Il G7 promette “pesanti costi” per chi aiuta la Russia in Ucraina

I ministri degli Esteri del G7 hanno avvertito martedì (18 aprile) che coloro che aiuteranno la Russia a condurre la guerra in Ucraina dovranno affrontare “pesanti costi”, mostrando un fronte unito su un’altra sfida politica chiave: la Cina.

Dopo due giorni di colloqui nella località giapponese di Karuizawa (prefettura di Nagano), i responsabili della diplomazia di Canada, Francia, Germania, Giappone, Italia, Regno Unito e Stati Uniti non hanno svelato nuove sanzioni nei confronti della Russia per l’invasione dell’Ucraina, ma si sono impegnati a reprimere coloro che aiutano Mosca a eludere le restrizioni e ad acquisire armamenti.

Nel comunicato congiunto pubblicato oggi al termine della riunione, i ministri dei Paesi del G7 hanno anche messo in guardia Pechino sulle sue “attività di militarizzazione” nel Mar Cinese Meridionale e hanno insistito sul fatto che la politica del gruppo relativa a Taiwan è rimasta invariata nonostante i recenti commenti controversi del presidente francese, Emmanuel Macron.

Se da un lato i colloqui di questi giorni sono stati dominati dalla crisi in Ucraina e dalle sfide regionali, inclusa la richiesta che la Corea del Nord “si astenga” da nuovi test nucleari o lanci di missili balistici, i ministri hanno anche affrontato un’ampia gamma di dossier politici di livello globale.

La riunione del G7 in Giappone è avvenuta mentre continuano i combattimenti in Sudan tra esercito e paramilitari. Nel comunicato finale i ministri hanno inserito un punto sulla crisi in Sudan chiedendo a entrambe le parti di “porre fine alle ostilità immediatamente senza pre-condizioni”.

Inoltre, è stata rinnovata la condanna delle crescenti restrizioni imposte alle donne e alle minoranze dalle autorità talebane in Afghanistan, descritte dai ministri come “abusi sistematici”.

Nel comunicato finale, i ministri dei Paesi del G7 hanno chiesto “l’immediata revoca” di “decisioni inaccettabili”, compreso il divieto per le donne di lavorare con organizzazioni non governative e le Nazioni Unite in Afghanistan.

La riunione è stata però dominata da due dossier principali: la guerra in Ucraina e il crescente peso militare ed economico della Cina.

I responsabili della diplomazia del G7 hanno promesso di continuare ad “intensificare” le sanzioni contro la Russia e ad aumentare gli sforzi per rispondere a coloro che offrono a Mosca armi o altro sostegno, minacciando “severe ripercussioni”.

Nel comunicato finale, il gruppo ha anche criticato la “retorica nucleare irresponsabile” della Russia e definito “inaccettabile” la minaccia di Mosca di dispiegare armi nucleari in Bielorussia.

Avvertimento alla Cina

Nella dichiarazione i ministri dei Paesi del G7 hanno implicitamente ammesso di essere consapevoli del clamore suscitato dai commenti del presidente francese Emmanuel Macron la scorsa settimana, dopo un viaggio a Pechino, secondo cui l’Europa dovrebbe evitare “crisi che non sono nostre”.

“Non vi è alcun cambiamento nelle posizioni di base dei membri del G7 su Taiwan”, si legge nel comunicato finale che definisce la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan “indispensabili” per la sicurezza e la prosperità globali.

Il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna e le sue controparti hanno cercato durante i colloqui del G7 di minimizzare le differenze e la dichiarazione ha messo in guardia Pechino su tutto, dal suo arsenale nucleare alle sue pratiche commerciali.

Nel comunicato finale i ministri degli Esteri del G7 hanno accusato la Cina di “un’espansione in corso” e di stare accelerando il suo arsenale nucleare, esprimendo preoccupazione per lo sviluppo da parte di Pechino di sistemi di “consegna” di armi nucleari sempre più sofisticati, senza trasparenza, controllo degli armamenti o misure di riduzione del rischio.

Senza menzionare direttamente la Cina, i ministri degli Esteri dei Paesi del G7 si sono inoltre impegnati a intensificare la cooperazione contro la “coercizione economica”, ovvero l’utilizzo di regole di importazione o esportazione per scopi politici.

Anche l’avvertimento sull’offrire sostegno alla Russia in Ucraina può essere letto come un messaggio per la Cina, facendo eco alle ripetute dichiarazioni di funzionari occidentali che mettono in guardia Pechino dall’armare direttamente Mosca.

I colloqui hanno posto le basi per un vertice dei leader del G7 il mese prossimo a Hiroshima, dove il primo ministro giapponese Fumio Kishida vuole fare del disarmo nucleare un punto chiave delle discussioni.

La dichiarazione di martedì dedica un lungo passaggio al disarmo e alla non proliferazione, ma contiene poco in termini di nuove promesse o impegni e si riferisce specificamente all’“attuale difficile contesto di sicurezza”, suggerendo un difficile percorso verso risultati reali.

Invita tutti i Paesi a documentare in modo trasparente i loro arsenali nucleari, esorta la Russia a mantenere una moratoria sui test nucleari e invita la Cina a tenere colloqui sulla “riduzione del rischio” con gli Stati Uniti.

L’incontro a Karuizawa si è tenuto sotto stretta sorveglianza dopo che Kishida è fuggito illeso sabato (15 aprile) a un tentato attacco nei suoi confronti con un ordigno esplosivo.