La Danimarca annuncia l’invio di tutta l’artiglieria in stock all’Ucraina, mentre Francia, Italia e Spagna latitano

La Danimarca ha annunciato che invierà l’intero stock di munizioni a Kyiv, confermandosi tra i Paesi UE, insieme a quelli baltici in prima linea nel sostegno all’Ucraina.

Parlando domenica alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco, il primo ministro danese Mette Frederiksen ha dichiarato: “Loro [gli ucraini] ci chiedono munizioni adesso. Artiglieria adesso. Da parte danese, abbiamo deciso di donare tutta la nostra artiglieria”.

Frederiksen ha affermato che i leader europei spesso si riferiscono ai problemi di produzione come ad ostacoli all’aumento delle forniture.

“Mi spiace dirlo, amici, ma in Europa c’è ancora equipaggiamento militare in stock”, ha detto.

“Non è solo una questione di produzione, perché abbiamo armi, munizioni, sistemi di difesa aerea che al momento non dobbiamo utilizzare, ma che devono essere consegnati all’Ucraina “, ha aggiunto.

La decisione della Danimarca arriva quando l’UE ha recentemente riconosciuto che il blocco non riuscirà a raggiungere il milione di colpi di artiglieria promesso all’Ucraina entro marzo.

Circa 524.000 proiettili saranno consegnati all’Ucraina entro la data originaria, che rappresenta circa il 52% del suo obiettivo, ha detto ai giornalisti il ​​mese scorso il capo diplomatico dell’UE Josep Borrell.

L’annuncio danese arriva mentre le forze ucraine si sono ritirate dalla città chiave orientale di Avdiivka durante il fine settimana e, in generale, si trovano senza forze e senza forze a causa dell’attacco delle truppe russe.

La Danimarca ha inviato più aiuti di Italia, Francia e Spagna messe insieme

Secondo il Kiel Institute, gli impegni di aiuti militari della Danimarca sono aumentati di 3,5 miliardi di euro da novembre, rendendolo uno dei maggiori donatori militari in percentuale del PIL. I calcoli del centro studi tedesco, presentati poco prima dell’avvio della Conferenza sulla sicurezza di Monaco mostrano un panorama “desolante” per quanto riguarda quelle che dovrebbero essere potenze militari UE come Italia, Francia e Spagna.

In base all’Ukraine Support Tracker, con i dati che calcolano l’aiuto finanziario e militare per Kiev fino al 15 gennaio, I Paesi europei hanno stanziato 88,7 miliardi di euro, un dato che porta l’UE davanti agli USA, fermi a 66,1 miliardi di euro destinati agli Stati Uniti. Negli aiuti militari, gli Stati Uniti sono ancora in vantaggio, con 43,2 miliardi di euro, poco più di 2 miliardi di euro in più rispetto ai paesi europei. Ma l’aiuto di Washington sta rallentando: nella prima metà dello scorso anno, gli Stati Uniti donavano in media 2,8 miliardi di euro al mese, ma nella seconda metà del 2023 sono stati solo 470 milioni di euro al mese.

La ripartizione degli aiuti mostra una serie di divisioni all’interno dell’UE con i Paesi dell’Europa occidentale sostanzialmente cauti nell’inviare aiuti militari rispetto a quelli dell’Europa centrale e orientale.

La Francia, con uno dei più grandi complessi industriali militari d’Europa, è molto indietro. L’Istituto ha rilevato che gli impegni francesi – aiuti dati e promessi – ammontavano a 635 milioni di euro, mentre la Germania era pari a 17,7 miliardi di euro, seconda solo agli Stati Uniti.

Non va meglio per l’Italia di poco davanti alla Francia con 666 milioni di euro. Ancora più indietro la Spagna con 329 milioni di euro. Cifre che fanno riflettere se paragonate con quelle di Paesi come la Polonia (3 miliardi di euro) o di Stati con popolazioni e PIL decisamente più contenuti come appunto la Danimarca (8,397 miliardi di euro), l’Estonia (889 milioni di euro, primo Paese rispetto al PIL), Lituania (825 milioni di euro) e Lettonia (376 milioni di euro).

[A cura di Simone Cantarini]

Qui l’articolo originale scritto da Alexandra Brzozowski.