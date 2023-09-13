Kim Jong-Un della Corea del Nord incontra Putin in Russia mentre da Pyongyang vengono lanciati missili

Il Presidente russo Vladimir Putin ha dichiarato che il leader nordcoreano Kim Jong Un discuterà, tra le altre cose, del programma satellitare di Pyongyang durante l’incontro di mercoledì (13 settembre) presso un cosmodromo nell’Estremo Oriente russo.

Alla domanda se i due leader avrebbero parlato dell’ottenimento di forniture dal Nord per rifornire le scorte di armi e munizioni di Mosca, che stanno diminuendo, Putin ha risposto che avrebbero discusso di “tutte le questioni”. Washington e i suoi alleati ritengono che la cooperazione in materia di difesa sia uno dei principali punti all’ordine del giorno dell’incontro.

“Sono felice di vederla”, ha detto Putin stringendo la mano di Kim per circa 40 secondi, dandogli il benvenuto al Cosmodromo di Vostochny, una moderna struttura per i lanci spaziali nella regione di Amur, nell’Estremo Oriente russo. “Questo è il nostro nuovo cosmodromo”.

Kim, parlando attraverso un interprete, ha ringraziato Putin per l’invito e per il calore dell’accoglienza.

Il vertice tra i leader dei due Paesi, sempre più isolati a livello internazionale, è seguito con attenzione da Washington e dagli alleati, che sospettano che possano accordarsi per lo scambio di armi e tecnologie di difesa.

Funzionari statunitensi e sudcoreani hanno espresso la preoccupazione che Kim possa fornire armi e munizioni alla Russia, che ha esaurito vaste scorte in oltre 18 mesi di guerra in Ucraina. Mosca e Pyongyang hanno negato tali intenzioni.

La scelta di incontrarsi al Cosmodromo di Vostochny – un simbolo delle ambizioni della Russia come potenza spaziale – è stata notevole, dato che la Corea del Nord ha fallito due volte il lancio di satelliti di ricognizione negli ultimi quattro mesi.

“È per questo che siamo venuti qui”, ha detto Putin, quando i giornalisti gli hanno chiesto se la Russia avrebbe aiutato Kim a costruire satelliti. “Il leader della Repubblica Democratica Popolare di Corea mostra grande interesse per l’ingegneria missilistica; stanno anche cercando di sviluppare lo spazio”.

Kim ha posto come priorità assoluta il lancio di un satellite spia, mentre spinge il suo Paese dotato di armi nucleari a intensificare lo sviluppo di missili balistici, droni e sottomarini d’attacco.

Nei filmati diffusi dall’agenzia di stampa RIA, si vedono Kim e Putin stringersi la mano con un ampio sorriso, in piedi all’esterno, circondati da personale di sicurezza e da rappresentanti dei media russi, prima di entrare insieme in uno scintillante edificio dalle pareti di vetro.

Le riprese televisive hanno mostrato Putin mentre faceva visitare la struttura a Kim. La televisione di Stato russa ha dichiarato che Kim ha posto a Putin un gran numero di domande dettagliate.

I media russi hanno detto che Putin ha mostrato a Kim l’edificio dove viene assemblato il nuovo razzo di lancio spaziale russo, l’Angara. Il booster di 42,7 metri lancia i carichi utili nell’orbita terrestre bassa.

Qualche ora prima dell’atteso vertice, la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici a corto raggio da un’area vicina alla capitale Pyongyang verso il mare al largo della sua costa orientale, hanno dichiarato i militari della Corea del Sud e il governo giapponese.

Secondo gli analisti, si è trattato del primo lancio di questo tipo da parte del Nord durante la permanenza all’estero di Kim, che nei suoi 12 anni di potere ha viaggiato fuori dal Paese solo sette volte, tutte nel 2018 e nel 2019. Ha anche attraversato brevemente il confine intercoreano due volte.

Aree sensibili

Alla domanda se i leader avrebbero discusso di armi, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto che i due Paesi cooperano in aree “sensibili”, che non sarebbero state rese pubbliche, secondo l’agenzia di stampa Interfax.

Martedì, Peskov ha dichiarato che la visita di Kim sarà una visita “a tutti gli effetti” e che le due parti condurranno “negoziati”. Secondo i funzionari russi, si discuterà anche degli aiuti umanitari alla Corea del Nord e delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite imposte a Pyongyang.

Il Ministero degli Esteri russo ha dichiarato che i colloqui sono importanti alla luce dei cambiamenti geopolitici nel mondo.

“I contatti bilaterali sono molto importanti. E la situazione nella penisola coreana è, ovviamente, di estrema importanza per la sicurezza e la stabilità della regione”, ha dichiarato l’agenzia di stampa statale RIA citando la portavoce del ministero Maria Zakharova.

Kim è arrivato in Russia con un treno privato martedì, accompagnato dai vertici militari e dell’industria della difesa, e ha dichiarato che la sua visita ha evidenziato “l’importanza strategica” dei legami tra i due Paesi, come ha riferito mercoledì l’agenzia di stampa statale del Nord, KCNA.

Secondo gli analisti, la composizione della delegazione di Kim, con la notevole presenza del Direttore del Dipartimento dell’Industria delle Munizioni Jo Chun Ryong, suggerisce un ordine del giorno incentrato sulla cooperazione nel settore della difesa.

Kim potrebbe offrire proiettili d’artiglieria provenienti dalle grandi scorte della Corea del Nord, che potrebbero rifornire le capacità della Russia nel breve termine, ma i dubbi sulla qualità delle munizioni potrebbero limitare l’impatto complessivo, hanno detto gli analisti militari.

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno avvertito che un simile accordo violerebbe le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che la Russia, in quanto membro permanente del Consiglio, ha votato per l’approvazione.

La Corea del Nord è uno dei pochi Paesi ad aver sostenuto apertamente la Russia nel conflitto in Ucraina e Putin si è impegnato la scorsa settimana a “espandere i legami bilaterali sotto tutti gli aspetti in modo pianificato, unendo gli sforzi”.

