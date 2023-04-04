La NATO discuterà il sostegno militare a lungo termine all’Ucraina

Secondo il Segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, i ministri degli Esteri della NATO che si riuniranno a Bruxelles martedì e mercoledì (4 e 5 aprile) si concentreranno sul rafforzamento del sostegno all’Ucraina a lungo termine.

I membri della NATO discuteranno su come sostenere l’Ucraina dopo l’invasione della Russia, considerando gli obiettivi a medio e lungo termine.

“Il nostro sostegno è a lungo termine, quindi mi aspetto che i ministri concordino di iniziare a lavorare sullo sviluppo di un programma pluriennale per l’Ucraina”, ha dichiarato Stoltenberg ai media lunedì (3 aprile).

L’attuale assistenza all’Ucraina mira a fornire al Paese aiuti militari immediati e non letali, come jammer di droni, attrezzature per l’addestramento, razioni, carburante, stivali, forniture mediche, attrezzature per lo smaltimento di ordigni esplosivi, generatori e ambulanze.

Alcuni membri dell’Alleanza desiderano “espandere” l’attuale pacchetto per l’Ucraina, sia per quanto riguarda l’ambito di utilizzo che per il suo valore.

Una “intensificazione del pacchetto è il mezzo appropriato” per continuare a offrire all’Ucraina “il rafforzamento delle capacità in aggiunta all’attuale sostegno non letale per aumentare l’interoperabilità con la NATO”, ha detto un diplomatico della NATO.

Stoltenberg ha proposto che il fondo attuale sia di 500 milioni di euro all’anno per i prossimi dieci anni, secondo una fonte che ha familiarità con i piani.

Finora sono stati impegnati circa 150 milioni di euro per il fondo concordato al vertice di Madrid dello scorso giugno. Gli alleati della NATO hanno promesso individualmente contributi aggiuntivi al fondo, come la Germania (40 milioni di euro) e i Paesi Bassi (75 milioni di euro).

Secondo persone che hanno familiarità con la questione, altri annunci sono attesi nei prossimi giorni.

Due funzionari della NATO hanno dichiarato che c’è ancora un buco finanziario di 450 milioni di euro da colmare per pagare i progetti già in corso, senza includere gli impegni attesi durante la riunione ministeriale.

Il futuro pacchetto da modulare al vertice di Vilnius di luglio potrebbe sostenere l’Ucraina in nuovi modi, tra cui il rafforzamento delle capacità di pianificazione della difesa, l’addestramento delle forze armate o gli investimenti nell’industria della difesa ucraina, secondo le informazioni condivise con EURACTIV da fonti NATO.

Il mese scorso, il Ministro della Difesa ucraino Oleg Reznikov ha dichiarato alla Reuters che il governo di Kiev sta già lavorando con 80 produttori di droni locali.

Poiché l’adesione alla NATO e le garanzie di sicurezza sembrano molto lontane, l’ampliamento del sostegno militare dell’alleanza all’Ucraina attraverso il pacchetto offrirebbe una garanzia per gli investimenti nel settore della difesa di Kiev.

Si discuterà anche delle conseguenze della guerra sul bilancio nazionale della difesa e del nuovo impegno verso l’obiettivo di spesa per la difesa del 2% del PIL.

“A luglio, mi aspetto che gli alleati concordino un impegno più ambizioso per gli investimenti nella difesa, poiché il 2% del PIL è un minimo da investire nella nostra difesa”, ha dichiarato Stoltenberg ai giornalisti il mese scorso.

Commissione NATO-Ucraina

I ministri degli Esteri della NATO mireranno anche a dimostrare una relazione sempre più stretta tra l’Alleanza e Kiev.

L’incontro di oggi si svolgerà nel formato della Commissione NATO-Ucraina. In termini pratici, spiegano i funzionari della NATO, non differirà molto dai soliti incontri dall’inizio della guerra, ma è la prova che i legami sono saldi.

Gli ungheresi hanno rinunciato al loro veto, sbloccando l’incontro, dopo aver sostenuto la necessità di proteggere i diritti della loro minoranza nel Paese vicino.

Dall’inizio della guerra, la NATO e l’Ucraina hanno intensificato gli scambi: i ministri ucraini sono stati invitati a tutte le riunioni ministeriali per aggiornare i partner sugli ultimi sviluppi sul campo di battaglia e sulle loro esigenze.

Sebbene Kiev sia ancora lontana dal diventare un membro dell’Alleanza, i membri orientali della NATO desiderano che l’Ucraina benefici di un piano d’azione per l’adesione, che definisce un percorso verso l’adesione, mentre altri alleati preferiscono concentrarsi sul sostegno militare urgente.

Al vertice di Vilnius, i membri della NATO dovrebbero dare un’indicazione più chiara a Kiev per dimostrare che le relazioni si stanno avvicinando, ma lasciano ancora spazio a ulteriori riforme. “Il trucco sarà trovare una formula che soddisfi tutti”, ha detto un alto funzionario della NATO.