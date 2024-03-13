I Paesi UE chiedono ulteriori sanzioni contro Bielorussia, Corea del Nord e Iran

Si prevede che la prossima settimana i leader dell’Unione europea chiederanno nuove sanzioni contro Bielorussia, Corea del Nord e Iran per il loro sostegno agli sforzi bellici della Russia in Ucraina mentre il blocco tenta di reprimere ulteriormente l’elusione da parte di Paesi terzi.

“L’accesso della Russia a beni sensibili e tecnologie rilevanti per il campo di battaglia deve continuare a essere limitato”, affermano le prime conclusioni del Consiglio europeo in programma la prossima settimana, visionate da Euractiv.

Ciò includerebbe “prendere di mira entità in Paesi terzi che consentono questo commercio illecito”, affermano le conclusioni.

Per questo, i leader dell’UE dovrebbero incaricare l’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica estera dell’UE, Josep Borrell, il suo servizio diplomatico (SEAE) e la Commissione europea “di preparare ulteriori sanzioni contro Bielorussia, Corea del Nord e Iran”.

Si prevede inoltre che invitino i terzi “a cessare immediatamente di fornire sostegno materiale alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina”.

“Le notizie secondo cui l’Iran potrebbe trasferire missili balistici e relativa tecnologia alla Russia per usarli contro l’Ucraina sono molto preoccupanti”, direbbero i leader dell’UE, aggiungendo che “l’Unione europea è pronta a rispondere rapidamente e in coordinamento con i partner internazionali, anche con nuove e significative misure contro l’Iran”.

L’UE ha rafforzato l’applicazione delle restrizioni esistenti nell’ambito delle 13 serie di misure restrittive concordate negli ultimi due anni in risposta all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

Nel primo tentativo di inasprire le restrizioni, il mese scorso un modesto pacchetto di sanzioni indirizzato alla Russia si è concentrato sull’applicazione delle restrizioni esistenti aggiungendo aziende della Cina continentale, nonché aziende turche e indiane, a un elenco di aziende con cui alle imprese dell’UE è stato vietato di trattare.

Questi sono stati accusati di coinvolgimento nella fornitura di tecnologia militare sensibile alla Russia che stava finendo sul campo di battaglia ucraino.

Secondo diversi diplomatici dell’UE, i lavori sulla 14ma tornata di sanzioni dovrebbero iniziare presto con particolare attenzione agli aspetti settoriali che rimangono irrisolti.

Il passo arriva nel contesto dei timori che le sanzioni dell’UE sulla Russia vengano “eluse in modo massiccio” attraverso paesi terzi, come ha rivelato un recente studio, corroborando le crescenti preoccupazioni che gran parte delle esportazioni europee verso altre giurisdizioni vengano infine reindirizzate verso la Russia.

La prossima settimana i leader dell’UE discuteranno anche dei progressi su come utilizzare gli asset congelati della banca centrale russa. Le nazioni occidentali hanno congelato circa 260 miliardi di euro in titoli e contanti, più di due terzi dei quali si trovano all’interno dell’UE.

Il blocco sta portando avanti un piano per applicare un’imposta sui profitti generati dai beni congelati e per utilizzare quel denaro per l’Ucraina.

I leader dell’UE “esamineranno i progressi sui prossimi passi concreti verso la destinazione delle entrate straordinarie derivanti dai beni immobilizzati della Russia a beneficio dell’Ucraina, compreso il finanziamento del sostegno militare”, si legge nella prima bozza delle conclusioni.

Dopo che il mese scorso la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato che i proventi dovrebbero essere utilizzati per acquistare armi per Kyiv, i leader dell’UE dovrebbero ora invitare il servizio diplomatico dell’UE e la Commissione europea “a procedere rapidamente con i prossimi passi per avviare il lavoro inoltrare”.

