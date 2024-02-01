I legami dell’Ungheria con la Russia mettono gli europei “sempre più a disagio”

Negli ultimi due anni, i legami di Budapest con la Russia sono diventati l'”elefante nella stanza”.

Negli ultimi due anni, il primo ministro ungherese Viktor Orbán ha bloccato i negoziati di adesione dell’Ucraina all’UE, ha rallentato le sanzioni occidentali, ha ostacolato gli accordi di aiuto finanziario e militare, ha impedito l’ingresso della Svezia nella NATO e ha messo in dubbio la capacità dell’Ucraina di sconfiggere la Russia.

Secondo quanto annunciato dal presidente del Consiglio europeo Charles Michel, i 27 Stati membri hanno trovato un accordo sul pacchetto di aiuti da 50 miliardi di euro per l’Ucraina, superando quindi il veto dell’Ungheria, che a dicembre aveva lasciato la stanza per consentire un accordo sui negoziati di adesione dell’Ucraina.

L’elefante nella stanza

Per tre mandati, il primo ministro ungherese si è scontrato con Bruxelles e si è progressivamente avvicinato alle posizioni di Mosca. Poi è arrivata l’invasione russa dell’Ucraina, e Budapest è diventata l’anello debole della risposta dell’Occidente.

Alcuni Stati membri dell’UE si sentono sempre più a disagio per la presenza dell’Ungheria in determinate sedi, hanno dichiarato a Euractiv diversi diplomatici dell’UE.

“Sempre più Stati membri si sentono a disagio nel discutere di sicurezza e di altre questioni importanti nelle riunioni dell’UE o della NATO”, ha dichiarato a Euractiv un diplomatico senior dell’UE.

“La posizione e l’aperto allineamento dell’Ungheria con la Russia, la Cina, l’Iran e la Corea del Nord su molti temi essenziali è come un ‘elefante nella stanza’”, hanno aggiunto.

Secondo diversi diplomatici, che hanno parlato con Euractiv a condizione di essere unanimi, i Paesi europei diffidenti nei confronti della Russia sarebbero sempre più cauti nel parlare di tattica in una sala riunioni più grande.

L’umore è cambiato soprattutto dopo la stretta di mano di Orbán con Putin davanti alle telecamere, dove il primo ha detto al secondo che “l’Ungheria non ha mai cercato di scontrarsi con la Russia. Anzi, è vero il contrario: l’Ungheria ha sempre perseguito l’obiettivo di costruire una comunicazione più efficace”.

“Non solo è stato percepito come una minaccia al sostegno unitario del blocco all’Ucraina, ma è scattato qualcosa nella mente di molti diplomatici europei che hanno visto questo gesto come una minaccia alla scelta europea – non è stato possibile liberarsi dell’immagine dalla testa in qualsiasi riunione successiva”, ha detto un secondo diplomatico dell’UE.

Al di là dell’UE, ciò è diventato evidente quando Orbán ha rifiutato l’incontro dello scorso anno a Varsavia con il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden e gli altri leader dei Nove di Bucarest (Bulgaria, Repubblica Ceca, Estonia, Ungheria, Lettonia, Lituania, Polonia, Romania e Slovacchia) – che costituiscono il fianco orientale della NATO – dopo aver insistito sul fatto che l’ex Presidente degli Stati Uniti Donald Trump fosse l’unica persona in grado di mediare la pace con il Presidente russo Vladimir Putin.

“È stato interessante vedere come sia cambiata l’atmosfera nella stanza, dopo la sostituzione di Orbán con la presidente della Repubblica ungherese”, ha dichiarato a Euractiv un terzo diplomatico europeo coinvolto nell’incontro.

“Il format [Bucharest 9] ha toccato il fondo su alcune cose che non sono più state discusse apertamente e alcuni membri hanno iniziato a cercare altre strade per discutere le questioni in modo più privato, in formati alternativi”, ha aggiunto.

Romanticismo autoritario

“Orbán, in quanto autoritario, è costantemente criticato da Bruxelles; ha bisogno di un contrappeso”, ha dichiarato a Euractiv Boris Bondarev, diplomatico russo ed ex membro della delegazione russa alle Nazioni Unite a Ginevra, che ha disertato dopo l’invasione su larga scala dell’Ucraina.

“Putin è proprio il contrappeso ideale, egli è interessato a Orbán come alleato europeo e allo stesso tempo non è nella posizione di complicare troppo la vita di Budapest”, ha detto Bondarev.

Bondarev ha detto di ritenere che, nel quadro delle relazioni esistenti, il Cremlino potrebbe teoricamente chiedere a Budapest di stare al gioco, di prendere tempo.

“Perché no, si può sempre chiedere”, ha detto Bondarev.

Sebbene Orbán, in fin dei conti, sia sempre d’accordo con l’UE e la NATO, questi ultimi stanno cercando di capitalizzare, almeno in termini di propaganda.

“Orbán non vuole problemi da Washington e Bruxelles, quindi non oltrepassa il limite”, ha dichiarato a Euractiv un diplomatico russo in pensione, che ha accettato di parlare solo a condizione di anonimato perché il ministero degli Esteri russo ha sconsigliato di esprimere commenti a media stranieri.

“Tuttavia, ciò che sta facendo è abbastanza in linea con gli interessi russi, certamente con gli interessi della propaganda russa: Guardate, lì non c’è unità, ci sono disaccordi, e anche in Europa ci sono persone ragionevoli, e ce ne saranno sempre di più, e tutto in questa linea, che è quello che dicono dai nostri schermi televisivi”, hanno aggiunto.

“Allo stesso tempo, l’Ungheria vuole ottenere concessioni dalla NATO”, ha dichiarato un ex funzionario dell’UE.

“Ma il fatto che Orban non lo faccia per Mosca è esagerato. Se ciò che Orbán sta facendo per Mosca va a beneficio di Mosca, non significa che lo stia facendo per Mosca”, hanno aggiunto.

“Vuole dimostrare a Mosca e a Pechino che è ancora in grado di fornire un qualche servizio a loro – che è in grado di bloccare e bloccare l’UE a volte, se vuole, che può esercitare pressioni e fermare i processi”, ha detto a Euractiv Rudolf Berkes, analista politico del think thank Political Capital di Budapest.

“Questo è uno degli aspetti più importanti dell’Ungheria di fronte alla Cina e alla Russia – perché, siamo onesti, l’Ungheria non ha molte risorse o un’economia enorme o una forza lavoro altamente qualificata, l’unico aspetto prezioso dell’Ungheria da offrire, è la sua capacità di fare cose e di influenzare le politiche all’interno dell’UE e della NATO”, ha aggiunto Berkes.

Sanzioni alla Russia e dipendenza energetica

Grazie ai profondi legami economici con Mosca, in particolare nel settore energetico, le sanzioni sono state il punto dolente tra Budapest e Bruxelles durante la negoziazione dei vari cicli di sanzioni che l’UE ha attuato contro la Russia dall’invasione dell’Ucraina da parte di Mosca nel febbraio 2022.

Fino ad allora, l’Ungheria era e rimaneva uno dei principali partner commerciali della Russia in Europa nel settore dell’energia, compresi gas e petrolio e la costruzione di nuove centrali nucleari con l’aiuto della società statale di energia nucleare di Mosca, Rosatom.

Nessuno degli ultimi pacchetti di sanzioni dell’UE contro la Russia è stato finora in grado di includere restrizioni sull’energia nucleare, soprattutto a causa dell’opposizione dell’Ungheria.

Orbán ha dichiarato che avrebbe posto il veto a qualsiasi sanzione contro il settore nucleare russo perché il suo Paese dipende dal nucleare russo.

Con gli Stati membri dell’UE che stanno negoziando un tredicesimo ciclo di sanzioni, Budapest ha nuovamente avvertito di considerare il settore energetico una linea rossa.

“L’Ungheria non sosterrà tali sanzioni” se verrà inclusa l’energia nucleare, ha dichiarato la scorsa settimana il ministro degli Esteri Péter Szijjártó.

“Budapest non pensa che l’Europa li aiuterà se necessario. Quindi lotteranno per il petrolio e il gas russo fino all’ultimo momento possibile – questa è dipendenza, non è servitù”, ha detto un ex funzionario UE dell’Europa centrale.

Si tratta più di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che di una dipendenza di Budapest da Mosca, ha dichiarato a Euractiv Sergei Vakulenko, analista energetico indipendente russo con sede a Bonn e studioso non residente presso il Carnegie Russia Eurasia Center.

“Dipendente” non è un termine corretto, si tratta piuttosto di [Budapest] che riceve benefici da Mosca. Putin non usa il bastone con l’Ungheria, ma la carota”, ha detto Vakulenko.

E probabilmente sarebbe ancora così anche se Orbán non si impegnasse nell’attivismo filorusso, potrebbe essere come l’Austria, ad esempio. L’Austria non dalla parte della Russia, anzi, è semplicemente benevola, ma ha i suoi vantaggi sotto forma di gas e anche di Raiffeisen [Bank]”, ha detto Vakulenko.

L’energia è effettivamente un interesse speciale per Budapest, è un pilastro importante nelle relazioni, ha detto il diplomatico russo sopra citato.

Ma l’energia non è l’unico fattore che determina questa relazione, perché l’Ungheria non è l’unico Paese con interessi significativi nelle forniture russe”. Ma laddove gli altri sono rimasti in silenzio, è stata l’Ungheria ad assumere una posizione particolare”, ha aggiunto il diplomatico russo.

Budapest “usa senza dubbio la carta russa nei suoi negoziati con Bruxelles”, ha detto il diplomatico russo.

