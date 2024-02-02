Il comandante dell’esercito ucraino spiega le sfide che ostacolano lo sforzo bellico mentre il suo futuro resta incerto

Il comandante in capo delle Forze armate dell’Ucraina, il generale Valeriy Zaluzhnyi, ha delineato una serie di priorità per l’Ucraina e ha nominato le sfide che ostacolano lo sforzo bellico di Kyiv in un articolo pubblicato giovedì (1° febbraio) dopo che diversi media avevano parlato di un suo possibile licenziamento da parte del presidente Volodymyr Zelensky.

Nel pezzo pubblicato dall’emittente USA CNN, il generale Zaluzhnyi non ha fatto cenno alla rottura con il presidente Volodymyr Zelenskyy o alla possibilità che lui lasci il suo incarico. Il quotidiano statunitense ha affermato che Zaluzhnyi ha scritto il pezzo prima di “un atteso annuncio del suo licenziamento”.

La CNN ha citato una fonte in precedenza secondo cui Zelensky avrebbe annunciato il licenziamento di Zaluzhnyi nel giro di pochi giorni in quello che rappresenterebbe il più grande cambiamento dell’esercito ucraino dopo l’inizio dell’invasione russa avvenuta due anni fa.

Un alto funzionario presidenziale ha affermato in precedenza che “ad oggi” non è stata presa alcuna decisione sul licenziamento di Zaluzhnyi e ha invitato la gente a non politicizzare la questione.

Nel suo editoriale, Zaluzhnyi afferma che l’Ucraina ha bisogno di trovare nuovi modi e capacità per ottenere un vantaggio sulla Russia mentre la guerra su vasta scala si avvicina al suo terzo anno.

“La sfida per le nostre forze armate non può essere sottovalutata. Si tratta di creare un sistema statale di riarmo tecnologico completamente nuovo”, ha scritto.

“Tenendo conto di tutto in questo momento, pensiamo che la creazione di un tale sistema potrebbe essere realizzata in cinque mesi. I nostri partner sono della stessa opinione”.

Ha sottolineato la necessità che l’Ucraina produca più droni.

“Fondamentalmente, sono questi sistemi senza pilota – come i droni – insieme ad altri tipi di armi avanzate, che forniscono all’Ucraina il modo migliore per evitare di essere coinvolta in una guerra di posizione, dove invece non possediamo alcun vantaggio”.

Ma Zaluzhnyi ha criticato quella che ha definito “l’incapacità” delle istituzioni statali in Ucraina di migliorare i livelli di manodopera delle forze armate senza l’uso di quelle che ha definito “misure impopolari”.

L’osservazione è apparsa come un potente atto d’accusa contro il tentativo ucraino di riformare il processo di mobilitazione dell’esercito, che per settimane non è riuscito ad autorizzare la commissione parlamentare in modo che potesse essere discusso dai legislatori.

Ha anche attaccato le “imperfezioni” del quadro normativo statale e la parziale “monopolizzazione” dell’industria della difesa, che, secondo lui ha portato a colli di bottiglia nella produzione di armamenti, in particolare le munizioni.

L’alto ufficiale, noto ad alcuni come il “Generale di ferro”, ha riconosciuto che Kyiv ha dovuto fare i conti con una riduzione del sostegno militare da parte dei principali alleati, che, secondo lui sono alle prese con le proprie tensioni politiche.

“Le scorte di missili, intercettori per la difesa aerea e munizioni per l’artiglieria dei nostri partner si stanno esaurendo, a causa dell’intensità delle ostilità in Ucraina, ma anche a causa della carenza globale di cariche di propellente”, ha affermato.

Zaluzhnyi ha occasionalmente scritto articoli d’opinione sui media occidentali durante la guerra con la Russia e, come l’ultimo di novembre, ha nuovamente sottolineato la necessità di una svolta tecnologica per il campo di battaglia.

“Il nostro obiettivo deve essere quello di cogliere l’attimo – per massimizzare l’accumulo delle più recenti capacità di combattimento, che ci consentiranno di impegnare meno risorse per infliggere il massimo danno”.

