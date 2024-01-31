Il governo di Kyiv presenta al Parlamento un disegno di legge che abbassa di due anni l’età per gli obblighi di leva

Il governo ucraino ha presentato martedì (30 gennaio) al parlamento una versione modificata del suo disegno di legge per inasprire le regole sulla mobilitazione dell’esercito per garantire che il Paese abbia una forza combattente sufficiente per portare avanti la campagna contro l’invasione russa, tra cui l’abbassamento di due dell’età di leva.

Queste riforme, molto delicate, sono state rinviate all’inizio di questo mese dopo che una bozza aveva suscitato proteste da parte della popolazione. I legislatori e gli analisti hanno affermato che alcune disposizioni violavano la Costituzione e comportavano rischi di corruzione.

Le riforme sono considerate vitali perché Kyiv ha bisogno di ricostituire le proprie forze impegnate sul campo di battaglia. Mentre il conflitto si avvicina ormai al suo secondo anno non si vedono più le file di uomini ucraini davanti agli uffici di leva pronti per arruolarsi.

Una disposizione chiave nella legislazione è l’abbassamento dell’età minima di leva dagli attuali 27 anni a 25 anni.

Il nuovo disegno di legge mantiene le disposizioni chiave della bozza iniziale, compresa l’introduzione di chiamate elettroniche e dure punizioni per le persone che violano le regole di mobilitazione.

Si mantengono le disposizioni della versione precedente da applicare agli ucraini che vivono all’estero, poiché i cittadini che richiedono il passaporto dovrebbero presentare i loro documenti di registrazione militare.

Il progetto aggiornato mantiene una disposizione sulla notifica elettronica degli avvisi di mobilitazione nel “profilo personale” del militare di leva, che i cittadini sono obbligati a registrare.

Qualsiasi tentativo di evitare la leva scatenerà potenziali misure da parte dei tribunali, su richiesta degli uffici di reclutamento militare, compreso il congelamento di conti bancari e beni, restrizioni sui viaggi e sull’uso di un veicolo.

I termini di mobilitazione saranno limitati a 36 mesi e ci saranno esenzioni per potenziali coscritti che operano nell’istruzione superiore o in settori altamente specializzati.

In base a una nuova disposizione, ad alcuni individui condannati per reati sarà consentito prestare servizio militare.

L’Ucraina ha introdotto la legge marziale quando la Russia ha lanciato la sua invasione su vasta scala nel febbraio 2022. Gli uomini in età militare possono lasciare il Paese solo se dispongono di una dispensa speciale.

Alla fine dell’anno scorso, il presidente Volodymyr Zelensky ha affermato che l’esercito aveva proposto di mobilitare 450.000-500.000 persone in più in quella che rappresenterebbe un’impresa davvero importante.

Il comandante dell’esercito Valeriy Zaluzhnyi ha affermato che la cifra tiene conto dei piani militari e delle proiezioni di possibili perdite. Gli analisti militari sostengono che la cifra coprirebbe l’intero anno.

Lo scontro Zelensky-Zaluzhnyi

Oltre ai problemi legate alla difficoltà di approvvigionamento di armi, alla sempre più difficile ricerca di persone disposte a combattere, si aggiungono anche i problemi interni alle leadership ucraina.

Secondo quanto riportato dal Times, Zelensky ha licenziato e in seguito reintegrato il capo di Stato maggiore delle Forze armate Valeriy Zaluzhnyi. Gli alti ufficiali citati dal Times affermano che il generale è stato convocato per un incontro con Zelensky e ha detto ai consiglieri del presidente che le loro valutazioni sulla guerra sono troppo ottimistiche.

Tre fonti sostengono che Zaluzhnyi avrebbe rifiutato di dimettersi, nonostante gli fosse stato chiesto. Il presidente ha poi detto che avrebbe firmato un decreto per licenziarlo, ma nonostante la firma, le proteste da parte delle Forze armate – financo dei suoi ipotetici successori – lo avrebbero indotto a ritirare il decreto.

“Zelensky deve capire che i militari si fidano di Zaluzhnyi, e se il presidente vuole che i militari si fidino di lui, deve imparare a fidarsi anche di Zaluzhnyi”, avrebbe detto un confidente del generale.

Il generale è una figura popolare in Ucraina e si dice che le due persone che il presidente vedeva come sostituto si rifiutassero di prendere il posto del generale: Kyrylo Budanov, capo dell’intelligence militare, e il colonnello generale Oleksandr Syrsky, comandante delle forze di terra. Secondo il Times, i partner internazionali dell’Ucraina, tra cui Regno Unito e Stati Uniti, avrebbero espresso preoccupazione per il suo licenziamento.

[Con una aggiunta di Simone Cantarini]

