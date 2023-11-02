Il vicesegretario al Tesoro USA difende l’Inflation Reduction Act dalle critiche dell’UE

Il vicesegretario al Tesoro americano Wally Adeyemo, parlando a Berlino martedì (31 ottobre), ha difeso l’Inflation Reduction Act (IRA) dalle critiche dell’UE, invitando i Paesi europei ad adottare politiche simili.

L’Inflation Reduction Act (IRA), un programma di sussidi statunitense che offre crediti d’imposta per le industrie verdi come l’idrogeno, i veicoli elettrici e le energie rinnovabili, ha attirato critiche da parte dei politici dell’UE poiché molti dei vantaggi offerti sono disponibili solo per i prodotti fabbricati negli Stati Uniti.

Tra gli altri, il governo tedesco ha accusato gli Stati Uniti di violare le regole dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), che vieta la discriminazione contro i prodotti stranieri.

Martedì, parlando ad una conferenza di settore a Berlino, Adeyemo ha difeso la politica, affermando che “migliora i nostri sforzi collettivi per affrontare il cambiamento climatico e promuovere la sicurezza energetica”.

“Credo che una percezione errata comune sull’IRA sia che segnali una svolta verso il protezionismo americano, o l’inizio di una corsa ai sussidi”, ha affermato, aggiungendo che “la nostra intenzione è che non faccia né l’una né l’altra cosa”.

“Gli incentivi dell’IRA mirano a sbloccare la capacità dell’America di raggiungere i nostri obiettivi climatici, che non sono solo fondamentali per noi ma sono fondamentali per il nostro pianeta riducendo al contempo i costi delle tecnologie verdi”, ha affermato.

Il ministro dell’Economia tedesco Robert Habeck (Verdi), tuttavia, in una tavola rotonda con Adeyemo ha ribadito le sue critiche all’IRA, affermando che i suoi requisiti di contenuto locale potrebbero portare “non solo a una corsa per i sussidi, ma a un reciproco saccheggio dell’industria”.

L’UE e gli Stati Uniti stanno attualmente negoziando un accordo sui minerali critici, che dovrebbe consentire alle batterie prodotte nell’UE di essere incluse nel programma di sussidi degli Stati Uniti per le auto elettriche, oltre a continuare a cooperare all’interno del Consiglio per il commercio e la tecnologia, che dovrebbe anche portare a un migliore accesso reciproco al mercato, ha affermato Habeck.

Tuttavia, “è piuttosto complicato ricondurre tutto questo ad un partenariato equilibrato”, ha sottolineato.

Il 20 ottobre, il vertice UE-USA tenutosi a Washington non ha avuto successo nel tentativo di raggiungere un accordo sui minerali cruciali.

Rispondendo alle critiche, Adeyemo ha affermato che i requisiti relativi ai contenuti locali sarebbero “relativamente ristretti” rispetto all’IRA complessiva. Ha anche sottolineato che le case automobilistiche tedesche, ad esempio, hanno spesso siti di produzione in America, rendendo comunque le loro auto ammissibili al regime di sovvenzioni statunitense.

Il sistema politico europeo è “diverso”

“Il nostro sistema politico è diverso dal vostro e ci impone di utilizzare strumenti diversi per raggiungere gli stessi obiettivi”, ha detto Adeyemo.

A differenza degli Stati Uniti, lo strumento principale dell’Europa per decarbonizzare le proprie industrie è fissare il prezzo delle emissioni di carbonio attraverso lo scambio di emissioni, le cui entrate vengono spese anche per l’azione sul clima.

In un recente rapporto, gli economisti francesi e tedeschi hanno definito l’approccio europeo “superiore” al programma di sussidi statunitense , poiché riduce i costi complessivi della decarbonizzazione.

Ciò però aumenta anche i costi di produzione e potrebbe portare le aziende orientate all’export a rimanere indietro rispetto ai concorrenti stranieri, ha avvertito Sigfried Russwurm dell’associazione industriale tedesca BDI.

“Negli Stati Uniti, la tecnologia verde è supportata o resa più economica. In Europa, abbiamo deciso di utilizzare il prezzo del carbonio per rendere più costose le vecchie tecnologie del marrone”, ha dichiarato alla conferenza, aggiungendo che “l’incentivo secondo cui il verde è più economico del marrone si applica a entrambe”.

“Ma nella competizione globale, i costi delle esportazioni dagli Stati Uniti sono più economici, i costi delle esportazioni dall’Europa sono più alti”, ha aggiunto Russwurm, invitando l’UE a “imparare” dall’esempio degli Stati Uniti.

Imparare dall’IRA

Anche Habeck ha riconosciuto che l’Europa potrebbe imparare dall’IRA, soprattutto per quanto riguarda la sua semplicità.

Poiché l’IRA offre crediti d’imposta, “prima si investe e poi si saldano”, ha detto Habeck. L’Europa, al contrario, avrebbe spesso procedure troppo complicate per consentire alle aziende di richiedere sussidi, il che comporterebbe maggiori sforzi burocratici.

“Se noi in Europa, per ragioni di consolidamento del bilancio, vogliamo sapere esattamente quanto costa tutto, e poi abbiamo complicate procedure di approvazione, allora questo è un nostro problema”, ha detto, aggiungendo che “potremmo decidere diversamente”.

Adeyemo ha anche incoraggiato la Germania a seguire le proprie politiche industriali che, secondo lui, sono necessarie per contrastare il dominio della Cina.

“La Cina offre cinque volte più incentivi di quelli che offriamo negli Stati Uniti”, ha sottolineato, aggiungendo che questo “ci impone di lavorare con i nostri partner e alleati”.

“Il fatto che l’economia tedesca sia forte non è importante solo per la Germania, è importante per l’Europa ed è importante per la nostra alleanza”, ha affermato.

