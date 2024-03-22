Il Consiglio UE impone sanzioni contro individui ed entità russe legate alla morte del dissidente Navalny

Il Consiglio europeo ha imposto misure restrittive nei confronti di 33 persone e due entità russe legate alla morte improvvisa, avvenuta in una colonia penale severa, del dissidente russo Alexei Navalny.

Secondo quanto riferisce una nota del Consiglio europeo, questa decisione è stata presa nel quadro del regime globale di sanzioni sui diritti umani dell’Unione europea.

“La lenta uccisione di Alexei Navalny da parte del regime del Cremlino è un duro promemoria del suo totale disprezzo per la vita umana. Le sanzioni odierne dimostrano la nostra determinazione a chiedere conto alla leadership politica e alle autorità russe delle continue violazioni dei diritti umani in Russia”, ha affermato nella nota l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, Josep Borrell.

“Allo stesso tempo, sappiamo che Putin non è la Russia e la Russia non è Putin. Continueremo a sostenere la società civile russa e le voci indipendenti”, ha aggiunto.

I nuovi elenchi includono le colonie penali in cui Alexei Navalny è stato detenuto dal giugno 2022 fino alla sua morte, la colonia correttiva IK-6 e la colonia correttiva di massima sicurezza IK-3.

Entrambe le colonie sono note per esercitare pressioni fisiche e psicologiche, totale isolamento, torture e violenze sui prigionieri.

In entrambi i luoghi Navalny ha subito abusi, anche attraverso ripetuti arresti in isolamento in una cella di punizione e trattamenti crudeli, inumani e degradanti, che hanno portato al grave deterioramento della sua salute. Sono stati sanzionati anche il capo dell’IK-3, Vadim Kalinin, e vari dirigenti della colonia penale.

Inoltre, il Consiglio ha deciso di includere membri della magistratura come Andrey Suvorov, che l’anno scorso ha condannato Alexei Navalny a 19 anni di una colonia a regime speciale in condizioni disumane, Kirill Nikiforov , che ha respinto la sua causa contro l’IK-6 per appellarsi al suo trasferimento in una cella di punizione per 12 giorni, e Evgenia Nikolaeva e Natalia Dudar , che hanno emesso una serie di sentenze contro oppositori politici tra cui Navalny, contribuendo così alla repressione politica in Russia.

Altri elenchi includono funzionari di alto livello del sistema penitenziario e del ministero della Giustizia che sono stati responsabili dell’esecuzione delle pene detentive di Alexei Navalny e di altri oppositori politici, o che non hanno garantito la protezione dei diritti e delle libertà umani e civili.

Con quest’ultimo inserimento, le misure restrittive previste dal regime globale di sanzioni dell’UE sui diritti umani si applicano ora a 104 persone fisiche e giuridiche e a 23 entità di più Paesi.

Coloro che rientrano nel regime sanzionatorio sono soggetti al congelamento dei beni ed è vietata la fornitura di fondi o risorse economiche, direttamente o indirettamente, a loro o a loro vantaggio. Inoltre, per le persone fisiche elencate vige un divieto di viaggio verso l’UE.

L’UE è profondamente preoccupata per il continuo deterioramento della situazione dei diritti umani in Russia. La guerra di aggressione illegale, ingiustificata e immotivata della Russia contro l’Ucraina ha ulteriormente accelerato la repressione interna nel paese, limitando drasticamente la libertà di opinione e di espressione, nonché la libertà dei media, e introducendo la censura di guerra.

Il 19 febbraio 2024, nella dichiarazione dell’Alto Rappresentante a nome dell’UE sulla morte di Alexei Navalny, l’UE ha espresso la sua indignazione per la morte di Navalny e ha ricordato la sua ripetuta condanna per il suo avvelenamento e le azioni politicamente motivate intraprese contro di lui, compresa la sua detenzione e i maltrattamenti nel sistema carcerario. Borrell ha sottolineato che l’UE non risparmierà gli sforzi per chiedere alla leadership politica e alle autorità russe di rispondere della sua morte e imporrà ulteriori sanzioni.