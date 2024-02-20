Il premier svedese a Budapest prima del voto ungherese per approvare l’ingresso di Stoccolma nella NATO

Il primo ministro svedese Ulf Kristersson si recherà a Budapest venerdì (23 febbraio) per incontrare il suo omologo ungherese Viktor Orbán prima che il parlamento ungherese voti, a lungo ritardato, sulla candidatura della Svezia all’adesione alla NATO, in programma il prossimo 26 gennaio.

Stoccolma ha chiesto di aderire all’Alleanza transatlantica quasi due anni fa in un cambiamento storico nella politica innescata dall’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia.

Ma l’Ungheria è l’unico membro della NATO a non aver ancora ratificato la sua adesione, con il governo guidato dal premier populista Viktor Orbán, leader del partito Fidesz, che ha ripetutamente ritardato il voto, citando rimostranze nei confronti della Svezia che criticava il track record di Budapest in materia di stato di diritto.

Sarebbe un “piacere” accogliere Kristersson a Budapest, ha detto Orbán martedì (20 febbraio), dopo giorni di speculazioni sull’eventualità di una visita.

“Stiamo pianificando di discutere su come rafforzare la cooperazione in materia di politica di difesa e sicurezza tra Ungheria e Svezia, così come i nostri piani per la presidenza ungherese del Consiglio dell’Unione europea e l’agenda strategica dell’UE”, ha aggiunto Orbán.

La visita segue un precedente invito esteso a Kristersson da parte di Orbán. Entrambi i leader intendono tenere una conferenza stampa congiunta.

I suoi commenti sono arrivati ​​dopo che il suo stesso partito Fidesz aveva proposto martedì che il Parlamento votasse per ratificare la richiesta della Svezia di aderire alla NATO il 26 febbraio, una mossa che il Parlamento sosterrebbe.

Il leader del gruppo parlamentare Fidesz, Máté Kocsis, ha pubblicato sui social una lettera indirizzata al presidente del parlamento ungherese László Kövér, chiedendogli di mettere all’ordine del giorno di lunedì prossimo la questione dell’adesione della Svezia alla NATO.

Nella lettera Kocsis conferma che il gruppo parlamentare Fidesz darà il via libera alla decisione.

Fidesz ha un’enorme maggioranza in parlamento e avrebbe potuto approvare la candidatura della Svezia in qualsiasi momento negli ultimi due anni, soprattutto da quando la legislazione in materia è stata presentata a metà del 2022.

Il ritardo ha inasprito le relazioni dell’Ungheria con gli Stati Uniti, con alti funzionari statunitensi che hanno espresso irritazione per la richiesta della Svezia di “venire e negoziare” e hanno sollevato preoccupazioni tra gli alleati occidentali di Budapest.

L’adesione di Stoccolma alla NATO “non è una questione di negoziazione”, ha detto a Euractiv il ministro della Difesa svedese Pål Jonson all’inizio di questa settimana.

“Come futuri alleati, possiamo avere un dialogo (…), e poi vedremo più in dettaglio quali questioni di cooperazione sarebbero interessati ad esplorare”, ha detto Jonson.

“Ad esempio, gli ungheresi stanno utilizzando il sistema [svedese] Gripen [aerei da combattimento], e abbiamo una buona cooperazione tra militari, quindi possiamo certamente avere un dialogo”.

L’Ungheria noleggia aerei da caccia Gripen prodotti dalla svedese SAAB in base a un contratto firmato nel 2001.

Il sito di notizie locali Index.hu ha riferito questa settimana, citando fonti anonime, che un nuovo accordo sulla difesa potrebbe essere firmato tra Svezia e Budapest.

[Modificato da Alice Taylor]

