Il cancelliere tedesco Scholz è in India per fare pressioni sull’accordo commerciale con l’UE

Il cancelliere tedesco Olaf Scholz si è recato in visita in India sabato (25 febbraio) con l’obiettivo di approfondire i legami commerciali e di difesa tra l’economie europea e quella indiana e di portare avanti l’accordo commerciale, nonostante le divergenze sull’Ucraina.

“Vogliamo rafforzare ulteriormente le nostre relazioni bilaterali con l’India e la nostra cooperazione sulle questioni globali, come la mitigazione del cambiamento climatico e la trasformazione delle nostre economie in modo equo, verde e sostenibile”, ha dichiarato Scholz al Times of India in un’intervista.

“Esiste un enorme potenziale per intensificare la cooperazione in settori quali le energie rinnovabili, l’idrogeno, la mobilità, il settore farmaceutico, l’economia digitale e molti altri”, ha dichiarato Scholz.

Il cancelliere, accompagnato da dirigenti delle grandi aziende tedesche, come Siemens, ha incontrato il Primo ministro Narendra Modi a Nuova Delhi e domenica dovrebbe recarsi a Bengaluru per visitare aziende tedesche di software, tra cui SAP.

Scholz ha dichiarato di voler compiere progressi verso un accordo commerciale tra l’Unione europea e l’India, a lungo ostacolato da disaccordi sulle tariffe e sull’accesso dei lavoratori indiani in Europa.

“Sono favorevole ad esercitare maggiori pressioni”, ha dichiarato ai giornalisti. “Negli ultimi anni ci sono stati periodi in cui non è successo molto. La mia impressione è che la situazione stia cambiando”.

Il cancelliere doveva discutere di un’offerta della tedesca Thyssenkrupp Marine Systems per la costruzione di sei sottomarini in India, in un accordo che si dice valga diversi miliardi di dollari.

Guerra in Ucraina

Le due parti divergono anche sulla guerra in Ucraina, con l’India che si rifiuta di condannare l’invasione russa e aumenta gli acquisti di petrolio dal suo principale fornitore di armi.

“Abbiamo parlato dell’intera situazione e ci siamo scambiati molto apertamente le nostre valutazioni sulla situazione concreta, che l’attacco della Russia all’Ucraina ha creato”, ha dichiarato Scholz dopo l’incontro con Modi.

“Credo si possa dire che nessuno qui (in India), compreso il governo, si faccia illusioni sul fatto che non si tratti di una guerra offensiva, iniziata dalla Russia, per acquisire una parte del territorio del suo vicino”, ha detto.

“Credo sia importante che di recente tanti Paesi abbiano condannato molto chiaramente la guerra offensiva della Russia (all’ONU). Ma lo è anche sapere che anche la maggior parte di quelli che non hanno votato (a favore delle risoluzioni) la vedono e la giudicano come una guerra offensiva”, ha affermato.

Ha inoltre affermato di aver discusso con Modi il documento in 12 punti pubblicato venerdì dalla Cina, che chiede una “soluzione politica” alla crisi e che presenta “luci e ombre”.

“Ci sono cose sensibilmente corrette, ad esempio la rinnovata condanna dell’uso delle armi nucleari. Manca, dal mio punto di vista, una linea riconoscibile che dica che ci deve essere un ritiro delle truppe russe”, ha detto Scholz.

Scholz non ha detto se durante i colloqui con il premier nazionalista indiano abbiano sollevato preoccupazioni sui diritti delle minoranze e dei media nella più grande democrazia del mondo.

La settimana scorsa, alcuni funzionari del fisco indiano hanno fatto irruzione negli uffici locali della BBC, in un’azione che i gruppi per i diritti umani hanno collegato a un documentario dell’emittente britannica sul ruolo di Modi nelle rivolte settarie, che hanno causato numerosi morti nel 2002.