Il 2024: un anno decisivo per la difesa europea?

Con la guerra in Ucraina entrata nel suo terzo anno, una crisi sempre più profonda in Medio Oriente e metà della popolazione mondiale che quest’anno si reca alle urne, la politica di difesa europea si trova ad affrontare una lotta per un posto in cima all’agenda del 2024.

Per la prima volta, una strategia globale per l’industria della difesa è in fase di elaborazione presso la Commissione europea, mentre il continente considera seriamente di cosa potrebbe aver bisogno se la guerra si estendesse al blocco.

La NATO, nel frattempo, che celebra quest’anno il suo 75° anniversario nel mezzo di una furiosa guerra ai suoi confini, sta cercando di espandere il suo ritrovato scopo.

Ma sullo sfondo di una dozzina di elezioni chiave occidentali e globali, inclusa una corsa per l’occupazione ai vertici dell’UE che determinerà la direzione del prossimo assetto istituzionale, è probabile che i politici della difesa si trovino ad affrontare sfide difficili.

Le ambizioni della Commissione

L’obiettivo principale dell’esecutivo dell’UE nei prossimi mesi sarà quello di mantenere lo slancio a sostegno dell’Ucraina dopo l’invasione su vasta scala della Russia, che ha dato il via a un’ondata di investimenti nell’industria della difesa del blocco per la produzione e gli acquisti, nonché una spinta per l’UE e gli Stati membri a farlo insieme piuttosto che da soli.

L’UE potrebbe ora avere alcuni strumenti e finanziamenti a sua disposizione per motivare gli appalti congiunti e la produzione di munizioni, ma tutti questi scadranno entro il 2025, tre anni prima della stesura del prossimo bilancio pluriennale dell’UE.

Si tratta ora di “colmare il divario” tra la fine del sostegno dell’UE all’industria e il prossimo bilancio, ha affermato il commissario per il Mercato interno Thierry Breton.

L’esecutivo dell’UE sta anche esaminando il potenziale di un programma generale sotto il nome di Strategia europea per l’industria della difesa (EDIS) e Programma europeo di investimenti per la difesa, che dovrebbero essere presentati entrambi il 27 febbraio, come quadro per facilitare l’integrazione cooperazione transfrontaliera per la produzione, l’acquisto e il possesso di armi e per creare un mercato comunitario per la difesa.

Una serie di idee sono state avanzate nei questionari inviati all’industria europea, agli Stati membri dell’UE e alle parti interessate, come riportato da Euractiv il mese scorso, progettati per alimentare l’elaborazione della strategia.

Oltre a ciò, Breton ha affermato di vedere la necessità di un fondo di 100 miliardi di euro per rafforzare la cooperazione complessiva in materia di difesa.

Allo stesso tempo, i prossimi mesi mostreranno se l’aumento degli investimenti nella difesa nazionale continuerà e si trasformerà in capacità concrete.

Gli Stati membri dell’UE inizieranno a rivedere l’efficienza della Cooperazione strutturata permanente (PESCO) e la Commissione europea dovrà rispondere dell’opacità del Fondo europeo per la difesa.

Tutto quanto sopra sarà guidato da considerazioni legate alle conseguenze della guerra tra Ucraina e Russia.

Gli Stati membri dell’UE dovranno decidere il futuro del Fondo europeo per la pace (EPF) dopo che i leader del blocco hanno rinviato l’accordo per integrare il fondo utilizzato per rimborsare le loro donazioni all’Ucraina, considerato che alcuni Paesi vorrebbero cambiare le modalità di finanziamento del fondo.

La stessa Ucraina porrà estrema attenzione al milione di munizioni europee promesse, che dovrebbero arrivare entro marzo, ma secondo i funzionari dell’UE è improbabile che arrivi in ​​tempo. A ciò si aggiunge la questione della rilevanza dell’Agenzia europea per la difesa (EDA) come ente appaltante, dopo che è stata liquidata come tale dalla Germania.

Durante le elezioni europee di giugno, le politiche di investimento nella difesa dell’UE potrebbero essere messe in discussione, dato che i politici dovranno giustificare ingenti investimenti alle Forze armate di Kyiv mentre la guerra si trascina per un altro anno.

È probabile che i cittadini che si recano alle urne portino avanti altre questioni chiave come la gestione della migrazione, il costo della vita e la lotta contro il cambiamento climatico, e probabilmente non quella di un esercito europeo.

Dopo l’estate, la questione sarà se nominare o meno un Commissario alla Difesa a pieno titolo, per affermare l’UE come un serio attore nel campo della difesa.

La “vecchia” NATO

La NATO, nel frattempo, è destinata a vivere un anno di rinnovamento, con un nuovo segretario generale, ma anche di incertezza, mentre gli Stati Uniti guardano alle elezioni presidenziali.

Non è improbabile, secondo gli ultimi sondaggi, che la più grande potenza militare della NATO e il più grande investitore nella sicurezza transatlantica possa eleggere un nuovo presidente contrario alla NATO, sulla falsariga dell’ex presidente repubblicano Donald Trump, se non lui stesso.

Trump ha sottolineato nella sua agenda elettorale per il 2024 che vuole “completare il processo che abbiamo iniziato sotto la mia amministrazione di rivalutazione fondamentale dello scopo e della missione della NATO”, dopo aver trascorso il suo ultimo mandato minacciando di ridurre il sostegno militare degli Stati Uniti all’Europa se non avessero aumentato le loro quote a sostegno della difesa.

Quasi tutti i membri della NATO hanno aumentato le spese per la difesa e si sono impegnati al vertice di Vilnius a spendere il 2% del PIL nel settore (ad eccezione del Lussemburgo ). Proprio come l’UE, l’alleanza militare cercherà di incentivare l’industria ad aumentare la produzione, in particolare sulla base del suo piano d’azione. Quattro Paesi hanno utilizzato l’Agenzia di sostegno e approvvigionamento della NATO (NSPA) per acquistare congiuntamente missili Patriot di fabbricazione statunitense.

La NATO continuerà a tentare di bilanciare gli obiettivi contrastanti di sostenere l’Ucraina evitando un conflitto diretto con la Russia.

L’alleanza militare occidentale invia solo equipaggiamenti di difesa non letali, lasciando quelli letali alle donazioni bilaterali dei suoi membri. Nel frattempo, è probabile che pezzi di droni, proiettili e altre attrezzature utilizzate nella guerra ricadano all’interno dei suoi confini altamente protetti e mettano in discussione quella delicata posizione.

Per il vertice del 75° anniversario che si terrà a Washington a luglio, le 300.000 truppe promesse per proteggere l’alleanza dovrebbero essere pronte, così come le considerazioni per il prossimo segretario generale della NATO.

Molti sperano, inoltre, che anche la Svezia diventi un membro a pieno titolo, dato che i parlamenti di Turchia e Ungheria devono ancora dare il via libera all’ingresso di Stoccolma all’interno dell’Alleanza atlantica.

Altre questioni, come i problemi che la Cina sta causando sul territorio della NATO con il suo coinvolgimento in infrastrutture critiche o i rischi di attacchi contro di esse, saranno in cima all’agenda.

[a cura di Alexandra Brzozowski/Nathalie Weatherald]

