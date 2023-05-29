Il Kazakistan punta a recuperare i beni acquisiti illegalmente

Il Kazakistan sta mettendo in atto strumenti legali per recuperare i beni acquisiti illegalmente, compresi quelli all’estero, hanno dichiarato due funzionari di alto livello a EURACTIV, aggiungendo che non tutti i Paesi dell’UE stanno collaborando.

Snezhanna Imasheva, presidente della Commissione per la legislazione e la riforma giudiziaria e legale del Majilis (camera bassa) del Parlamento kazako, ha parlato di questa politica giovedì (25 maggio) durante una conferenza sulla riforma costituzionale in Kazakistan, tenutasi al Parlamento europeo.

La deputata ha affermato che negli ultimi 30 anni, persone con influenza politica, alcune delle quali erano membri della famiglia del primo presidente Nursultan Nazarbayev e politici di alto livello del suo entourage, hanno accumulato ricchezze a spese delle risorse del Kazakistan.

L’autrice ha dichiarato che il Kazakistan ha adottato una legislazione speciale per restituirle allo Stato.

EURACTIV ha parlato con Imasheva e con Elvira Azimova, che dal 1° gennaio di quest’anno ricopre la carica di presidente della Corte costituzionale kazaka.

Azimova ha affermato che una parte essenziale delle riforme avviate dal presidente Kassym-Jomart Tokayev dopo gli eventi del gennaio 2022 mira a rispondere alle richieste di maggiore giustizia della popolazione.

“Per quanto riguarda i beni la cui appropriazione indebita e la cui esportazione all’estero sono state provate in tribunale, la loro restituzione dovrebbe essere decisa dagli accordi che il Kazakistan ha concluso”, ha affermato.

Imasheva ha spiegato che la questione è complicata perché le persone che occupano posizioni elevate a volte hanno accumulato ricchezze in modo legale, anche se ingiusto, grazie ai loro posti e alle loro connessioni. Inoltre, questa ricchezza è stata nascosta all’estero in vari fondi e società offshore.

“Secondo gli esperti, sono stati portati all’estero beni per circa 160 miliardi di dollari”, ha dichiarato.

I membri della Camera bassa hanno adottato mercoledì una bozza di legge che regola la procedura e delinea la creazione di un particolare fondo statale e di una società di gestione incaricata di raccogliere e gestire i beni restituiti, ha dichiarato Imasheva.

In precedenza era stato riferito che, anche prima dell’adozione di una legislazione speciale, il Kazakistan era riuscito a restituire oltre 1,7 miliardi di dollari di beni prelevati illegalmente e che il denaro recuperato sarebbe stato utilizzato per finanziare progetti sociali ed economici.

È stata introdotta una nuova procedura che consente a una persona indagata, sulla base di informazioni disponibili pubblicamente, raccolte da ONG o da indagini giornalistiche su beni acquisiti illegalmente, di presentare volontariamente informazioni sul proprio reddito e di restituire volontariamente i beni, evitando il tribunale.

Ma il lavoro è ancora in sospeso.

“Abbiamo bisogno di un quadro giuridico per questo meccanismo extragiudiziale”, spiega Imasheva, che presiede la commissione parlamentare per le riforme legali.

La restituzione dei beni dall’estero è ancora più complicata, ha spiegato Imasheva.

“La restituzione di beni dall’estero è un processo molto complesso e non può funzionare se il Kazakistan non ha un accordo con il rispettivo Paese”.

“C’è anche la questione della volontà politica dei Paesi stranieri. Stabilire una cooperazione legale nei casi penali con i Paesi dell’UE ha richiesto molto tempo”, ha detto Imasheva.

Secondo le sue parole, sono soprattutto i Paesi dell’Europa orientale ad aver concluso tali accordi con il Kazakistan, “ma ci sono stati Paesi dell’Europa occidentale con i quali non abbiamo ancora concluso tali accordi”.

Il più importante latitante kazako, Mukhtar Ablyazov, accusato di aver sottratto 6 miliardi di dollari alla BTA Bank mentre ne era presidente, vive in Francia, uno dei Paesi che non hanno stipulato un accordo di assistenza legale con il Kazakistan.

La stampa kazaka ha riportato, citando il portavoce della Commissione inter-agenzia per il recupero dei beni, che sono stati restituiti beni dal Liechtenstein, dall’Austria, da Hong Kong e dagli Emirati Arabi Uniti.

Il portavoce ha anche detto che i procuratori sono riusciti a trovare e a far rientrare dall’estero gioielli d’oro per un valore di decine di milioni di dollari in relazione al caso di Kairat Satybaldy, il nipote condannato del primo presidente del Kazakistan.

Satybaldy è stato condannato a sei anni di carcere per appropriazione indebita su scala particolarmente ampia in Kazakhstelecom JSC e CTS JSC. È stato inoltre privato del diritto di ricoprire incarichi nella pubblica amministrazione e nelle aziende nazionali per 10 anni.

Leggi l’articolo originale qui.