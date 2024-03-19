Il segretario alla Difesa USA ribadisce che Washington non lascerà fallire l’Ucraina

Il segretario alla Difesa Usa Lloyd Austin ha ribadito che gli Stati Uniti non lasceranno fallire l’Ucraina, anche se ulteriori aiuti militari rimangono bloccati al Congresso e le forze di Kyiv devono affrontare una carenza di munizioni.

Gli Stati Uniti non lasceranno fallire l’Ucraina”, ha dichiarato Austin ai giornalisti all’apertura di una riunione nella Base di Ramstein in Germania dei sostenitori internazionali dell’Ucraina a cui partecipano oltre 50 rappresentanti della difesa provenienti dall’Europa e da altri Paesi del mondo.

“Questa coalizione non permetterà il fallimento dell’Ucraina. E il mondo libero non permetterà che l’Ucraina fallisca”, ha affermato.

L’incontro avviene una settimana dopo che i funzionari della difesa statunitense hanno trovato e utilizzato 300 milioni di dollari di risparmi contrattuali per finanziare un nuovo pacchetto di aiuti militari per l’Ucraina, ritirando armi direttamente dagli asset del Pentagono.

Durante la sessione, i leader di altre nazioni hanno discusso dei nuovi aiuti per l’Ucraina. Il ministro della Difesa tedesco Boris Pistorius ha affermato detto ai giornalisti che la Germania fornirà munizioni, veicoli blindati e da trasporto per un valore di circa 542 milioni di dollari (500 milioni di euro).

“Stiamo aiutando l’Ucraina con ciò di cui ha più bisogno nella sua difesa contro l’aggressione russa? Ha detto Pistorius”, aggiungendo che gli aiuti comprendono 10.000 munizioni dell’esercito tedesco, che saranno presto consegnate all’Ucraina, nonché 100 veicoli blindati per la fanteria e 100 veicoli da trasporto.

Alla domanda se vede ancora gli americani come un alleato affidabile considerando il continuo ritardo nell’approvazione dei finanziamenti da parte del Congresso, Pistorius ha detto: “Non ho dubbi sull’affidabilità degli americani”.

Borrell propone che il 90% dei beni russi congelati vada al Fondo europeo per la pace L’Alto rappresentante per gli Affari esteri e la politica di sicurezza dell’Unione europea, Josep Borrell, ha dichiarato martedì (19 marzo) che presenterà una proposta che vedrebbe il 90% delle entrate provenienti dai beni russi congelati in Europa trasferiti al Fondo …

Il pacchetto di aiuti statunitensi da 300 milioni di dollari è stata la prima tranche di armi inviata dall’amministrazione Biden da dicembre, anche se le condizioni del campo di battaglia in Ucraina sono diventate sempre più terribili.

Lo stesso presidente statunitense Joe Biden, nei giorni scorsi, ha affermato che il pacchetto di aiuti da 300 milioni di dollari rappresenta una mossa straordinaria dopo i risparmi inaspettati ottenuti dai contratti militari del Pentagono. Secondo quanto riporta Reuters, i funzionari americani non hanno escluso di poter ottenere ulteriori risparmi, ma dicono che l’importo non sarebbe sufficiente a compensare la mancanza di azione del Congresso.

Il Congresso è bloccato da mesi su un nuovo disegno di legge supplementare da 95 miliardi di dollari che include circa 60 miliardi di dollari in aiuti per l’Ucraina.

I funzionari statunitensi sostengono che vi sia un sostegno bipartisan al pacchetto, ma un certo numero di repubblicani si oppongono e il presidente della Camera Mike Johnson si è rifiutato di portare il disegno di legge in Aula per una votazione.

A rischio anche i finanziamenti per l’addestramento delle forze ucraine. Il comando regionale dell’esercito americano per l’Europa e l’Africa, che ha sede in Germania, ha speso finora più di 500 milioni di dollari del suo budget di base in questo anno fiscale per condurre l’addestramento e prevede di rimanere senza soldi entro giugno, secondo i funzionari statunitensi.

Il comando ha speso inoltre circa 2 miliardi di dollari per la formazione nell’anno fiscale terminato lo scorso 30 settembre, che è stato pagato attraverso un finanziamento supplementare approvato dal Congresso. Finora gli Stati Uniti hanno addestrato circa 19.000 soldati ucraini, la maggior parte dei quali nelle basi militari in Germania. Complessivamente, la coalizione internazionale ha formato più di 129.000 ucraini in più di 100 località diverse in tutto il mondo.

Come ricorda l’AP, l’addestramento è leggermente rallentato, poiché gli Stati Uniti stanno aspettando l’arrivo della prossima grande tranche di truppe ucraine. La pianificazione può essere difficile perché l’Ucraina spesso deve ritirare le truppe dal fronte di battaglia per inviarle all’addestramento.

I funzionari statunitensi hanno espresso pubblicamente la speranza che i legislatori riescano ad agire presto per approvare il disegno di legge supplementare, ma hanno anche faticato a trovare altri modi per fornire assistenza all’Ucraina.

I funzionari della difesa continuano ad avvertire che l’Ucraina resta pesantemente sconfitta dalla Russia sul campo di battaglia, e notano rapporti persistenti di truppe ucraine razionate o a corto di munizioni in prima linea.

Proprio il mese scorso, le truppe ucraine si sono ritirate dalla città orientale di Avdiivka, dove i difensori, in inferiorità numerica, avevano resistito all’assalto russo per quattro mesi.

[a cura di Simone Cantarini]