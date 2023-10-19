Il viaggio a Tel Aviv lega Biden a qualsiasi mossa di Israele nella Striscia di Gaza

Organizzato per sostenere la lotta di Israele contro Hamas e per offrire aiuto ai palestinesi che soffrono sotto l’assedio israeliano, il viaggio del presidente degli Stati Uniti Joe Biden a Tel Aviv lega Washington in modo indissolubile a qualsiasi battaglia futura.

La visita di otto ore di Biden ha avuto luogo il giorno dopo che un razzo ha colpito l’ospedale di Gaza City, uccidendo almeno 500 palestinesi, innescando proteste nel mondo arabo.

“Dal punto di vista del rischio, Biden è ora legato a qualunque cosa gli israeliani decidano di fare a Gaza”, ha affermato a Reuters Jon B. Alterman, direttore del programma per il Medio Oriente presso il Centro per gli studi strategici e internazionali.

Biden scommette che consolare, negoziare e aiutare Israele gli darà la massima influenza nel plasmare le loro azioni, ha aggiunto.

I suoi piani per fornire rapidamente altri miliardi di dollari in aiuti a Israele attraverso il Congresso probabilmente alimenteranno i dibattiti sui fondi dei contribuenti statunitensi. Nel frattempo, il veto degli Stati Uniti su una risoluzione delle Nazioni Unite che chiedeva un cessate il fuoco ha fatto infuriare gli alleati.

Biden ha affermato che gli Stati Uniti forniranno 100 milioni di dollari in nuovi finanziamenti per gli aiuti umanitari a Gaza e nella Cisgiordania occupata. Gli Stati Uniti hanno esortato Israele a consentire gli aiuti umanitari per aiutare i palestinesi.

Intanto, la Casa Bianca cerca di spiegare meglio in patria la politica israeliana di Biden.

Infatti, il presidente degli Stati Uniti terrà un discorso in prima serata alla Casa Bianca giovedì, per “discutere la nostra risposta agli attacchi terroristici di Hamas contro Israele e alla brutale guerra in corso della Russia contro l’Ucraina”, ha detto riferito mercoledì la Casa Bianca.

Dopo aver lasciato Tel Aviv, Biden ha tenuto il suo primo briefing in cabina stampa sull’Air Force One come presidente per informare i giornalisti sul suo lavoro con l’omologo egiziano Abdel Fattah al-Sisi per aprire il valico di Rafah e far fluire in questo modo gli aiuti umanitari a Gaza.

Mantenere la credibilità potrebbe solo diventare più difficile per Biden mentre un’invasione di terra aumentasse il numero di vittime civili, ha affermato Ezra Cohen, membro dell’Hudson Institute ed ex sottosegretario americano alla difesa per l’intelligence.

“Ci sono truppe di terra sul posto, che vanno casa per casa, battaglie per le strade, con Hamas, con i civili ancora intrappolati lì perché Hamas non li lascia andare”, ha detto Cohen.

L’ex funzionario dell’amministrazione Trump ha affermato che Biden “dovrà preoccuparsi molto di spiegare al popolo americano che Israele segue la legge dei conflitti armati”.

Molti critici affermano che Israele non si attiene a questa legge.

Secondo un sondaggio Reuters/Ipsos, circa il 78% degli americani, tra cui la maggioranza sia democratici che repubblicani, sostiene gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti per consentire ai residenti di Gaza in fuga dai combattimenti di trasferirsi in un Paese sicuro.

Meno della metà, il 41%, ha dichiarato di essere d’accordo con l’affermazione secondo cui “gli Stati Uniti dovrebbero sostenere Israele” nel suo conflitto con Hamas; solo il 2% ritiene che gli Stati Uniti dovrebbero sostenere i palestinesi.

La situazione minaccia di svelare anni di lavoro diplomatico per corteggiare partner nel mondo arabo e musulmano, dalla Turchia all’Arabia Saudita, dall’Egitto al Qatar, nella speranza che legami più profondi potessero rendere Israele più sicuro e contrastare in questo modo i nemici degli Stati Uniti da Teheran a Mosca e Pechino, mantenendo allo stesso tempo i prezzi sotto controllo del gas statunitense.

La diplomazia volta a normalizzare i legami tra Arabia Saudita e Israele è ora congelata mentre Biden cerca di contenere una crisi a spirale che travolge il Medio Oriente e innesca uno scontro diretto con l’Iran.

“Essere presidente significa fare scommesse, e Biden ne ha fatta una”, ha detto Alterman. “Vedremo come andrà a finire”, ha aggiunto.

Gaza: l'appello della Germania a Egitto e Giordania per l'evacuazione dei civili Il cancelliere Olaf Scholz ha fatto pressioni su Egitto e Giordania per ottenere sostegno nell’evacuazione dei civili dalla Striscia di Gaza e nella fornitura di aiuti, tra i crescenti timori che il conflitto tra Hamas e Israele continui ad aggravarsi.

Con …

Nessuna via d’uscita

Israele sta promettendo di spazzare via Hamas con un attacco diretto alla Striscia di Gaza, ma non ha alcuna chiara prospettiva, senza un piano dettagliato su come governare la devastata enclave palestinese anche in caso di una vittoria sul campo di battaglia.

Nome in codice “Operazione Spade di Ferro”, la campagna militare non avrà eguali nella sua ferocia e sarà diversa da qualsiasi cosa Israele abbia portato avanti a Gaza in passato, secondo otto funzionari regionali e occidentali a conoscenza del dossier che hanno chiesto l’anonimato.

La strategia immediata israeliana, hanno detto tre funzionari regionali, è quella di distruggere le infrastrutture di Gaza, anche a costo di elevate perdite civili, spingere la popolazione dell’enclave verso il confine egiziano e attaccare Hamas distruggendo completamente il labirinto di tunnel sotterranei che il gruppo ha costruito per condurre le proprie operazioni.

Tuttavia, i funzionari israeliani hanno affermato di non avere un’idea chiara di come potrebbe essere il futuro del dopoguerra.

Alcuni degli assistenti di Biden temono che, sebbene Israele possa elaborare un piano efficace per infliggere danni duraturi a Hamas, debba ancora formulare una strategia di uscita, ha detto una fonte a Washington a conoscenza del dossier.

I viaggi in Israele del segretario di Stato Antony Blinken e del segretario alla Difesa Lloyd Austin la scorsa settimana hanno sottolineato la necessità di concentrarsi sul piano postbellico per Gaza, ha aggiunto la fonte.

I funzionari arabi sono inoltre allarmati dal fatto che Israele non abbia definito un piano chiaro per il futuro dell’enclave, governata da Hamas dal 2006 e che ospita 2,3 milioni di persone.

“Israele non ha un piano per Gaza. La loro strategia è sganciare migliaia di bombe, distruggere tutto ed entrare, ma poi? Non hanno una strategia di uscita per il giorno dopo”, ha detto una fonte della sicurezza regionale.

C’è poco ottimismo a Washington sulla possibilità che Israele sia in grado di distruggere completamente Hamas e i funzionari statunitensi vedono poche possibilità che Israele voglia mantenere il territorio di Gaza o rioccuparlo, ha riferito la fonte americana.

Uno scenario più probabile, ha aggiunto la fonte, prevede che le forze israeliane uccidano o catturino quanti più membri di Hamas possibile, facciano saltare in aria tunnel e fabbriche clandestine per costruzione di missili, poi, dopo che le vittime israeliane aumenteranno, cercare un modo per dichiarare la vittoria e uscire.

(a cura di Georgi Gotev)

Leggi qui l’articolo originale.