce emergenti in nuovi domini come il cyberspazio, lo spazio, la scienza e la tecnologia all’avanguardia e le catene di approvvigionamento, e di conseguenza migliorerà la nostra resilienza alle minacce ibride”.

La Nuova Zelanda, da parte sua, sta cercando di cooperare meglio sulle minacce del cambiamento climatico, sulle nuove tecnologie e sul cyber, ha detto Stoltenberg ai giornalisti.

L’Australia è stata meno esplicita sulla futura cooperazione, che dovrebbe includere anche l’attenzione allo scambio di informazioni tra i partner, ha affermato Stoltenberg.

Canberra ha anche mostrato interesse per una maggiore cooperazione tra le proprie industrie e quelle transatlantiche, anche nello sviluppo di nuove tecnologie e nel lavoro sulle sfide legate al cyber.

Non ci sarà ancora alcun ufficio della NATO in Giappone

La NATO sta ancora cercando di comprendere come potrebbe funzionare nella pratica il coinvolgimento nella regione dell’Asia-Pacifico.

La Francia, in particolare, è stata riluttante a spostare l’attenzione dell’alleanza militare troppo vicino al cortile della Cina, in contrasto con il perno americano nella regione. Parigi è stata inoltre colpita dall’accordo UKUS, in base al quale l’Australia ha annullato il contratto per 12 sottomarini francesi a favore di modelli di una partnership tra Stati Uniti e Regno Unito.

La prospettiva di aprire un ufficio di collegamento in Giappone sembra quindi lontana poiché Parigi ha respinto l’idea il mese scorso, come riportato per la prima volta dal Financial Times.

“Non siamo favorevoli per ragioni di principio”, ha sottolineato una fonte dell’Eliseo prima del vertice di Vilnius.

“NATO sta per Nord Atlantico. […] Le stesse autorità giapponesi ci hanno detto che non sono molto entusiaste di [aprire l’ufficio]”, ha aggiunto la fonte.

[A cura di Alexandra Brzozowski]

Leggi qui l’articolo originale.