Il cancelliere tedesco Scholz porta a Washington l’esempio degli aiuti UE all’Ucraina

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz cercherà di sfruttare lo slancio derivante dal successo dell’Europa nell’accettare nuovi aiuti per l’Ucraina dilaniata dalla guerra quando si recherà a Washington questa settimana, dove il presidente Joe Biden sta lottando per superare l’opposizione dei Repubblicani al pacchetto statunitense.

I colloqui dei leader di venerdì (9 febbraio) si concentreranno anche sull’escalation delle tensioni in Medio Oriente, dove Israele sta combattendo dal 7 ottobre una guerra contro Hamas e dove gli Stati Uniti hanno lanciato una serie di raid contro obiettivi legati all’Iran in Iraq e Siria a seguito di un attacco condotto con droni che ha ucciso tre soldati americani in una base giordana vicino al confine con la Siria.

Gli Stati Uniti sono il più grande sostenitore militare di Kyiv, e la Germania il secondo, e l’incontro Biden-Scholz arriva quasi due anni da quando la Russia ha lanciato l’invasione dell’Ucraina.

Insieme ad altri paesi, Washington e Berlino hanno inviato a Kyiv una vasta gamma di armi e altro sostegno. Ma il conflitto si è impantanato e crescono i dubbi su ulteriori aiuti da parte dei sostenitori occidentali di Kiev, che rappresenterebbero una spinta per il presidente russo Vladimir Putin.

Negli Stati Uniti, la richiesta della Casa Bianca di circa 60 miliardi di dollari per Kyiv è stata bloccata dai repubblicani che insistono su una maggiore sicurezza alle frontiere in cambio dell’approvazione.

L’ex presidente Donald Trump, che è in corsa per la rielezione e vuole disperatamente evitare che Biden ottenga una vittoria legislativa, si è espresso contro il disegno di legge.

Ciò è in contrasto con l’Europa, dove la scorsa settimana i leader dell’UE hanno concordato 50 miliardi di euro di aiuti per l’Ucraina, superando mesi di opposizione da parte del leader ungherese Viktor Orbán.

Dopo che l’accordo è stato raggiunto, Scholz ha espresso la speranza che possa aiutare Biden a superare l’impasse nel Congresso degli Stati Uniti.

Inviare un messaggio a Washington

Venerdì scorso, alla domanda se Scholz avrebbe esercitato pressioni sui parlamentari statunitensi sul pacchetto a Washington, il portavoce del governo tedesco Steffen Hebestreit ha detto che “il cancelliere utilizzerà sicuramente questo viaggio per avviare un dialogo sia con il Senato che con la Camera dei rappresentanti”, senza fornire ulteriori dettagli.

A Washington, un alto funzionario della Casa Bianca ha detto che non ci sarà “nessuna campagna di pressione” affinché Scholz “fornisca un messaggio particolare”, quando gli è stato chiesto se il cancelliere sarebbe stato costretto a cercare di persuadere i leader del Congresso americano sugli aiuti all’Ucraina.

Il funzionario, parlando in forma anonima, ha aggiunto che “se il cancelliere ritiene che questo faccia parte delle discussioni che desidera avere mentre è a Washington, dipenderà da lui”.

Ursula Muench, direttrice dell’Accademia per l’educazione politica di Tutzing, nel sud della Germania, ha detto all’AFP che Scholz cercherà di sottolineare che sostenere l’Ucraina “non è solo un compito degli Stati Uniti, ma anche dell’Unione europea”.

Ha aggiunto che Scholz, del partito di centrosinistra SPD, deve anche cercare di parlare con i repubblicani per convincerli che la Russia non è solo una “enorme minaccia alla sicurezza” per l’Europa.

Mentre il quadro in Europa è più incoraggiante per Kyiv, ci sono anche segni di crescente stanchezza mentre la guerra prosegue.

Il capo della politica estera dell’UE, Josep Borrell, ha ammesso la settimana scorsa che i Paesi europei avrebbero fornito all’Ucraina poco più della metà del milione di proiettili di artiglieria che aveva promesso di inviare entro marzo.

Paesi come Francia, Italia e Spagna sono stati accusati di non fare la loro parte, mentre anche la Germania è stata criticata per essersi rifiutata di fornire i missili a lungo raggio richiesti da Kyiv

L’escalation regionale

Nei colloqui di venerdì, i leader discuteranno anche degli “sforzi per prevenire l’escalation regionale in Medio Oriente”, ha detto la portavoce della Casa Bianca Karine Jean-Pierre prima della visita.

Le tensioni regionali sono state aggravate dalla morte dei soldati americani in Giordania alla fine di gennaio, segnando le prime perdite militari statunitensi a causa del fuoco ostile nella regione dallo scoppio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre.

Biden ha incolpato i gruppi allineati a Teheran, e Washington venerdì ha lanciato attacchi mortali contro le forze appoggiate dall’Iran in Siria e Iraq, suscitando una dura condanna dalla regione.

La Germania ha fermamente sostenuto Israele e il suo diritto all’autodifesa, ma ha anche ripetutamente messo in guardia dai pericoli di un conflitto regionale più ampio, intensificando al contempo le richieste di maggiori aiuti umanitari per raggiungere la Striscia di Gaza devastata dalla guerra.

