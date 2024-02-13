La Francia propone a Beirut un piano per far arretrare Hezbollah dalla linea di demarcazione con Israele

La Francia ha consegnato a Beirut una proposta scritta volta a porre fine alle ostilità con Israele e a sistemare la contesa frontiera tra Libano e Israele, secondo un documento visto da Reuters che chiede ai combattenti, inclusi l’unità d’élite del movimento sciita libanese filo-iraniano Hezbollah, di ritirarsi a 10 km dalla linea di demarcazione che divide i due Paesi (Israele e Libano non hanno rapporti diplomatici e non riconoscono ufficialmente i propri confini) presidiata dalla missione UNIFIL.

Il piano mira a porre fine agli scontri tra l’ala militare di Hezbollah, sostenuta dall’Iran, e Israele al confine. Le ostilità si sono svolte parallelamente alla guerra di Gaza e stanno alimentando la preoccupazione di uno scontro rovinoso e totale.

Il documento, la prima proposta scritta portata a Beirut durante settimane di mediazione occidentale, è stato consegnato ai massimi funzionari statali libanesi, tra cui il primo ministro Najib Mikati, dal ministro degli Esteri francese Stéphane Séjourné la scorsa settimana, hanno detto quattro alti funzionari libanesi e tre francesi.

Dichiara l’obiettivo di prevenire un conflitto “che rischia di sfuggire al controllo” e di imporre “un potenziale cessate il fuoco, quando le condizioni saranno giuste” e, infine, prevede negoziati sulla delineazione del controverso confine terrestre tra Libano e Israele.

Hezbollah rifiuta di negoziare formalmente una riduzione della tensione fino alla fine della guerra a Gaza, una posizione ribadita anche da un funzionario politico del movimento in risposta a una specifica domanda.

Il piano in tre fasi prevede un processo di allentamento della tensione della durata di 10 giorni che si concluderà con i negoziati sui confini.

Una fonte diplomatica francese ha detto che la proposta è stata presentata ai governi di Israele, Libano e Hezbollah.

La Francia ha legami storici con il Libano. Ha 20.000 cittadini nel paese e circa 800 soldati come parte di una forza di mantenimento della pace delle Nazioni Unite.

“Abbiamo fatto delle proposte. Siamo in contatto con gli americani ed è importante riunire tutte le iniziative e costruire la pace”, ha dichiarato Séjourné in una conferenza stampa lunedì (12 febbraio).

Il piano propone che i gruppi armati libanesi e Israele cessino le operazioni militari reciproche, compresi gli attacchi aerei israeliani in Libano.

Diversi gruppi non statali, comprese le fazioni palestinesi, hanno lanciato attacchi contro Israele dal sud del Libano durante le ultime ostilità, sebbene Hezbollah sia la potenza dominante nell’area con una forza combattente ampiamente considerata in grado di superare l’esercito libanese.

I gruppi armati libanesi smantellerebbero tutti i locali e le strutture vicino alla frontiera e ritirerebbero le forze di combattimento – compresi i combattenti d’élite Radwan di Hezbollah e le capacità militari come i sistemi anticarro – ad almeno 10 km a nord della frontiera, propone il documento.

Qualsiasi ritiro di questo tipo potrebbe comunque lasciare i combattenti di Hezbollah molto più vicini al confine rispetto al ritiro di 30 km verso il fiume Litani in Libano, stipulato in una risoluzione delle Nazioni Unite che ha posto fine alla guerra con Israele nel 2006.

Un ritiro più breve aiuterebbe a garantire che i razzi non raggiungano i villaggi nel nord di Israele che sono stati presi di mira con missili anticarro e costituirebbe un compromesso visto come più gradito a Hezbollah che una ritirata presso Litani, ha affermato un diplomatico occidentale a conoscenza della proposta.

Fino a 15.000 soldati dell’esercito libanese verrebbero schierati nella regione di confine del Libano meridionale, una roccaforte politica di Hezbollah dove i combattenti del gruppo si sono da tempo integrati nella società nei momenti di calma.

Interrogato sulla proposta, il politico senior di Hezbollah Hassan Fadlallah ha detto a Reuters che il gruppo non discuterà “qualsiasi questione relativa alla situazione nel sud prima della fine dell’aggressione a Gaza”.

“Il nemico non è nella posizione di imporre condizioni”, ha aggiunto Fadlallah, rifiutandosi di commentare i dettagli della proposta o se Hezbollah l’abbia ricevuta.

Uno dei funzionari libanesi ha detto che il documento riunisce idee discusse nei contatti con gli inviati occidentali ed è stato trasmesso a Hezbollah. Funzionari francesi hanno detto ai libanesi che non si trattava di un documento finale, dopo che Beirut aveva sollevato obiezioni su alcune parti di esso, ha detto il funzionario libanese.

Un funzionario israeliano ha detto che tale proposta è stata ricevuta ed è stata discussa dal governo.

Alla richiesta di un commento su questa storia, un portavoce del Dipartimento di Stato ha detto che gli Stati Uniti “continuano a esplorare tutte le opzioni diplomatiche con le nostre controparti israeliane e libanesi per riportare la calma ed evitare un’escalation”. La Casa Bianca non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Il funzionario libanese ha affermato che diversi elementi hanno suscitato preoccupazione a Beirut, inclusa la richiesta ai gruppi armati di smantellare locali e strutture vicino al confine, che secondo il funzionario era formulata in modo vago e potrebbe essere utilizzata per chiedere azioni contro le istituzioni civili affiliate a Hezbollah.

Elementi ancora “non chiari”

Decine di migliaia di persone sono fuggite dalle case su entrambi i lati del confine dall’inizio dei combattimenti l’8 ottobre.

Gli attacchi israeliani hanno ucciso quasi 200 persone in Libano, 170 delle quali combattenti di Hezbollah. Gli attacchi dal Libano hanno ucciso 10 soldati e cinque civili in Israele.

Ma gli attacchi sono stati per lo più limitati alle aree vicino al confine ed entrambe le parti hanno affermato di voler evitare una guerra totale.

Numerosi inviati occidentali hanno visitato Beirut per discutere le modalità per allentare l’escalation dei combattimenti, per lo più incontrandosi con funzionari statali libanesi piuttosto che con Hezbollah, che è designato un’organizzazione terroristica dagli Stati Uniti.

Uno dei funzionari libanesi ha detto che una delegazione tecnica francese è tornata a Beirut due giorni dopo la visita di Séjourné per discutere i dettagli, in seguito alle obiezioni libanesi.

Un altro funzionario libanese ha affermato che Beirut non ha risposto alla proposta, aggiungendo che non era né firmata né datata e quindi non era ritenuta sufficientemente ufficiale da giustificare una risposta.

Approccio in tre fasi

La proposta ricorda il cessate il fuoco che pose fine alla guerra tra Hezbollah e Israele nel 1996, e anche la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che pose fine alla guerra del 2006.

Descrive tre fasi nell’arco di dieci giorni.

Le due parti cesseranno le operazioni militari nella prima fase. Entro tre giorni, la seconda fase vedrebbe i gruppi armati libanesi ritirare le forze combattenti ad almeno 10 km a nord della frontiera e il Libano avvierebbe lo spiegamento di soldati nel sud. Israele cesserà i sorvoli sul territorio libanese.

Come terzo passo, entro dieci giorni, Libano e Israele riprenderanno i negoziati sulla delimitazione del confine terrestre “in modo graduale” e con il sostegno della forza di pace delle Nazioni Unite UNIFIL.

Si impegnerebbero inoltre in negoziati su una tabella di marcia per garantire la creazione di un’area libera da gruppi armati non statali tra il confine e il fiume Litani.

Hezbollah ha precedentemente segnalato che potrebbe sostenere lo Stato che negozia un accordo con Israele per risolvere lo status delle aree contese al confine a beneficio del Libano.

Una delle questioni da affrontare è il finanziamento dell’esercito libanese, gravemente indebolito dalla grave crisi finanziaria in Libano.

La proposta prevede uno sforzo internazionale per sostenere lo spiegamento dell’esercito libanese con “finanziamenti, attrezzature, addestramento”. Ha inoltre chiesto “lo sviluppo socioeconomico del Libano meridionale”.

Leggi qui l’articolo originale.