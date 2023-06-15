La controffensiva ucraina prende forma, ma la prova più dura deve ancora arrivare

Dopo una settimana di pesanti combattimenti, i veri test della controffensiva di Kyiv sono ancora in corso, con le truppe ucraine a una certa distanza dalla principale linea difensiva russa e il grosso delle forze preparate per la spinta ancora in standby.

La scorsa settimana l’Ucraina ha colpito in due aree lungo il fronte sud-orientale, iniziando la fase principale della sua attesa operazione, riportando sette villaggi riconquistati ma subendo anche perdite, tra cui veicoli da combattimento di fanteria e carri armati occidentali.

“Da entrambe le parti, molto si ridurrà al logoramento”, ha detto Rob Lee, senior fellow del Foreign Policy Research Institute e tra gli analisti che hanno riportato perdite da entrambe le parti sulla base di prove satellitari e fotografiche.

“Il rischio per loro (gli ucraini) è che prima di raggiungere la linea difensiva (russa), subiscano un logoramento eccessivo e sia troppo difficile sfondarla e sfruttarla”.

Il presidente Volodymyr Zelensky ha detto che le attrezzature occidentali, come carri armati e veicoli blindati, dovrebbero aiutare a proteggere le vite dei soldati ucraini.

La Russia ha preparato migliaia di postazioni difensive dai confini della Russia occidentale fino alla Crimea occupata sul Mar Nero, compresi campi minati, fossati anticarro, file di barricate di cemento a “denti di drago” e trincee.

Le posizioni, esaminate da Reuters sulla base di immagini satellitari ad aprile, sono fortemente concentrate nel sud, strategicamente importante, dove Kiev potrebbe puntare a tagliare il ponte terrestre della Russia verso la Crimea e a dividere le forze del Cremlino.

Secondo gli analisti militari, l’Ucraina, che ha il grosso delle sue forze di controffensiva nelle retrovie, può osservare dove Mosca impegna le sue truppe per sostenere le sue linee e colpire le aree con una difesa più sottile, anche nella parte orientale.

“L’Ucraina ha delle scelte”, ha dichiarato Ben Barry, senior fellow per la guerra terrestre presso l’International Institute for Strategic Studies.

“Non può ottenere una sorpresa strategica, ma cercherà di fare del suo meglio per ottenere una sorpresa operativa e tattica. Ciò comporterà occultamento, camuffamento, inganno, disinformazione, che hanno usato con successo lo scorso autunno”.

Secondo Lee, la strategia di Mosca nel sud mira probabilmente a massimizzare le perdite ucraine prima che Kyiv possa raggiungere la linea principale di difesa russa a circa 10-15 km di distanza.

“Non ha senso combattere fino alla morte o rischiare l’accerchiamento”, ha detto Lee.

Lo slancio della controffensiva ucraina

L’Ucraina si sta preparando alla controffensiva da almeno sei mesi, dopo aver riconquistato la grande città sudoccidentale di Kherson a novembre, un’area della regione di Kharkiv a settembre e aver costretto le forze russe a ritirarsi dai dintorni di Kyiv ad aprile.

L’esercito ha creato 12 brigate corazzate per l’operazione, nove delle quali addestrate ed equipaggiate dall’Occidente, secondo gli analisti. Una brigata comprende in genere almeno 3.500-4.000 uomini. L’Ucraina ha dichiarato di aver formato otto brigate d’assalto di 40.000 soldati arruolati dal Ministero degli Interni.

Konrad Muzyka, un analista militare polacco che segue da vicino la guerra, ha detto che finora solo tre delle 12 brigate sono state viste in combattimento nel sud-est.

Le spinte principali sono arrivate vicino alla città di Orikhiv, controllata da Kyiv, nella regione di Zaporizhzhia e a Velyka Novosilka, nella regione di Donetsk, a circa 80 km a est.

Queste spinte potrebbero indicare che i generali ucraini hanno messo gli occhi su Tokmak, una città occupata nella regione di Zaporizhzia a circa 25 km dalla linea del fronte. Ad altri 50 km di distanza si trova la città di Melitopol. Entrambi gli insediamenti sono pesantemente fortificati.

Nei pressi di Velyka Novosilka, l’Ucraina ha liberato un gruppo di quattro villaggi, tra cui due visitati dalla Reuters martedì e mercoledì (13 e 14 giugno), oltre ad altri due nelle vicinanze, ha dichiarato lunedì il vice ministro della Difesa Hanna Maliar.

Le truppe sono avanzate fino a 6,5 km e si sono impadronite di 90 km quadrati di terreno lungo un tratto di 100 km (60 miglia) della linea del fronte meridionale. Mercoledì ha riferito di ulteriori avanzamenti di 300-350 metri in varie aree nelle ultime 24 ore.

“Inizialmente hanno fatto abbastanza bene”, ha detto Muzyka.

“La mia principale preoccupazione, a cinque o sei giorni dall’inizio di questa fase principale, è che i progressi sembrano essersi fermati. Lo slancio che hanno accumulato nei primi due giorni è essenzialmente scomparso e non sappiamo perché”.

Il Maliar ha anche riferito di progressi sui fianchi della città orientale di Bakhmut, che la Russia ha detto di aver catturato il mese scorso. Gli analisti militari ritengono improbabile che questa città diventi il fulcro della principale offensiva ucraina.

La controffensiva è complicata dalla mancanza di potenza aerea dell’Ucraina. Kyiv ha fatto pressioni sull’Occidente per mesi affinché fornisse jet da combattimento F-16, ma il loro dispiegamento è ancora lontano.

Kyiv ha imposto un blackout informativo per favorire la sicurezza operativa, rendendo difficile una valutazione indipendente del campo di battaglia. La Russia di Vladimir Putin ha definito l’attacco di Kyiv un fallimento che ha comportato gravi perdite.

Le immagini condivise dai blogger militari russi mostrano veicoli da combattimento per la fanteria Bradley e carri armati Leopard 2 di fabbricazione statunitense distrutti o danneggiati, elementi principali degli aiuti militari inviati dall’Occidente per la controffensiva.

I've been cautious about sharing "news" from Ukraine recently, as much of it seems to be BS. But this article seems to offer a balanced, realistic summary of what is happening. https://t.co/dds95b0NcS — Patrick Chovanec (@prchovanec) June 14, 2023

Muzyka ha stimato che l’Ucraina potrebbe aver perso fino al 15% dei suoi veicoli Bradley e qualche percentuale dei suoi Leopard, anche se è possibile che le forze ucraine abbiano recuperato alcuni di questi veicoli e li abbiano inviati a riparare.

L’analista militare Jack Watling ha scritto per il think tank RUSI che era troppo presto per dire se l’offensiva fosse riuscita o fallita.

“Dobbiamo astenerci da dichiarazioni premature di successo o fallimento”, ha affermato.

