Il Parlamento europeo ritiene Putin pienamente responsabile per la morte di Navalny

Il parlamento europeo ha votato giovedì a larga maggioranza una risoluzione che ritiene il presidente russo Vladimir Putin personalmente responsabile sia penalmente che politicamente della morte del dissidente russo Alexei Navalny.

Nella risoluzione approvata con 506 voti a favore, 9 contrari e 32 astenuti, il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di intensificare i loro sforzi per trovare modi possibili per liberare coloro che soffrono la detenzione e la repressione, compresa l’opzione di possibili scambi di detenuti.

Gli eurodeputati avvertono che l’uccisione di Alexei Navalny è un altro segno della crescente e sistematica repressione in Russia e chiedono un’indagine internazionale indipendente e trasparente sul suo omicidio al fine di scoprire la verità, garantire la responsabilità e garantire la giustizia.

Inoltre, come sottolineato dalla risoluzione votata dal Parlamento UE, il sistema politico russo è controllato, afferma la risoluzione, da un consolidato regime autoritario con una corruzione dilagante che utilizza elezioni truccate come una parvenza di democrazia e concentra tutto il potere nelle mani di Vladimir Putin.

Navalny sarà sepolto venerdì a Mosca, la moglie teme possibili arresti I funerali del politico dell’opposizione russa Alexei Navalny si terranno a Mosca venerdì (1° marzo), ha annunciato la moglie Yulia, che però non è sicura che si svolgerà pacificamente e che i piani per una commemorazione civile sono stati bloccati. Kira …

Sostenere l’opposizione democratica in Russia

Sottolineando che il popolo russo non può essere confuso con il “regime guerrafondaio, autocratico e cleptocratico del Cremlino”, gli eurodeputati esprimono la loro solidarietà a tutti coloro che in Russia e altrove, nonostante la repressione volutamente brutale e le gravi conseguenze personali, continuano a ritrovarsi il coraggio di dire la verità.

Alexei Navalny ha incarnato la lotta per la libertà della Russia e per la democrazia in Russia con il suo sogno di una “bella Russia del futuro”, affermano gli eurodeputati, invitando l’UE e i suoi Stati membri a continuare a mostrare incrollabile solidarietà e a sostenere attivamente l’indipendenza della società civile russa e l’opposizione democratica.

L'UE convoca l'ambasciatore russo dopo la morte di Navalny, mentre emerge l'influenza di Mosca sui partiti europei Il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) ha convocato Kirill Logvinov, diplomatico russo di più alto rango presso l’Unione europea, a seguito della morte del leader dell’opposizione russa Alexei Navalny, mentre l’ambasciatore russo a Madrid, Yuri Klimenko, si è recato …

Il sostegno all’Ucraina è la migliore risposta al Cremlino

Come sottolineato dagli eurodeputati nella risoluzione dall’inizio dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia nel 2022, le autorità russe hanno intensificato la repressione delle voci dell’opposizione nel paese, avvertono i deputati, che vogliono che l’UE, i suoi Stati membri e i partner che la pensano allo stesso modo in tutto il mondo continuino il processo politico, economico, sostegno finanziario e militare all’Ucraina come la migliore risposta alle attuali pratiche oppressive e aggressive del regime del Cremlino. “La vittoria decisiva dell’Ucraina può portare a reali cambiamenti nella Federazione Russa, in particolare alla deimperializzazione, decolonizzazione e rifederalizzazione, che sono tutte condizioni necessarie per instaurare la democrazia in Russia”, afferma la risoluzione.

Il Parlamento invita la Commissione e in particolare il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) a sviluppare una politica strategica proattiva e a lungo termine nei confronti della Russia che risponda efficacemente alla realtà delle relazioni attuali UE-Russia, alla situazione dei diritti umani in Russia e alle esigenze di sostegno dei paesi la società civile russa e i rappresentanti dell’opposizione in esilio.