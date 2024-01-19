I ministri degli Esteri dell’UE incontreranno gli omologhi di Israele, Palestina e Paesi arabi lunedì a Bruxelles

Lunedì (22 gennaio) i ministri degli Esteri dell’UE terranno una serie di incontri con le controparti di Israele, dell’Autorità Palestinese e delle principali nazioni arabe su Gaza e sulle prospettive di un futuro accordo di pace.

Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz e il suo omologo palestinese Riyad al-Maliki dovrebbero partecipare alle discussioni separatamente durante la giornata, ma non dovrebbero incontrarsi durante le loro visite a Bruxelles, hanno confermato funzionari dell’UE.

I ministri degli Esteri di Egitto, Giordania e Arabia Saudita incontreranno i ministri degli Esteri dell’UE nel timore che un conflitto più ampio possa conquistare il Medio Oriente.

L’UE ha lottato per una posizione unitaria sul conflitto a Gaza poiché i fedeli sostenitori di Israele, come la Germania, hanno respinto le richieste di un cessate il fuoco immediato avanzate da paesi come Spagna e Irlanda.

I diplomatici dell’UE hanno affermato che intendono sondare ciascuna parte sui modi per porre fine alla violenza sul terreno e sui prossimi passi verso una soluzione di pace a lungo termine.

Lo scorso settembre, il servizio diplomatico dell’UE (SEAE) ha presentato piani per contribuire a guidare una nuova iniziativa di pace in Medio Oriente incentrata sugli “incentivi” , volta a riavviare i colloqui tra Israele e Palestina, che ha trovato ampio sostegno in tutta la regione.

Tuttavia, con la guerra di Gaza, questi piani sono stati accantonati.

L’Alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza dell’UE, Josep Borrell, aveva presentato a novembre una bozza di quadro per la Gaza del dopoguerra , chiedendo l’assenza di un’occupazione israeliana a lungo termine, la fine del dominio di Hamas e un ruolo per l’Autorità palestinese nella gestione del territorio.

Gli Stati membri dell’UE – insieme agli Stati Uniti – ritengono che la creazione di uno Stato palestinese rimanga l’unica via praticabile per garantire una pace duratura.

Tuttavia, giovedì (18 gennaio) il primo ministro israeliano di destra Benjamin Netanyahu ha respinto categoricamente tale suggerimento.

“Chiarisco che in qualsiasi accordo nel prossimo futuro, con o senza accordo, Israele dovrà avere il controllo della sicurezza su tutto il territorio a ovest del fiume Giordano. Questa è una condizione necessaria. Ciò è in contrasto con il principio di sovranità, ma cosa si può fare?”, ha detto Netanyahu a Tel Aviv.

Iniziale sostegno dei Paesi UE alla missione navale nel Mar Rosso Gli stati membri dell’Unione europea avrebbero dato il sostegno iniziale per creare una missione navale con l’obiettivo di proteggere le rotte di navigazione dai continui attacchi condotti dalle coste dello Yemen dai ribelli sciiti Houthi sostenuti dall’Iran nel Mar Rosso, …

Missione nel Mar Rosso e sanzioni

Di fronte alla spirale di violenza in tutta la regione, questa settimana gli Stati membri dell’UE hanno dato il primo sostegno alla creazione di una missione navale per aiutare a proteggere le navi nel Mar Rosso dagli attacchi dei terroristi Houthi dello Yemen, sostenuti dall’Iran.

Secondo la bozza di proposta, ciò potrebbe includere tre fregate – navi da guerra completamente attrezzate – e il mandato di difendere le navi, ma non di attaccare gli Houthi sulla terraferma, come una coalizione guidata dagli Stati Uniti che opera nella regione, secondo persone a conoscenza della questione.

Si prevede che i ministri degli Esteri dell’UE discuteranno della missione, ma probabilmente sarà finalizzata solo entro metà febbraio.

Lunedì si prevede che l’UE adotti anche sanzioni contro Hamas per l’attacco del 7 ottobre.

Martedì il capo politico del movimento islamico di Gaza, Yahya Sinwar, è stato aggiunto alla lista nera dei “terroristi” dell’UE. Hamas è già elencato come organizzazione “terroristica” dall’UE.

I diplomatici dell’UE affermano che gli stati membri stanno anche elaborando sanzioni contro i coloni israeliani “estremisti” in Cisgiordania.

[Modificato da Nathalie Weatherald]

Leggi qui l’articolo originale.