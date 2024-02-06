I palestinesi sperano che la visita di Blinken possa garantire una tregua a Gaza prima dell’assalto israeliano a Rafah

Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, ha incontrato l’erede al trono saudita Mohammed bin Salman lunedì (5 febbraio) durante una nuova visita in Medio Oriente che i palestinesi sperano possa portare a una tregua prima del minacciato assalto israeliano a Rafah, la città al confine con l’Egitto dove ha trovato rifugio finora circa la metà della popolazione della Striscia di Gaza.

Blinken è giunto lunedì Riad dando il via al primo viaggio nella regione da quando Washington ha mediato un’offerta, con il contributo di Israele, per il primo cessate il fuoco prolungato della guerra.

https://twitter.com/SecBlinken/status/1754580338926305654

L’incontro di Blinken con il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman è durato circa due ore, secondo quanto riferito dai funzionari statunitensi.

Il portavoce del Dipartimento di Stato Matthew Miller ha detto che Blinken e il principe ereditario hanno discusso del coordinamento regionale per raggiungere “una fine duratura” alla crisi. “Il segretario ha sottolineato l’importanza di affrontare i bisogni umanitari a Gaza e prevenire l’ulteriore diffusione del conflitto”, ha affermato Miller in una nota.

Blinken non ha risposto alle domande dei giornalisti mentre tornava al suo hotel.

L’offerta di cessate il fuoco, consegnata ad Hamas la scorsa settimana dai mediatori del Qatar e dell’Egitto, attende una risposta da parte dei militanti che affermano di volere maggiori garanzie per porre fine alla guerra in corso ormai da quattro mesi.

“È impossibile dire se otterremo una svolta, quando lo faremo”, ha detto ai giornalisti un alto funzionario americano durante il volo verso la capitale saudita. “La palla in questo momento è nel campo di Hamas”.

Blinken mira anche a ottenere il sostegno ai piani degli Stati Uniti per ciò che seguirebbe una tregua: ricostruire e gestire Gaza, e in definitiva la costruzione di uno Stato palestinese – che Israele ora rifiuta – e per i Paesi arabi avviare la normalizzazione dei rapporti con Israele.

Washington cerca anche di prevenire un’ulteriore escalation in altre parti del Medio Oriente, dopo giorni di attacchi aerei statunitensi contro gruppi armati filo-iraniani in tutta la regione.

Miller ha detto che Blinken e il principe ereditario hanno discusso dell’urgente necessità di ridurre le tensioni regionali.

A Londra, il ministro della Difesa britannico Grant Shapps ha detto al parlamento che gli attacchi aerei hanno ridotto la capacità degli Houthi dello Yemen di prendere di mira le navi del Mar Rosso, ma la minaccia non è stata del tutto azzerata.

Israele punta alla “vittoria totale”

Israele ha minacciato un nuovo assalto via terra a Rafah, una piccola città al confine meridionale con l’Egitto dove ora vive oltre la metà dei 2,3 milioni di abitanti di Gaza, per lo più in tende improvvisate.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, in visita alle truppe lunedì, ha detto che le forze israeliane hanno ucciso o ferito più della metà delle forze combattenti di Hamas e che continueranno fino alla “vittoria totale”.

Sami Abu Zuhri, alto funzionario di Hamas, ha liquidato Netanyahu definendolo “giocatore di vittorie deliranti” nonostante la continua resistenza.

La proposta di cessate il fuoco, come descritto da fonti vicine ai colloqui, prevede una tregua di almeno 40 giorni durante i quali i militanti libererebbero i civili tra gli ostaggi rimasti in loro possesso, seguita da fasi successive per la consegna di soldati e corpi.

L’unica tregua finora è durata una settimana, a novembre.

“Vogliamo che la guerra finisca e vogliamo tornare a casa, questo è tutto ciò che vogliamo in questa fase”, ha detto Yamen Hamad, 35 anni, padre di quattro figli raggiunto tramite l’app di messaggistica in una scuola delle Nazioni Unite a Deir al-Balah in Gaza centrale. L’area è una delle poche in cui i carri armati israeliani devono ancora avanzare ed è piena di decine di migliaia di famiglie sfollate.

“Tutto quello che facciamo è ascoltare le notizie attraverso piccole radio e guardare Internet in cerca di speranza. Ci auguriamo che Blinken dica a Netanyahu che ne ha abbastanza e speriamo che le nostre fazioni decidano nel migliore interesse del nostro popolo”.

Scontri a Khan Younis, Gaza City

I carri armati israeliani avanzano da due settimane a Khan Younis. I combattimenti sono ripresi anche a Gaza City, nel nord della Striscia, in aree che Israele ha dichiarato di aver sottomesso nei primi due mesi di guerra.

L’esercito israeliano ha detto lunedì che le sue forze hanno ucciso dozzine di combattenti palestinesi nel nord, nel centro e nel sud di Gaza nelle ultime 24 ore.

Al calare della notte, i residenti di Khan Younis hanno detto che i carri armati israeliani avevano intensificato i bombardamenti intorno all’ospedale Nasser, la più grande struttura medica funzionante nel sud, dando fuoco ad alcune case.

La Mezzaluna Rossa Palestinese ha affermato che circa 8.000 sfollati sono stati evacuati dal suo quartier generale a Khan Younis e dall’ospedale Al-Amal dopo due settimane circondati dalle truppe israeliane.

Nell’ospedale sono rimasti solo 40 anziani, circa 80 pazienti e 100 dipendenti amministrativi e medici.

I palestinesi hanno descritto pesanti combattimenti a Gaza City, in particolare nelle aree vicine alla costa mediterranea sotto il bombardamento delle navi da guerra israeliane. L’UNRWA, l’agenzia umanitaria delle Nazioni Unite per i palestinesi, ha detto che un convoglio alimentare diretto lì è stato colpito dal fuoco, anche se nessuno è rimasto ferito.

L’UNRWA, una fonte di aiuti cruciali, ha affermato che potrebbe essere costretta a chiudere le operazioni in tutta la regione questo mese dopo che i donatori hanno ritirato i finanziamenti a causa delle accuse israeliane che alcuni membri del suo personale erano coinvolti nell’attacco del 7 ottobre da parte dei militanti di Hamas che ha fatto precipitare la guerra. L’UNRWA afferma di aver agito rapidamente licenziando il personale dopo essere stato avvisato delle accuse di Israele.

Lunedì il segretario generale delle Nazioni Unite António Guterres ha dichiarato di aver nominato l’ex ministro degli Esteri francese Catherine Colonna per condurre un’analisi indipendente delle accuse.

Le autorità di Gaza affermano che più di 27.000 palestinesi sono stati confermati uccisi nell’assalto israeliano, e si teme che altre migliaia non siano stati ritrovati tra le macerie. Israele afferma che 226 dei suoi soldati sono stati uccisi nell’offensiva, lanciata dopo la morte di 1.200 persone e la cattura di 253 ostaggi il 7 ottobre.

La guerra di Gaza ha alimentato la violenza nella Cisgiordania occupata da Israele, dove anche i palestinesi cercano uno stato. Lunedì, la polizia israeliana ha detto che gli agenti hanno ucciso un uomo armato di coltello che cercava di attaccarli vicino a Maale Adumim, un grande insediamento della Cisgiordania. L’agenzia di stampa ufficiale palestinese WAFA ha detto che un palestinese di 14 anni è stato ucciso nell’incidente.

