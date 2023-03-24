La Cina non ha ancora oltrepassato alcuna linea rossa per noi, dice il capo diplomatico dell’UE

La Cina non ha superato alcuna linea rossa in termini di fornitura di armi alla Russia e vuole “ridurre al minimo il rischio di essere associata alle attività militari russe”, ha dichiarato il capo diplomatico dell’UE Josep Borrell a diversi media europei, tra cui EURACTIV.

Venerdì (24 marzo) Borrell ha anche confermato che presto si recherà in visita ufficiale in Cina per discutere, tra le altre cose, della guerra della Russia in Ucraina, ma non ha fornito una data concreta per il viaggio.

Dopo il viaggio del Presidente cinese Xi Jinping a Mosca questa settimana, diversi leader europei si recheranno presto a Pechino.

Il presidente spagnolo Pedro Sánchez è atteso la prossima settimana, il presidente francese Emmanuel Macron si recherà a Pechino tra due settimane insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto un invito che è ancora pendente.

Nel frattempo, l’UE si sta preparando a finalizzare i piani per il prossimo vertice UE-Cina a Pechino, che probabilmente si terrà prima dell’estate e dopo un vertice UE-USA, dicono i funzionari dell’UE.

“I cinesi vogliono svolgere un ruolo diplomatico, non vogliono essere totalmente associati alle azioni militari di Mosca”, ha detto Borrell, aggiungendo che Pechino avrebbe interesse “ad apparire come un facilitatore, non come un mediatore”.

A febbraio, la Cina ha pubblicato un documento in 12 punti in cui chiedeva colloqui di pace urgenti e una “soluzione politica” alla guerra, che è stato accolto positivamente da Mosca ma ha incontrato l’esitazione dell’Occidente.

Interrogato sul piano di pace, Borrell ha ribadito una precedente valutazione secondo cui il piano era “una compilazione della ben nota posizione della Cina” ma “non un piano di pace”.

“Putin ha parlato di soluzione pacifica e allo stesso tempo continua a bombardare: la Cina deve usare la sua influenza per far capire alla Russia che non andrà da nessuna parte”, ha detto Borrell.

I commenti di Borrell sono giunti in un contesto di crescente preoccupazione in Occidente per l’intensificarsi delle relazioni tra Pechino e Mosca, sottolineate dal rifiuto di condannare l’aggressione del Cremlino all’Ucraina e dalla visita del presidente cinese a Mosca per un vertice di due giorni con Vladimir Putin questa settimana.

Alcuni limiti

Nonostante le foto amichevoli di Xi e Putin a Mosca, Borrell ha detto di aver capito che “la Cina non è disposta a schierarsi” e “Pechino vuole minimizzare il rischio di essere associata alle attività militari russe”.

“I cinesi non vogliono apparire completamente allineati con la Russia – sono molto a disagio con quello che sta accadendo”, ha detto Borrell.

“Questa amicizia illimitata sembra avere dei limiti”, ha aggiunto.

Nelle ultime settimane, Washington ha sondato gli alleati più stretti sulla possibilità di imporre nuove sanzioni a Pechino se decidesse di fornire sostegno militare alla Russia per la sua guerra in Ucraina.

La Cina, da parte sua, ha negato qualsiasi intenzione di armare la Russia.

“La Cina non ha oltrepassato alcuna linea rossa per noi”, ha detto Borrell quando gli è stato chiesto se avesse visto prove di fornitura di armi alla Russia da parte della Cina.

“Non lo stanno facendo, ed è questo che stiamo osservando”.

L’Occidente è stato diffidente nei confronti della risposta della Cina alla guerra in Ucraina e alcuni funzionari hanno avvertito che una potenziale vittoria russa potrebbe influenzare i piani della Cina per Taiwan.

Borrell ha spiegato che la partnership di Pechino con Mosca “è diplomatica ed economica, ma non hanno mai sviluppato un’alleanza militare. Mi sembra quindi che la Cina non voglia trovarsi in una situazione in cui l’Ucraina possa essere mescolata alla questione di Taiwan”.

Invece, ha detto, Pechino guarderebbe più ai successi diplomatici, citando il suo ruolo nel recente ristabilimento delle relazioni tra l’Iran e l’Arabia Saudita, dopo che anni di ostilità avevano minacciato la stabilità e la sicurezza nel Golfo e contribuito ad alimentare i conflitti in Medio Oriente, dallo Yemen alla Siria.

L’accordo, mediato dalla Cina, è stato annunciato dopo quattro giorni di colloqui non resi noti a Pechino tra alti funzionari della sicurezza delle due potenze rivali del Medio Oriente.

Rispondendo a una domanda sul rischio che Pechino possa essere motivata a sostenere gli sforzi per mantenere la guerra della Russia in Ucraina per guadagni economici, Borrell ha detto che “la Cina sta approfittando della situazione, e anche l’India”.

“Non ci si può aspettare che la Cina smetta di comprare il petrolio russo”, ha aggiunto.

Triangolo Europa-Stati Uniti-Cina

Alla domanda su quale sarà la politica dell’Europa nei confronti della Cina, dopo che gli Stati Uniti hanno chiesto agli europei di adottare una posizione più dura, Borrell ha detto che fin dall’inizio del suo mandato ha spinto per una “dottrina Sinatra” nelle relazioni del blocco con Pechino.

Riferendosi a ‘My Way’ di Frank Sinatra, Borrell aveva precedentemente sostenuto che l’UE avrebbe dovuto sviluppare una propria posizione indipendente nei confronti della Cina.

Con la posizione sempre più dura di Washington nei confronti di Pechino, negli ultimi anni la preoccupazione principale dell’UE e dei suoi Stati membri è stata quella di evitare di essere risucchiati in una lotta tra superpotenze.

Secondo Borrell, la situazione si è complicata con l’attuale guerra “ma il modo in cui il triangolo Europa-Stati Uniti-Cina interagirà determinerà questo secolo”.

“L’Europa non sarà mai equidistante da Washington, perché condividiamo lo stesso modello economico”, ha detto, ma ha aggiunto che “una cosa è non essere equidistanti, l’altra è capire che abbiamo i nostri interessi”.

[A cura di Zoran Radosavljevic]