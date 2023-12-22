Il Consiglio sicurezza ONU approva la risoluzione per accelerare gli aiuti a Gaza, si astengono USA e Russia

Dopo diversi rinvii, il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha finalmente approvato una risoluzione che chiede di accelerare le consegne di aiuti ai civili nella Striscia di Gaza, ma non chiede un cessate il fuoco né una sospensione delle ostilità. Il testo è stato approvato con 13 voti a favore ma ha visto l’astensione di Stati Uniti e Russia entrambi membri permanenti del Consiglio sicurezza con diritto di veto.

Intervenendo dopo il voto, l’ambasciatrice americana presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, ha dichiarato: “Questa risoluzione dimostra la gravità di questa crisi e ci invita a fare di più”.

Thomas-Greenfield ha inoltre aggiunto che la “risoluzione appoggia il peso del Consiglio di Sicurezza su questi sforzi e li rafforza chiedendo la nomina di un alto funzionario delle Nazioni Unite che lavorerà per accelerare la consegna di aiuti umanitari su larga scala e in modo duraturo”.

La risoluzione ONU giunge mentre lo Stato di Israele sta proseguendo le operazioni di terra nella Striscia di Gaza. Venerdì l’esercito israeliano ha ordinato ai residenti di Al-Bureij, nel centro dell’enclave palestinese, di spostarsi immediatamente a sud, indicando un nuovo focus dell’assalto di terra che ha già devastato il nord della Striscia e effettuato una serie di incursioni nel sud, secondo quanto riferito da Reuters.

Secondo il ministero della Sanità di Gaza, controllato da Hamas, hanno affermato che più di 20.000 palestinesi sono stati uccisi durante l’offensiva israeliana lanciata dopo l’attacco del 7 ottobre in territorio israeliano da parte del gruppo estremista palestinese.

Giovedì (21 dicembre) una valutazione dell’Integrated Food Security Phase Classification (IPC) relativa a Gaza ha stimato che il 100% della popolazione dell’enclave palestinese soffra di grave insicurezza alimentare, mentre un quarto della sua popolazione affronta una fame e una carestia catastrofiche.

"The lack of access to basic staples is creating a situation of famine. Aid needs to reach those in need through all necessary means." Joint Statement by HR/VP @JosepBorrellF & Cmmsr @JanezLenarcic on the risk of famine in Gaza ⬇https://t.co/KFgpWkXzi7 — European External Action Service – EEAS 🇪🇺 (@eu_eeas) December 22, 2023

“Siamo profondamente scioccati dai risultati della valutazione IPC (Integrated Food Security Phase Classification) per Gaza, pubblicati giovedì”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE Josep Borrell e il commissario per la Gestione delle crisi Janez Lenarčič.

“Questo è senza precedenti. Nessuna analisi IPC ha mai registrato tali livelli di insicurezza alimentare in nessuna parte del mondo”, si legge nella dichiarazione.

Secondo Borrell e Lenarčič “si tratta di uno sviluppo grave e dovrebbe essere un campanello d’allarme per il mondo intero affinché agisca ora per prevenire una catastrofe umana mortale”.

I due funzionari UE hanno affermato che “l’unico modo per impedire alle persone di morire di fame è garantire la protezione dei civili, consentire l’accesso sicuro degli operatori umanitari e sanitari in tutta Gaza e fornire cibo sufficiente a tutti i civili bisognosi, ovunque si trovino”.

Nella nota i due membri dell’esecutivo UE hanno ricordato che “attraverso la sua assistenza alimentare umanitaria, l’UE mira a garantire l’accesso a cibo sicuro e nutriente per le persone più affamate e vulnerabili nelle crisi in tutto il mondo”.

Nel 2023, l’UE ha aumentato i finanziamenti umanitari a favore dei palestinesi bisognosi portandoli a oltre 100 milioni di euro, di cui 46 milioni di euro specificamente destinati all’assistenza alimentare e alla copertura sanitaria e di altri bisogni primari. L’UE sta inoltre fornendo assistenza nutrizionale alla popolazione di Gaza tramite voli del ponte aereo umanitario. Per il prossimo anno, l’UE ha stanziato 125 milioni di euro in sostegno umanitario per garantire un sostegno continuo alle persone in Palestina che ne hanno più bisogno.

[A cura di Simone Cantarini]