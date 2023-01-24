Il Marocco vota per rivedere i legami con il Parlamento europeo

Lunedì (23 gennaio) i parlamentari marocchini hanno votato all’unanimità per rivedere i legami con il Parlamento europeo, accusandolo di ingerenza dopo una risoluzione che esortava il regno a rispettare la libertà di stampa.

I membri di entrambe le camere del parlamento marocchino si sono riuniti nella capitale Rabat per una sessione congiunta in risposta al testo europeo non vincolante adottato giovedì.

In una dichiarazione rilasciata dopo la seduta, i legislatori marocchini hanno definito la risoluzione europea “un attacco inaccettabile contro la sovranità, la dignità e l’indipendenza delle istituzioni giudiziarie del regno”.

Hanno affermato che ha “gravemente danneggiato la fiducia fondamentale” tra i due Paesi.

Di conseguenza, il Parlamento marocchino “ha deciso di riconsiderare le sue relazioni con il Parlamento europeo e di sottoporle a una valutazione globale”, ha dichiarato Rachid Talbi Alami, presidente della Camera dei rappresentanti. Non sono stati forniti ulteriori dettagli.

In base a un accordo del 1996, il Marocco e l’Unione Europea sono legati da strette relazioni economiche e commerciali, in particolare nei settori dell’agricoltura e della pesca.

“Le loro decisioni non ci intimidiranno e noi non cambieremo il nostro percorso e il nostro approccio”, ha dichiarato Mohammed Ghiat, presidente del National Rally of Independents, il principale partito della coalizione di governo marocchina.

I legislatori europei a Strasburgo hanno esortato il Marocco a “rispettare la libertà di espressione e la libertà dei media” e a “garantire ai giornalisti imprigionati (…) un processo equo”.

L’organizzazione di controllo Reporter senza frontiere (RSF) ha accolto il voto del Parlamento europeo come una rottura con “25 anni di passività”.

Alcuni parlamentari marocchini hanno visto la Francia, ex potenza coloniale del Marocco, spingere la misura europea.

“Dietro le quinte di questa decisione si nasconde un Paese che avevamo considerato un amico e un partner solido, ma che l’odore del gas ha fatto perdere”, ha dichiarato Ahmed Touizi, del partito Autenticità e modernità.

Touizi, il cui partito fa parte della coalizione di maggioranza, si riferiva ai legami ultimamente più stretti tra Parigi e l’Algeria, vicino e rivale del Marocco e grande esportatore di gas verso i Paesi europei.

“Il Marocco ne ha abbastanza di due pesi e due misure”, ha dichiarato all’AFP Abdelmajid Fassi Fihri, del partito Istiqlal, che ha deplorato il fatto che il Parlamento europeo non abbia condannato gli attacchi alla libertà di stampa in Algeria.

Giornalisti incarcerati

Due dei casi più importanti di giornalisti incarcerati in Marocco sono quelli di Omar Radi e Soulaimane Raissouni, entrambi condannati in appello lo scorso anno con l’accusa di abusi sessuali.

Radi, 36 anni, che ha criticato le autorità marocchine, è stato condannato a sei anni di carcere per stupro e spionaggio, e si è sempre dichiarato innocente.

Raissouni sta scontando una condanna a cinque anni. Anche lui ha sempre sostenuto la sua innocenza e dice di essere stato perseguitato “a causa delle sue opinioni”.

Le autorità marocchine ribadiscono che la magistratura è indipendente e che i casi contro i giornalisti non hanno nulla a che fare con il giornalismo.

La scorsa settimana i parlamentari europei si sono detti “profondamente preoccupati” per le accuse di corruzione dei suoi membri da parte delle autorità marocchine e hanno ribadito l’impegno del Parlamento europeo a “indagare a fondo” sulla corruzione.

Lo scandalo di corruzione scoppiato il mese scorso, il ‘Qatargate’, ha scosso gli ambienti dell’UE a Bruxelles, con diversi eurodeputati accusati di aver preso tangenti dal Qatar e dal Marocco.