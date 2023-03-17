Il vicepresidente della Commissione UE vuole un accordo con la Svizzera entro l’estate 2024

Durante una visita in Svizzera giovedì (16 marzo), il vicepresidente della Commissione europea Maroš Šefčovič ha dichiarato di voler trovare un accordo sulle questioni istituzionali che da anni rendono difficili le relazioni tra Svizzera e UE entro l’estate del 2024.

Dopo sette anni di negoziati, nel 2021, il governo svizzero ha unilateralmente interrotto le trattative.

Dall’inizio del 2022, i due partner hanno tenuto diverse tornate di colloqui esplorativi per preparare i negoziati per un accordo che garantisca l’integrazione parziale della Svizzera nel mercato unico, assicurando al contempo che il Paese adeguerà la propria legislazione in caso di modifica delle regole del mercato unico.

Questa settimana, Šefčovič ha cercato di far progredire le cose visitando la Svizzera e incontrando il Ministro degli Esteri Ignazio Cassis, i membri del Parlamento svizzero e le parti sociali.

“Abbiamo ottenuto alcuni progressi sotto forma di una migliore comprensione”, ha dichiarato Šefčovič ai giornalisti dopo i suoi incontri. Ma ha anche aggiunto che “rimangono aperti diversi punti sensibili”.

Polemica sulla Corte di giustizia europea

Uno dei punti più delicati è il ruolo della Corte di giustizia europea (CGUE). Mentre l’UE vuole che la CGUE si pronunci sulle controversie negli accordi di accesso al mercato tra l’UE e la Svizzera riguardanti l’interpretazione del diritto del mercato unico, molti attori politici svizzeri vedono in questo una perdita di sovranità.

Dopo l’incontro con Šefčovič, il consigliere agli Stati Pirmin Bischof, che presiede la commissione di politica estera della Camera alta del Parlamento svizzero, ha dichiarato ai giornalisti che il commissario ha indicato che alcune aree dell’accordo potrebbero essere permanentemente esentate dalla giurisdizione della Corte di giustizia europea.

“Non è una cosa da poco”, ha detto Bischof ai giornalisti giovedì (16 marzo).

Tuttavia, quando ha parlato con i media due ore dopo, il vicepresidente della Commissione non ha confermato questa lettura degli eventi.

“So che ci sono preoccupazioni riguardo al tribunale dell’UE in Svizzera”, ha detto. Ma il sistema di risoluzione delle controversie previsto dal commissario prevedeva ancora la Corte di giustizia europea come arbitro finale delle questioni di diritto dell’UE.

L’autoinvito di Šefčovič

L’iniziativa diplomatica di Šefčovič è stata una spinta unilaterale da parte del commissario, poiché inizialmente non era stato invitato dal governo svizzero, che è internamente diviso sulla questione. Ha invece accettato l’invito a tenere un discorso all’Università di Friburgo, situata a sud della capitale svizzera Berna.

Come hanno confermato a EURACTIV diverse fonti svizzere e dell’UE, la mossa di Šefčovič ha indirettamente costretto il ministero degli Esteri svizzero a invitare il commissario a un colloquio con il ministro degli Esteri elvetico.

Dopo una cena tra Cassis e Šefčovič, il Dipartimento degli Affari Esteri svizzero ha dichiarato che il lavoro per un’intesa comune ha “raggiunto alcuni progressi”.

Ma nella dichiarazione si legge anche che “rimangono alcune questioni in sospeso, che richiederanno sforzi da entrambe le parti”.

Accordo entro il 2024?

Mentre il governo svizzero, internamente diviso sulle relazioni con l’UE, non ha comunicato alcun obiettivo per la fine dei colloqui esplorativi e dei successivi negoziati, il vicepresidente della Commissione ha dichiarato di voler raggiungere un accordo entro l’estate del 2024.

Ha argomentato con il fatto che un nuovo collegio di commissari si insedierà nell’autunno del 2024. “Ho già affrontato questo processo quattro volte e posso dire che richiede un’enorme energia politica”, ha affermato.

Prima che i negoziati possano iniziare, tuttavia, i colloqui esplorativi dovranno terminare e il governo svizzero dovrà conferire al Ministro degli Esteri Cassis un nuovo mandato per i negoziati.

I prossimi colloqui esplorativi si terranno a Bruxelles il 20 aprile.

In occasione dell’evento tenutosi mercoledì all’Università di Friburgo, il ministro regionale del Cantone di Friburgo, Jean-François Steiert, ha espresso la possibilità di una rapida svolta nei negoziati tra l’UE e la Svizzera: “Si può credere nei miracoli in un cantone cattolico come Friburgo”.