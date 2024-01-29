La Grecia riceverà 40 caccia F-35 dagli Stati Uniti, l’opposizione chiede chiarimenti

Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha inviato una lettera durante il fine settimana al governo greco dando il via libera all’acquisto di un massimo di 40 aerei da combattimento F-35, prodotti dal colosso statunitense Lockheed Martin, nonché di alcuni “regali” in termini di equipaggiamento militare non più necessario alle forze armate statunitensi.

L’acquisto di caccia F-35 era una richiesta greca di lunga data. La questione è stata politicizzata poiché, parallelamente, la Turchia ha chiesto a Washington di potenziare la sua flotta di F-16.

Il caso F-16 alla Turchia è stato risolto la scorsa settimana subito dopo che il parlamento turco ha dato il via libera all’adesione della Svezia alla NATO.

Nella sua lettera al primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis, Blinken ha affermato che il Dipartimento di Stato americano ha notificato al Congresso la sua proposta di trasferire in Grecia fino a 40 nuovi aerei F-35 tramite Foreign Military Sales.

Il costo, secondo quanto riportato dai media di Atene, è stimato a 8,6 miliardi di euro.

In Europa, gli F-35 sono utilizzati da Danimarca, Italia, Paesi Bassi e Regno Unito. Paesi come Belgio, Finlandia, Germania e Polonia hanno già ordinato aerei. Lockheed Martin, la società statunitense che produce l’aereo, prevede che l’Europa avrà circa 500 F-35 entro la fine del decennio.

Anche la Repubblica ceca ha recentemente ottenuto il via libera dagli Stati Uniti per l’acquisto di 24 aerei da combattimento F-35.

Gli USA concedono anche gli asset in eccesso

Inoltre, Blinken ha dichiarato che il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti aveva già notificato al Congresso i seguenti trasferimenti di sovvenzioni per gli articoli di difesa in eccesso (EDA) proposti alla Grecia: due aerei C-130H; Dieci motori per aerei P-3 Orion; e 60 veicoli da combattimento di fanteria Bradley.

L’EDA si riferisce all’equipaggiamento militare non più necessario alle forze armate statunitensi.

Inoltre, Blinken ha ribadito l’interesse degli Stati Uniti per le attrezzature di difesa della Grecia che potrebbero essere trasferite o vendute all’Ucraina.

“Se queste capacità fossero di interesse per l’Ucraina e in attesa di una revisione da parte del governo degli Stati Uniti delle loro condizioni e del valore associato, possiamo esplorare opportunità per potenziali ulteriori finanziamenti militari stranieri (FMF) fino a 200 milioni di dollari per la Grecia”, ha osservato Blinken.

Da parte sua, il governo greco ha accolto la lettera come un riconoscimento del ruolo del Paese come pilastro di stabilità nella regione e un “voto di fiducia” per il governo.

Inoltre, il governo ha osservato che il pacchetto non comporterà costi aggiuntivi per i contribuenti, considerando che l’EDA sarà fornita gratuitamente.

Le domande sollevate dall’opposizione

Tuttavia, il principale partito d’opposizione, Syriza, è di parere diverso e lunedì, in un incontro con il ministero della Difesa, è pronto a chiedere “chiarimenti”.

In particolare, l’opposizione sostiene che il materiale EDA comporterà un costo indiretto in quanto necessiterà di aggiornamento e ammodernamento per diventare operativamente efficiente.

Ultimo ma non meno importante, l’opposizione greca chiederà un aggiornamento riguardo al potenziamento della flotta F-16 della Turchia.

La Grecia aveva chiesto al Congresso di subordinare l’aggiornamento a una condizione, il che significa che le attrezzature acquistate dalla Turchia non dovrebbero colpire la Grecia o Cipro.

Finora non sembra che Washington abbia posto alcuna condizione ad Ankara in questo senso.

Fonti governative hanno riferito alla stampa greca che la Grecia non può dettare la politica americana sui programmi di difesa nei confronti dei Paesi terzi.

