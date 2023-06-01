I ministri dei BRICS si incontrano per bilanciare l’influenza dell’Occidente

I ministri degli Esteri dei Paesi BRICS si riuniscono in Sudafrica da giovedì (1° giugno), mentre il blocco di cinque nazioni cerca di diventare un contrappeso al dominio geopolitico occidentale sulla scia dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

I colloqui preludono a un vertice che si terrà ad agosto a Johannesburg e che ha già suscitato polemiche per la possibile partecipazione del presidente russo Vladimir Putin, oggetto di un mandato di arresto della Corte penale internazionale (CPI).

Questa lo ha accusato a marzo del crimine di guerra di aver deportato con la forza dei bambini dal territorio occupato dalla Russia in Ucraina. Mosca nega le accuse. Il Sudafrica aveva già invitato Putin a gennaio.

Le autorità sudafricane hanno confermato che i ministri degli Esteri di Brasile, Russia, India e Sudafrica parteciperanno all’incontro di giovedì a Città del Capo. Un viceministro rappresenta la Cina.

Non è stato reso pubblico alcun ordine del giorno, ma secondo gli analisti le discussioni mireranno ad approfondire i legami tra i membri esistenti e a considerare un’espansione del gruppo.

“Il BRICS si sta posizionando come un’alternativa all’Occidente e come un modo per fare spazio alle potenze emergenti”, ha dichiarato Cobus van Staden dell’Istituto sudafricano per gli affari internazionali.

Un tempo considerati come un’associazione sciolta e in gran parte simbolica di economie emergenti disparate, negli ultimi anni i BRICS hanno assunto una forma più concreta, guidati inizialmente da Pechino e, dall’inizio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, con un ulteriore impulso da parte di Mosca.

Una fonte del ministero degli Esteri sudafricano ha dichiarato che giovedì si discuterà della Nuova Banca di Sviluppo dei BRICS, che ha smesso di finanziare progetti in Russia per rispettare le sanzioni.

I produttori di petrolio potrebbero aderire?

In un contesto di crescente polarizzazione geopolitica derivante dalla guerra in Ucraina, i leader dei BRICS hanno dichiarato di essere aperti all’ammissione di nuovi membri, tra cui i Paesi produttori di petrolio.

Venezuela, Argentina, Iran, Algeria, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti fanno parte di un elenco di coloro che hanno fatto richiesta formale di adesione o hanno espresso interesse, hanno detto i funzionari.

“Se riusciranno a coinvolgere i Paesi produttori di petrolio, sarà fondamentale, visto il sistema dei petrodollari”, ha dichiarato William Gumede, un analista politico sudafricano che ha scritto molto sui BRICS.

Il Sudafrica, pur essendo il membro più piccolo del blocco, è tra i suoi maggiori sostenitori.

🇷🇺🇿🇦 Foreign Minister Sergey #Lavrov arrived in South Africa to take part in the #BRICS Foreign Ministers’ meeting. 📍 Cape Town, May 31, 2023#RussiaAfrica pic.twitter.com/vVnIUw7KAv — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) May 31, 2023

I suoi preparativi per il vertice del 22-24 agosto, tuttavia, sono stati complicati dall’annuncio della Corte penale internazionale su Putin.

In quanto membro della CPI, il Sudafrica subirebbe pressioni per arrestare Putin, qualora partecipasse all’incontro di Johannesburg.

Putin non ha confermato i suoi piani e il Cremlino si è limitato a dire che la Russia parteciperà al “livello adeguato”.

La posizione del Sudafrica non è chiara. Pretoria ha dichiarato che onorerà gli obblighi derivanti dall’adesione alla CPI, ma il governo sta ancora valutando la possibilità di ospitare Putin o addirittura di spostare il vertice in Cina.

L’analista politico indipendente Nic Borain ha affermato che il governo è in bilico tra il sostegno ai BRICS e l’amicizia con la Russia da un lato e l’incombente contraccolpo dei partner economici occidentali dall’altro.

“Ovviamente, la soluzione migliore per il Sudafrica è che Putin decida di non venire”.

