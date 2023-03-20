Il piano di munizioni dell’Ue si scontra contro la realpolitik

Lunedì (20 marzo) i ministri degli Esteri e della Difesa dell’Ue dovrebbero approvare un piano da 2 miliardi di euro per aumentare le scorte e procedere all’acquisto congiunto di proiettili d’artiglieria, fondamentali per l’Ucraina. Alcuni però continuano a esprimere dubbi sull’esclusione di fornitori provenienti da Paesi terzi.

L’acquisto congiunto di armi di questa portata rappresenta un nuovo passo importante per l’Ue, con gli Stati membri che nelle ultime settimane si sono scontrati sui dettagli.

Il piano dell’Ue è strutturato su tre livelli. Il primo prevede l’impegno di un ulteriore miliardo di euro di finanziamenti condivisi per far sì che gli Stati dell’Ue attingano alle proprie scorte, già risicate, per inviare rapidamente nuove munizioni al fronte.

Il secondo prevede che l’Ue utilizzi un altro miliardo di euro per l’acquisto congiunto di proiettili da 155 millimetri per l’Ucraina, nell’ambito di un massiccio sforzo di approvvigionamento per spronare le aziende ad aumentare la produzione.

Il nodo riguarda se debba essere l’Agenzia europea per la difesa (Eda) o gli Stati membri a negoziare gli ordini e se l’acquisto debba avvenire solo da fornitori europei.

Secondo i funzionari dell’Ue, oltre all’Eda, anche gli Stati membri potranno muoversi guidati da una cosiddetta “nazione guida” con consorzi composti da almeno tre Stati membri (e dalla Norvegia) per l’acquisto di munizioni per l’Ucraina.

Gli ambasciatori dell’Ue si sono incontrati domenica (10 marzo) sera per risolvere le questioni rimanenti. Tuttavia, due Stati membri – Italia e Paesi Bassi – non hanno potuto dare la loro approvazione finale a causa dei dubbi legati all’esclusione dell’opzione di acquisto da fornitori non europei.

“Con entrambi i modelli, sarebbe impossibile acquistare prodotti da aziende di Paesi terzi”, ha dichiarato un diplomatico dell’Ue. “Siamo un po’ preoccupati del limite agli aiuti che potremmo fornire all’Ucraina”, ha aggiunto.

Tuttavia, diversi diplomatici dell’Ue hanno detto di sperare che i ministri diano la loro approvazione durante i colloqui di lunedì pomeriggio. Si tratterebbe del primo passo concreto da quando l’Estonia ha avanzato l’idea a febbraio, e dalla proposta del servizio diplomatico dell’Ue di qualche settimana fa.

Ma restano ancora diverse questioni da risolvere.

Qual è il livello delle scorte?

Dopo 12 mesi, ci si chiede quanto i Paesi dell’Ue possano ancora attingere dai loro magazzini, prima di diventare vulnerabili.

Gli Stati membri hanno già fornito un’ampia gamma di aiuti militari, per un valore di 12 miliardi di euro a favore dell’Ucraina, con 3,6 miliardi di euro provenienti dallo Strumento europeo per la pace (EPF), un fondo comune per coprire i costi.

Secondo i funzionari Ue, dall’invasione dello scorso febbraio sono stati spesi 450 milioni di euro per la fornitura di 350.000 proiettili.

Alcune cancellerie, però, temono che anche le scorte di munizioni rimanenti non raggiungano il miliardo di euro, sollevando dubbi sull’effettivo fabbisogno, considerando che i 27 Stati membri non conoscono i depositi dei loro partner, trattandosi di informazioni riservate.

“C’è un problema reale per quanto riguarda il livello delle nostre scorte”, ha ammesso un alto funzionario dell’Ue, affermando che anche diversi Stati membri hanno espresso le stesse preoccupazioni.

Secondo EURACTIV, alcuni stanno spingendo per introdurre una “clausola di decadenza”.

In questo modo, dopo un certo periodo di tempo, il denaro rimasto potrebbe essere utilizzato per altri scopi legati agli aiuti militari all’Ucraina, come il rimborso agli Stati membri per le consegne di altro materiale.

Un’altra idea sarebbe quella di utilizzare il resto del denaro per equipaggiamenti diversi dalle munizioni di calibro 155 mm e 152 mm, nonché di utilizzare il restante miliardo di euro per acquisti congiunti di munizioni (non solo di calibro 155 mm).

Tuttavia, sebbene la maggioranza dei 27 Paesi dell’Ue desideri mantenere l’attenzione sulle necessità urgenti dell’Ucraina, alcuni si sforzano di includere la potenziale consegna e l’acquisto di altri tipi di equipaggiamento.

In particolare, la Francia ha spinto per includere anche i missili terra-aria.

Tempi e obiettivi sconosciuti

La chiave per convincere i Paesi a esaurire le proprie scorte è convincerli che l’industria europea può produrne di più.

I funzionari dell’Ue sperano che, con la domanda aggregata, possano negoziare contratti di approvvigionamento congiunto, in modo da ridefinire le priorità della linea di produzione e riorientarla secondo il fabbisogno dell’Ucraina.

Bruxelles sostiene che le imprese Ue debbano passare alla “modalità economia di guerra” dopo aver subito un ridimensionamento negli anni successivi alla fine della Guerra Fredda.

Nel frattempo, i rappresentanti dell’industria hanno lamentato che gli Stati membri devono ancora firmare i contratti a lungo termine necessari per investire in altre linee di produzione.

Secondo una bozza visionata da EURACTIV, l’accordo “non pregiudica il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri”, come dovranno dichiarare i leader nella riunione di giovedì (23 marzo).

[A cura di Alice Taylor]