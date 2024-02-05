Italia e Giappone annunciano future esercitazioni militari congiunte nella regione dell’Indo-Pacifico

Italia e Giappone organizzeranno importanti esercitazioni militari congiunte nei prossimi mesi nel quadro del nuovo meccanismo di consultazione esteri-difesa che entrerà in vigore a marzo, secondo quanto annunciato lunedì (5 febbraio) dal primo ministro giapponese Fumio Kishida e dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella conferenza stampa congiunta organizzata a Tokyo.

“Accolgo con favore il fatto che l’Italia stia aumentando la sua presenza nella regione dell’Indo-Pacifico”, ha affermato il premier giapponese Kishida. “Quest’anno numerose navi militari italiane, compreso un gruppo da battaglia (guidato dalla portaerei Cavour), stiano pianificando di fare scalo in Giappone e condurre delle esercitazioni congiunte”.

Come confermato sia da Meloni che da Kishida a marzo si terrà la prima consultazione bilaterale esteri-difesa dove verranno organizzate importanti esercitazioni congiunte. “L’Italia intende avere una presenza sempre più significativa e invierà ulteriori velivoli e assetti navali: arriveranno la nave Vespucci, la portaerei Cavour, gli F35”, ha affermato Meloni parlando della presenza dell’Italia nella regione dell’Indo-Pacifico. Come tempistiche i primi assetti a giungere in Giappone saranno gli F-35 il prossimo mese d’agosto, in seguito sarà il turno della portaerei STOVL (Short Take Off and Vertical Landing) Cavour e si recherà nel Paese asiatico anche la nave scuola della Marina militare Amerigo Vespucci.

Meloni e Kishida hanno inoltre lodato, sempre nell’ambito della cooperazione nella difesa, la recente convenzione istitutiva dell’organizzazione internazionale del Global Combat Air Programme (GCAP) tra Giappone, Italia e Regno Unito per la realizzazione di un caccia di sesta generazione entro il 2035.

Prima del bilaterale con Kishida Meloni ha incontrato i vertici di alcune delle più importanti compagnie giapponesi, tra cui Mitsubishi Heavy Industries, azienda leader giapponese nel programma GCAP.

Parlando ai giornalisti italiani dopo l’incontro con Kishida, Meloni ha ribadito l’importanza della regione dell’Indo-Pacifico, definendola un quadrante nel quale è “fondamentale la stabilità”, ma che offre anche “grandi opportunità” a livello multilaterale e bilaterale. “Ci è stato chiesto da tempo dal Giappone di aumentare la nostra presenza nell’area, anche su una cooperazione nell’ambito della difesa che si materializza con GCAP, ma non solamente, e che, secondo me, deve esplorare nuovi ambiti e nuovi settori”, ha aggiunto Meloni.

La visita di Meloni in Giappone giunge a un mese dalla decisione dell’Italia di non rinnovare il memorandum d’intesa sulla Nuova via della Seta – la più importante iniziativa commerciale e politica della Cina – che era stato sottoscritto nel 2019 dal primo governo guidato da Giuseppe Conte.

Come sottolineato da Meloni in conferenza stampa, nel 2023 si assistito ad una rapida accelerazione delle relazioni commerciali tra Italia e Giappone con un interscambio commerciale che è cresciuto del 10% nel 2023, raggiungendo gli oltre i 15 miliardo di euro, cifre però ancora ben lontane da quelle registrate con la Cina. Secondo dati dell’ambasciata d’Italia a Pechino, nei primi otto mesi del 2023 hanno visto un interscambio pari a circa 45,7 miliardi di euro.

Presidenza G7 italiana in continuità con quella giapponese

Parlando del passaggio di consegne tra Italia e Giappone alla guida del G7, Meloni ha sottolineato che la presidenza italiana sarà in continuità con quella giapponese non solo per i temi della politica estera, ma anche per quanto riguarda l’attenzione al sud del mondo, in particolare l’Africa, e l’intelligenza artificiale. In merito Meloni ha citato i Principi guida internazionali del processo di Hiroshima per un sistema di IA avanzato messi a punto durante la presidenza giapponese del G7 sottolineando come fondamentale la centralità dell’uomo fondamentale anche nell’approccio alle nuove tecnologie.

Nel corso della presidenza italiana del G7 “vogliamo continuare a dedicare particolare attenzione alla tutela dell’ordine internazionale basato sul diritto”, ha affermato Meloni.

“Dalla risoluzione pacifica delle crisi globali, al rapporto con i Paesi del Sud globale, con un focus particolare sul continente africano, la sicurezza energetica e alimentare. Il tutto ovviamente intorno a un concetto semplice, che è quello della centralità dell’uomo, fondamentale anche nell’approccio rispetto alle nuove tecnologie”, ha aggiunto.

“La visita della presidente Giorgia Meloni rappresenta un’importante occasione per un efficace passaggio di consegne della presidenza del G7”, ha affermato da parte sua Kishida.

“Non risparmieremo sforzi nel cooperare alla riuscita del vertice del G7 in Puglia”, ha aggiunto il primo ministro giapponese.