Il Parlamento europeo ritiene Putin pienamente responsabile per la morte di Navalny

Il parlamento europeo ha votato giovedì a larga maggioranza una risoluzione che ritiene il presidente russo Vladimir Putin personalmente responsabile sia penalmente che politicamente della morte del dissidente russo Alexei Navalny.
Nella risoluzione approvata con 506 voti a favore, 9 contrari e 32 astenuti, il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di intensificare i loro sforzi per trovare modi possibili per liberare coloro che soffrono la detenzione e la repressione, compresa l’opzione di possibili scambi di detenuti.
Gli eurodeputati avvertono che l’uccisione di Alexei Navalny è un altro segno della crescente e sistematica repressione in Russia e chiedono un’indagine internazionale indipendente e trasparente sul suo omicidio al fine di scoprire la verità, garantire la responsabilità e garantire la giustizia.
Inoltre, come sottolineato dalla risoluzione votata dal Parlamento UE, il sistema politico russo è controllato, afferma la risoluzione, da un consolidato regime autoritario con una corruzione dilagante che utilizza elezioni truccate come una parvenza di democrazia e concentra tutto il potere nelle mani di Vladimir Putin.
Sostenere l’opposizione democratica in Russia
Sottolineando che il popolo russo non può essere confuso con il “regime guerrafondaio, autocratico e cleptocratico del Cremlino”, gli eurodeputati esprimono la loro solidarietà a tutti coloro che in Russia e altrove, nonostante la repressione volutamente brutale e le gravi conseguenze personali, continuano a ritrovarsi il coraggio di dire la verità.
Alexei Navalny ha incarnato la lotta per la libertà della Russia e per la democrazia in Russia con il suo sogno di una “bella Russia del futuro”, affermano gli eurodeputati, invitando l’UE e i suoi Stati membri a continuare a mostrare incrollabile solidarietà e a sostenere attivamente l’indipendenza della società civile russa e l’opposizione democratica.
Il sostegno all’Ucraina è la migliore risposta al Cremlino
Come sottolineato dagli eurodeputati nella risoluzione dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, le autorità russe hanno intensificato la repressione delle voci dell’opposizione nel paese, avvertono i deputati, che vogliono che l’UE, i suoi Stati membri e i partner che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo continuino il processo politico, economico, sostegno finanziario e militare all’Ucraina come la migliore risposta alle attuali pratiche oppressive e aggressive del regime del Cremlino. “La vittoria decisiva dell’Ucraina può portare a reali cambiamenti nella Federazione Russa, in particolare alla deimperializzazione, decolonizzazione e rifederalizzazione, che sono tutte condizioni necessarie per instaurare la democrazia in Russia”, afferma la risoluzione.
Il Parlamento invita la Commissione e in particolare il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a sviluppare una politica strategica proattiva e a lungo termine nei confronti della Russia che risponda efficacemente alla realtà delle relazioni attuali UE-Russia, alla situazione dei diritti umani in Russia e alle esigenze di sostegno dei paesi la società civile russa e i rappresentanti dell’opposizione in esilio.