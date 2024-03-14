La Moldavia accusa Mosca di aver stampato illegalmente schede elettorali in Transnistria per le presidenziali russe

Mercoledì (13 marzo) il vicepremier moldavo, Oleg Serebrian, ha dichiarato che Mosca sta infrangendo le leggi stampando schede elettorali nella regione separatista della Transnistria in vista delle elezioni presidenziali russe di questo fine settimana.

Le autorità filoeuropee della Moldavia hanno già convocato l’ambasciatore russo per lamentarsi della decisione di aprire sei seggi elettorali nell’enclave filorussa. Il governo centrale ha affermato che la mossa infrange l’accordo che prevedeva di consentire il voto solo in un unico seggio elettorale presso l’ambasciata russa a Chisinau.

L’ambasciatore ha respinto la denuncia in quanto infondata, dicendo ai giornalisti che la Russia stava semplicemente consentendo a circa 250.000 cittadini russi in Moldavia di votare, molti dei quali nella regione separatista.

“Queste schede elettorali sono state stampate molto probabilmente proprio lì (in Transnistria) per evitare di farle passare attraverso un valico di frontiera”, ha detto il vice primo ministro Oleg Serebrian prima di una riunione del governo.

“È difficile dire come sarebbero stati portati oltre il confine. I confini della Moldavia sono controllati e non c’è modo di farli entrare o portarli fuori legalmente”, ha aggiunto.

I russi votano per le elezioni presidenziali dal 15 al 17 marzo in cui il presidente in carica Vladimir Putin sarà quasi sicuramente riconfermato per un nuovo mandato.

La presidente filoeuropea della Moldavia, Maia Sandu, ha denunciato l’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca e ha accusato più volte il Cremlino di lavorare con le forze filorusse presenti nel Paese per spodestarla. Da parte sua la Russia afferma che Sandu promuove la russofobia.

La regione separatista della Transnistria è una piccola striscia di territorio tra il fiume Dniester e il confine ucraino che si è staccata dalla Moldavia nel 1990. Il governo de-facto con sede nella città di Tiraspol non è riconosciuto dalla internazionale ed è sostenuto economicamente, politicamente e militarmente dalla Russia che nella piccola regione mantiene circa 1.500 militari.

Dopo l’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, le tensioni sono aumentate nella regione separatista, che afferma di avere 220.000 cittadini russi, alimentando il rischio di una situazione simile a quanto avvenuto nel Donbass.

Anche le relazioni tra Moldavia e Russia si sono logorate dopo che il governo di Chisinau ha adottato una linea filoeuropea e ha accusato Mosca di cercare di destabilizzarlo. La tensione tra le autorità e la regione è aumentata ulteriormente da quando la Moldavia ha imposto dazi doganali sulle merci in entrata e in uscita dalla Transnistria come parte del suo tentativo di aderire all’Unione europea.

Serebrian, responsabile della “reintegrazione” della regione, ha affermato che la stampa delle schede elettorali in Transnistria aveva lo scopo di dimostrare alla Moldavia che la regione non ha rispetto per le leggi nazionali.

“Quello che conta qui è lo svolgimento del processo elettorale in sé e non se le schede elettorali saranno portate dentro o fuori dalla Russia”, ha detto.

Quando in Russia si sono tenute le ultime elezioni parlamentari nel 2021, i funzionari russi hanno aperto 24 seggi elettorali in Transnistria senza il permesso delle autorità del Paese.

