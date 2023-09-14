Il governo della Tunisia nega l’accesso a una delegazione del Parlamento UE

Il governo tunisino ha negato l’accesso nel Paese a una delegazione della commissione Affari esteri del Parlamento europeo (Afet) che avrebbe dovuto essere in missione inTunisia dal 14 al 16 settembre. La comunicazione è stata resa dal ministero degli Esteri tunisino in una nota.

La delegazione che si sarebbe dovuta recare in Tunisia era guidata dall’eurodeputato Michael Gahler (Partito popolare europeo, PPE) e avrebbe dovuto incontrare le organizzazioni della società civile, i sindacati, i leader dell’opposizione e i rappresentanti delle fondazioni politiche, ma anche le controparti tunisine.

Tra gli altri membri della delegazione Dietmar Köster (S&D), Salima Yenbou (Renew), Mounir Satouri (Verdi) ed Emmanuel Maurel (GUE/NGL).

La stessa delegazione ha condannato in una nota la mossa di Tunisi: “Condanniamo la decisione delle autorità tunisine di rifiutare l’ingresso alla delegazione della commissione Affari esteri del Parlamento UE e chiediamo spiegazioni dettagliate. Questa condotta non ha precedenti dalla rivoluzione democratica del 2011”.

Come aveva affermato la Yenbou in una dichiarazione rilasciata al quotidiano Jeune Afrique, l’obiettivo della missione era quello di recarsi sul campo “per discutere di questioni politiche, economiche e dei diritti umani, che sono fondamentali per entrambi i partner”.

Prima della pausa estiva, un gruppo trasversale di deputati europei ha accusato la Commissione europea di ignorare le “gravi violazioni” dei diritti umani nel suo accordo sul controllo dei contanti in cambio dei migranti con la Tunisia. In una lettera aperta a von der Leyen, gli eurodeputati hanno lamentato che l’accordo UE-Tunisia “non riesce ad affrontare le principali preoccupazioni relative ai diritti umani osservate in Tunisia”.

In un post su X (ex Twitter), Brando Benifei, capodelegazione del Partito Democratico (S&D) al Parlamento europeo (tra i firmatari della lettera indirizzata a von der Leyen) ha affermato in merito alla mossa del governo tunisino: “È molto grave che il Governo della Tunisia abbia negato l’ingresso nel Paese ad una delegazione di eurodeputati. Non si possono firmare accordi – che noi abbiamo contestato – e poi vietare l’ingresso ai rappresentanti UE. Pretendiamo una condanna da parte dei vertici delle Istituzioni europee”.

È molto grave che il Governo della #Tunisia abbia negato l'ingresso nel Paese ad una delegazione di #eurodeputati.

Non si possono firmare accordi – che noi abbiamo contestato – e poi vietare l’ingresso ai rappresentanti UE.

Pretendiamo una condanna da parte dei vertici delle… — Brando Benifei (@brandobenifei) September 14, 2023

La mossa della Tunisia giunge mentre l’accordo di partneriato con l’Europa firmato lo scorso luglio a Tunisia dalla presidente Ursula von der Leyen è al centro di forti critiche, nonostante mercoledì (13 settembre) nel discorso sullo stato dell’Unione europea (SOTEU), la stessa responsabile dell’esecutivo UE abbia ribadito l’importanza dell’intesa e l’intenzione di elevarla a modello per accordi con altri Paesi.

L’accordo sui migranti con la Tunisia rispetterà i diritti umani, afferma la Commissione UE Il rispetto dei diritti umani sarà al centro del nuovo controverso accordo firmato dall’UE con la Tunisia per il contrasto alle migrazioni illegali in cambio di fondi e sostegno all’economia ha affermato martedì (12 settembre) la Commissione europea.

Intervenendo al Parlamento …

Martedì (12 settembre), intervenendo al Parlamento europeo a Strasburgo il commissario europeo per le politiche di vicinato Olivér Várhelyi ha ribadito che il rispetto dei diritti umani sarà al centro dell’accordo con la Tunisia.

Várhelyi ha detto agli eurodeputati che “il rispetto dei diritti umani e dei principi democratici è sancito dall’accordo di associazione UE-Tunisia, che costituisce il quadro giuridico generale per le relazioni bilaterali”. “Inoltre, l’obiettivo è quello di tenere il Consiglio di associazione UE-Tunisia entro la fine dell’anno per affrontare molti aspetti del partenariato bilaterale, compresa la situazione dei diritti umani e dei valori fondamentali”, ha aggiunto.

L’accordo da 785 milioni di euro tra Bruxelles e Tunisi è stato mediato dalla presidente della Commissione Ursula von der Leyen insieme ai premier olandese e italiano Mark Rutte e Giorgia Meloni.

Secondo l’accordo, l’UE fornirà sostegno finanziario all’economia tunisina e ai progetti di cavi sottomarini in fibra ottica ed elettrici tra l’UE e il Nord Africa, in cambio della cooperazione sul controllo della migrazione.

Tuttavia, il presidente tunisino Kais Saied è diventato sempre più autoritario da quando ha sospeso il parlamento, licenziato il governo e governato per decreto nel luglio 2021. Quest’anno è stata introdotta una nuova costituzione e molti leader di alto profilo dell’opposizione e attivisti della società civile sono stati arrestati e accusati di sedizione negli ultimi mesi.

Saied è stato anche accusato di aver fatto commenti razzisti sui migranti provenienti dall’Africa sub-sahariana. Inoltre, il governo tunisino ha ammesso di aver spinto gruppi di migranti nelle regioni desertiche al confine con l’Algeria e la Libia.