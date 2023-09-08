Il leader serbo-bosniaco vieta all’inviato internazionale di pace di entrare nella sua regione

Il presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina, Milorad Dodik, ha dichiarato giovedì (7 settembre) che la polizia nella regione della Bosnia a maggioranza serba ha ricevuto ordine di arrestare e deportare un inviato di pace internazionale se entra nella “Republika Srpska”.

I serbi bosniaci affermano di non riconoscere l’ex ministro del governo tedesco Christian Schmidt come Alto rappresentante internazionale della Bosnia perché non ha ricevuto l’approvazione del Consiglio di sicurezza dell’ONU.

La carica di inviato internazionale è stata stabilita negli accordi di pace di Dayton che hanno posto fine alla devastante guerra della Bosnia negli anni ’90 per vigilare sulla pace nel paese balcanico, diviso in due regioni autonome: la Repubblica serba e la Federazione dominata da bosniaci e croati.

Dodik, che è presidente della Repubblica Serba, sostiene da tempo la secessione della regione dominata dai serbi di Bosnia.

“Le istruzioni sono state inviate sul campo oggi”, ha detto Dodik in una conferenza stampa tenutasi insieme al ministro della Sicurezza bosniaco Nenad Nesic, di etnia serba, che ha sostenuto la sua iniziativa.

Mercoledì, annunciando il divieto, Dodik ha detto: “Se (l’inviato) si recherà a un incontro nella Republika Srpska (Repubblica serba), verrà espulso. Non appena la polizia scoprirà che Schmidt si trova nella Republika Srpska, il suo compito sarà quello di organizzare un’unità per espellerlo”.

L’ufficio di Schmidt non ha commentato le dichiarazioni di Dodik.

A luglio Schmidt, che ha il potere di imporre leggi e licenziare funzionari ritenuti un ostacolo alla pace, ha revocato due leggi firmate da Dodik che sospendevano le decisioni prese dalla Corte costituzionale bosniaca e da Schmidt.

Ad agosto, i pubblici ministeri bosniaci hanno accusato Dodik e un altro funzionario di aver sfidato le decisioni dell’Alto rappresentante, un reato punibile con una pena detentiva fino a cinque anni.

In risposta, la scorsa settimana i sostenitori di Dodik hanno organizzato proteste in tutta la Bosnia ai confini amministrativi tra le due regioni, sventolando bandiere con il presidente russo Vladimir Putin e aumentando ulteriormente la tensione etnica.

Dal 2021 Dodik, filorusso, ha preso provvedimenti per separare la Repubblica serba dalla Bosnia, ma ha dovuto interrompere le attività a causa della guerra in Ucraina.

A causa della sua politica l’Unione europea e la Germania hanno sospeso i finanziamenti ai progetti nella Repubblica serba, ma Dodik ha detto che per gli investimenti si rivolgerà ad altri paesi, come la Cina.

