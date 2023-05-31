I ministri degli Esteri della NATO si incontrano a Oslo tra il futuro dell’Alleanza e i problemi del Kosovo

Il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha espresso ottimismo sull’adesione della Svezia all’Alleanza atlantica, mentre gli Stati Uniti stanno facendo pressioni sulla Turchia, che ha rinunciato alle sue obiezioni, in vista di una riunione informale dei ministri degli Esteri dell’organismo che si terrà mercoledì (31 maggio) in Norvegia.

L’incontro informale dei ministri degli Esteri della NATO nella capitale norvegese Oslo è il secondo di questo tipo dopo che la Germania ha avviato il formato l’anno scorso a Berlino.

Le delegazioni, tuttavia, si comporteranno come se si trattasse di un incontro “formale”, hanno dichiarato diversi diplomatici della NATO a EURACTIV. Questa volta sarà diverso, hanno promesso: nessun punto di parola, nessuna lista di oratori e nessuna tavola rotonda.

Svezia: dentro o no?

Gran parte dell’attenzione si concentrerà sul comportamento della Turchia nei confronti della Svezia, ora che il presidente turco Recep Tayyip Erdoğan ha vinto un altro mandato come presidente.

Questa era una pietra miliare che tutti i diplomatici e le capitali della NATO attendevano per avere notizie sull’adesione della Svezia all’alleanza, dopo che Ankara ha ritardato la sua approvazione per costringere Stoccolma ad applicare leggi antiterrorismo più severe contro i militanti curdi che hanno trovato rifugio nel Paese scandinavo.

Il segretario di Stato americano Antony Blinken, in visita in Svezia mentre si recava a Oslo, ha dichiarato che il governo svedese ha già risposto alle preoccupazioni della Turchia.

Anche se il ministro degli Esteri turco Mevlüt Çavuşoğlu resterà ad Ankara per motivi interni, Stoltenberg ha detto che la NATO “sta lavorando su questo dossier anche con l’obiettivo di prendere una decisione entro il vertice di Vilnius” previsto dall’11 al 12 luglio.

“Sono in stretto e costante contatto con le autorità turche, per garantire che la Svezia diventi un membro a pieno titolo il prima possibile”, ha detto Stoltenberg.

“Non ci sono garanzie, ma è assolutamente possibile raggiungere una soluzione sulla piena adesione della Svezia entro quella data”, ha detto Stoltenberg ai giornalisti a Oslo alla vigilia della riunione del 31 maggio.

Questa mossa è seguita anche da altri alleati dell’area euro-atlantica, hanno riferito i diplomatici della NATO a EURACTIV, affermando che l’obiettivo è accogliere la Svezia come membro a pieno titolo in tempo per il vertice di Vilnius di luglio.

Il centro dei colloqui resta l’Ucraina

Giovedì (1° giugno) è prevista una sessione di lavoro di tre ore in cui la maggior parte del tempo sarà dedicata al sostegno della NATO all’Ucraina e alle sue future relazioni con l’Alleanza.

Come riportato in precedenza da EURACTIV, i membri della NATO stanno valutando la possibilità di migliorare il formato delle relazioni con Kiev, con l’obiettivo di ampliare il pacchetto di assistenza per il Paese devastato dalla guerra e di mostrare sostegno politico alla sua candidatura all’adesione.

Una tabella di marcia concreta per l’adesione, tuttavia, rimane una prospettiva ancora lontana.

Problemi in Kosovo

Anche se l’argomento non è ufficialmente all’ordine del giorno, è probabile che i ministri si soffermino anche sulla scottante situazione in Kosovo, secondo quanto risulta a EURACTIV.

Stoltenberg ha annunciato martedì che la NATO ha deciso di rafforzare la sua presenza con altre 700 persone della forza di riserva operativa per i Balcani occidentali dispiegata in Kosovo come parte della KFOR, la forza militare internazionale guidata dall’Alleanza atlantica, responsabile di ristabilire l’ordine e la pace nel Paese.

L’alleanza ha anche deciso “di mettere un ulteriore battaglione di forze di riserva in stato di massima prontezza, in modo da poter essere schierato se necessario”, ha detto Stoltenberg.

La KFOR è stata presa di mira dai manifestanti di etnia serba nel nord del Paese in protesta contro l’elezione di quattro sindaci di etnia albanesi considerata illegittima.

Stoltenberg ha “condannato con forza gli attacchi non provocati contro le truppe della KFOR nel nord del Kosovo, che hanno portato al ferimento di 30 peace-keepers”, tra cui 11 militari italiani.

[A cura di Alexandra Brzozowski e Frédéric Simon].