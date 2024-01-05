Kosovo e Serbia pongono fine alla disputa sul riconoscimento delle targhe automobilistiche

Il Kosovo consentirà ai veicoli con targa serba di entrare nel suo territorio senza nascondere i simboli nazionali, seguendo così l’esempio di Belgrado, ponendo in questo modo fine a una disputa in corso da anni. Secondo quanto annunciato in una nota dal governo kosovaro “la decisione è un atto di buon vicinato che arriva dopo che la Serbia ha pienamente riconosciuto le targhe del Kosovo”.

https://twitter.com/albinkurti/status/1743275132859166909

Con la dichiarazione di indipendenza del Kosovo dalla Serbia del 2008, che Belgrado insieme ai principali alleati Russia e Cina rifiuta di riconoscere, le targhe automobilistiche sono diventate un punto critico per l’esposizione dei simboli nazionali.

Fino alla decisione odierna, i veicoli provenienti sia dal Kosovo che dalla Serbia potevano attraversare il confine solo se nascondevano i simboli con adesivi.

Lo scorso 4 gennaio, nella riunione del governo, la leadership del Kosovo “ha approvato la decisione di eliminare il regime degli adesivi di carta o degli adesivi per le auto con targa serba”, si legge in una nota ufficiale. La decisione è “un atto di buon vicinato e avviene dopo il pieno riconoscimento delle targhe della Repubblica del Kosovo da parte della Serbia”, ha aggiunto.

A dicembre, la Serbia ha deciso di abbandonare questa pratica e di consentire il libero passaggio delle auto con targa kosovara, un passo che è stato elogiato dall’UE.

In precedenza, negli ultimi mesi del 2023, la maggioranza dei serbi nei quattro comuni del nord del Kosovo dove sono la maggioranza aveva accettato di cambiare le targhe serbe, sulle quali avevano insistito fino ad allora, con quelle kosovare.

Il governo serbo ha sottolineato che il riconoscimento delle targhe automobilistiche del Kosovo non rappresenta in alcun modo il riconoscimento dell’indipendenza del Kosovo, che la sua ex provincia ha proclamato unilateralmente nel 2008.

Fallito il primo vertice Serbia-Kosovo per risolvere le tensioni sulla crisi delle targhe, ma c'è un accordo per nuovi colloqui I leader di Serbia e Kosovo non sono riusciti a risolvere le differenze che alimentano le tensioni tra i paesi confinanti, ma hanno concordato di riprendere le discussioni entro il 1° settembre, data che potrebbe segnare l’inizio di ulteriori disordini. “Purtroppo oggi …

Nel 2022, il Kosovo si è ritirato da un controverso piano per penalizzare i conducenti che non scambiavano le targhe dei veicoli emesse da Belgrado con quelle di Pristina.

La minoranza serba del Kosovo – che rimane fedele a Belgrado e si considera ancora parte della Serbia – ha reagito per prima, lasciando l’amministrazione locale nel nord del Kosovo a maggioranza serba e poi istituendo posti di blocco, scontrandosi occasionalmente con la polizia.

Ma da allora, il “99%” dei serbi del Kosovo ha volontariamente scambiato le targhe con quelle emesse da Pristina.

La Serbia si rifiuta di rispettare gli accordi per il Kosovo concordati con l'UE La Serbia si è rifiutata formalmente di rispettare gli accordi stipulati tra il Kosovo e la Serbia, con la mediazione dell’UE per normalizzare le relazioni, e il primo ministro serbo Ana Brnabić ha inviato giovedì una lettera in tal senso …

Nonostante quello sulle targhe sia uno dei pochi accordi raggiunti in questi anni, i funzionari non hanno abbandonato la retorica divisiva.

Venerdì il capo dell’Ufficio serbo per il Kosovo ha commentato la decisione del Kosovo di seguire l’esempio della Serbia in materia di targhe, affermando che Kurti “si è dato il compito di riaccendere le fiamme dell’odio e del conflitto nella regione”.

“Non capisce affatto che la gente comune in Kosovo… non vuole essere ostaggio della sua ideologia di odio, ma vuole vivere normalmente e in sicurezza”, ha dichiarato Petar Petkovic.

Sebbene la Serbia si rifiuti ancora ufficialmente di riconoscere l’indipendenza del Kosovo, ha fatto diverse concessioni nell’ambito del dialogo guidato dall’UE come mezzo per rendere più facile la vita quotidiana delle persone che viaggiano o risiedono oltre confine.

[A cura di Simone Cantarini]