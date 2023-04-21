Il Parlamento europeo spinge per incrementare la Forza di Reazione Rapida

Mercoledì (19 aprile) i deputati al Parlamento europeo hanno definito un obiettivo ambizioso per la futura forza di reazione rapida alle crisi dell’UE, composta da 5.000 uomini, che dovrebbe diventare operativa il prossimo anno, chiedendo un numero maggiore di truppe sotto un unico comando dell’UE.

Nella loro relazione, gli eurodeputati hanno sottolineato la necessità che la Capacità di dispiegamento rapido (RDC) dell’UE, una parte della strategia militare del blocco, sia adeguatamente equipaggiata e pronta all’uso.

L’UE ha già i suoi gruppi tattici, chiamati a rotazione e composti dalle forze armate degli Stati membri. Tuttavia, per mancanza di volontà politica, gli Stati membri non li hanno mai dispiegati in situazioni di crisi, ad esempio per assistere l’evacuazione dei cittadini dall’Afghanistan, dopo la presa di potere dei Talebani nell’agosto 2021.

Questo primo nucleo di effettivi dovrebbe avere “l’obiettivo di diventare una forza permanente”, si legge nel rapporto.

La forza di 5.000 uomini sarà utilizzata innanzitutto per operazioni di salvataggio ed evacuazione e dovrebbe essere operativa nel 2025, secondo la Bussola strategica dell’UE, approvata dai leader lo scorso anno.

Negli ultimi dodici mesi, gli Stati membri hanno delineato gli scenari in cui le truppe potrebbero essere impiegate. La prima esercitazione è prevista per ottobre nel Golfo di Cadice, nel sud della Spagna.

Almeno 5.000 uomini

La capacità di dispiegamento rapido dell’UE “dovrebbe contare almeno 5.000 uomini”, si legge nel rapporto del Parlamento europeo. Gli Stati membri, durante i negoziati iniziali, si erano astenuti dal fissare un numero minimo, menzionando invece una “struttura modulare che ci permetterà di dispiegare rapidamente una forza d’intervento fino a 5.000 uomini”.

I deputati sottolineano inoltre che “un numero esatto di truppe minime può essere valutato solo dopo che i pianificatori militari avranno analizzato i potenziali scenari”.

Inoltre, aggiungono che nel conteggio dei 5.000 uomini dovrebbero essere esclusi i “fattori strategici”, come il personale addetto al trasporto, i mezzi di intelligence, le comunicazioni satellitari, le forze per le operazioni speciali o le unità di evacuazione e assistenza medica.

Affinché tali squadre possano dispiegarsi rapidamente sul terreno, gli Stati membri “devono notificare al quartier generale del RDC dell’UE quali unità ed equipaggiamenti, compresi i trasporti aerei, marittimi e terrestri, saranno permanentemente a disposizione del RDC dell’UE”, si legge nel rapporto.

In questo modo, “il Paese responsabile può dispiegarle senza indugio”.

Per evitare problemi nella condivisione degli oneri tra gli Stati membri, i “Paesi che non dispongono di personale, materiale o capacità logistiche sufficienti dovrebbero prestabilire accordi con altri Paesi per essere in grado di adempiere ai loro impegni nei confronti del RDC dell’UE quando assumono la leadership del RDC dell’UE”, si legge nel rapporto.

Nessuna condivisione con la NATO

I deputati dell’UE hanno anche chiesto che il personale attribuito alla forza di intervento rapido dell’UE non possa essere assegnato ad altre missioni o posto sotto altro comando.

“Tutti gli elementi della forza di dispiegamento rapido dell’UE dovrebbero essere assegnati esclusivamente ad essa”, sostengono gli eurodeputati, con un’eccezione, ovvero la “possibilità per gli Stati membri di richiamarli in servizio nazionale in caso di emergenza”.

Questa mossa garantirebbe che, in caso di un evento significativo che richieda una mobilitazione internazionale, le truppe non possano essere chiamate ad operare contemporaneamente sotto la bandiera dell’UE e sotto quella della NATO guidata dagli Stati Uniti, una questione che gli Stati membri hanno sollevato durante i negoziati dello scorso anno.

“Solo il ‘single-hatting’ garantirà l’operatività del RDC dell’UE e la disponibilità delle sue forze e capacità in caso di crisi”, si legge nel rapporto, che prevede “l’allineamento delle forze rapide dell’UE sul modello di quelle della NATO”.

L’Alto Rappresentante dell’UE Josep Borrell è stato chiamato a “svolgere un ruolo importante nella sincronizzazione delle azioni con la NATO, in modo che le ambizioni dell’UE non siano influenzate dall’alleanza e viceversa”, hanno affermato i deputati dell’UE.

Leggi l’articolo originale qui.