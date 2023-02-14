I legami decennali costruiti con il gas tra Europa e Russia sono “finiti nel c*sso”

Indirizzato per decenni in maniera meticolosa per fornire un importante flusso di entrate al Cremlino, il commercio di gas tra Mosca e l’Europa difficilmente si riprenderà dalle conseguenze del conflitto militare.

Dopo l’inizio dell'”operazione militare speciale” del presidente Vladimir Putin in Ucraina, quasi un anno fa, la combinazione di sanzioni occidentali e la decisione della Russia di tagliare le forniture all’Europa hanno ridotto drasticamente le esportazioni di energia del Paese.

Gli ultimi provvedimenti, compreso il price cap (il tetto al prezzo del gas), probabilmente rallenteranno ulteriormente il commercio di petrolio, ma sarà più facile trovare nuovi mercati per il greggio e i prodotti raffinati che per il gas.

Gli scambi di gas tra la Russia e l’Europa si basano su migliaia di chilometri di tubi che partono dalla Siberia e si estendono fino alla Germania e oltre. Fino all’anno scorso, questa rete legava gli acquirenti occidentali a un rapporto di fornitura a lungo termine.

“Naturalmente, la perdita del mercato europeo è un banco di prova molto serio per la Russia per quanto riguarda il gas”, ha dichiarato alla Reuters Yury Shafranik, ministro russo dei Combustibili e dell’Energia dal 1993 al 1996.

Un ex dirigente di Gazprom si è espresso in modo ancora più diretto: “Il lavoro di centinaia di persone, che per decenni hanno contribuito al sistema di esportazione, ora è stato buttato nel cesso”, ha detto alla Reuters in maniera anonima, per paura di rappresaglie.

Gli attuali dipendenti, tuttavia, sostengono che il livello degli affari è rimasto il solito. “Per noi non è cambiato nulla. L’anno scorso abbiamo avuto due aumenti di stipendio”, ha dichiarato a Reuters un funzionario di Gazprom, non autorizzato a parlare con la stampa, a Novy Urengoy. La città artica viene spesso definita la “capitale del gas” russo, perché è stata costruita al servizio dei maggiori giacimenti di gas.

Uno Stato nello Stato

Il gigante statale Gazprom, che ha uffici in questa città, è nato negli ultimi giorni dell’Unione Sovietica, nel 1989, sotto il Ministero dell’Industria del Gas, guidato da Viktor Chernomyrdin.

“Chernomyrdin non ha mai permesso a nessuno di mettere il naso in Gazprom. Era uno Stato nello Stato, e in parte lo è ancora”, ha detto ancora Shafranik.

Dall’inizio della guerra, il 24 febbraio scorso, le informazioni disponibili sono diminuite. Come molte aziende russe, Gazprom ha smesso di divulgare i dettagli sui suoi risultati finanziari.

Secondo le stime di Reuters, basate sui dati relativi alle tariffe e ai volumi delle esportazioni, i ricavi ottenuti da Gazprom dalle vendite all’estero sono stati di circa 3,4 miliardi di dollari a gennaio, in calo rispetto ai 6,3 miliardi dello stesso periodo del 2022.

Le cifre, unite alle previsioni sulle esportazioni e sui prezzi medi del gas, implicano che i ricavi del colosso energetico si ridurranno quasi della metà quest’anno, aggravando il deficit di bilancio di 25 miliardi di dollari registrato dalla Russia a gennaio.

Già l’anno scorso le esportazioni di gas naturale dell’azienda si sono quasi dimezzate, raggiungendo il minimo dell’era post-sovietica, e la tendenza al ribasso è proseguita anche quest’anno.

La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, un taglio da parte della Russia dell’80% delle forniture di gas all’UE negli otto mesi successivi all’inizio del conflitto in Ucraina.

Di conseguenza, alla fine dello scorso anno la Russia soddisfava solo il 7,5% del fabbisogno di gas dell’Europa occidentale, rispetto al 40% circa del 2021.

Prima del conflitto, la Russia pensava di vendere di più all’Europa, non di meno.

Elena Burmistrova, a capo dell’unità di esportazione di Gazprom, aveva dichiarato a un evento industriale a Vienna nel 2019 che il record di oltre 200 miliardi di metri cubi (bcm) di vendite della compagnia al di fuori dell’Unione Sovietica raggiunto nel 2018 sarebbe stata la “nuova realtà”.

L’anno scorso il totale è stato di poco superiore ai 100 miliardi di metri cubi.

Le capacità di trasporto della Russia sono state compromesse l’anno scorso da misteriose esplosioni nel Mar Baltico, presso i gasdotti Nord Stream che vanno dalla Russia alla Germania. Mosca e l’Occidente si sono accusati a vicenda del sabotaggio.

Il reporter statunitense Seymour Hersh, vincitore del premio Pulitzer, in un blog ha affermato che la responsabilità è degli Stati Uniti, il che secondo Washington è “assolutamente falso”.

Gli Usa hanno criticato a lungo la politica di dipendenza della Germania dall’energia russa. Fino all’anno scorso Berlino la considerava un mezzo per migliorare le relazioni con Mosca.

L’accordo del XX secolo

Da parte sua, Putin ha cercato di diversificare il mercato del gas molto prima del 2022, ma la politica ha avuto uno slancio solo momentaneo.

In ottobre ha ventilato l’idea di un hub del gas in Turchia per deviare i flussi di gas russo dal Mar Baltico e dall’Europa nord-occidentale.

La Russia sta anche cercando di incrementare le vendite verso la Cina, il più grande consumatore di energia al mondo e primo acquirente di petrolio, gas naturale liquefatto (GNL) e carbone.

La fornitura è stata avviata attraverso il gasdotto Power of Siberia alla fine del 2019 e il Cremlino punta ad aumentare le esportazioni annuali a circa 38 miliardi di metri cubi, a partire dal 2025.

Mosca ha anche un accordo con Pechino per altri 10 miliardi di metri cubi all’anno, da recapitare tramite un gasdotto ancora da costruire, dall’isola di Sakhalin, nel Pacifico. La Russia sta anche sviluppando piani per il Power of Siberia 2 dall’ovest della regione, che in teoria potrebbe fornire altri 50 miliardi di metri cubi all’anno alla Cina.

Resta da vedere se questo rapporto sarà redditizio come quello decennale con l’Europa.

Gli asset più importanti di Gazprom si trovano nella Siberia occidentale e nella più ampia regione artica di Yamal, dove la città di Novy Urengoy, che nel 2025 festeggerà il suo 50° anniversario, ospita i lavoratori stagionali in diversi palazzoni.

Uno dei giacimenti della tundra in cui lavorano è Urengoy, che si trova a circa 3.500 chilometri a nord-est di Mosca.

Dopo la scoperta nel 1966 del giacimento, che è tra i più grandi al mondo, il Politburo sovietico avviò i colloqui con la Germania occidentale per lo scambio di gas con condotti, dato che la Russia allora non disponeva della tecnologia di produzione.

L’accordo che ne scaturì, soprannominato “contratto del secolo”, fu ufficializzato nel 1970, dopo che l’allora ministro degli Esteri sovietico, Andrei Gromyko, soprannominato “Mr Nyet” in Occidente per il suo approccio intransigente, disse “da”. L’intesa prevedeva la fornitura di attrezzature pesanti per Mosca, in cambio di gas per l’Europa.

Questo accordo ventennale vale circa 30 miliardi di dollari ai prezzi attuali del gas.

Per decenni, l’Europa e soprattutto la Germania hanno beneficiato di contratti a lungo termine relativamente economici e hanno fatto affidamento sul gas naturale russo, o sul metano, per il riscaldamento delle abitazioni e come materia prima per l’industria petrolchimica.

Negoziati complessi in vista

Le trattative con la Cina per la vendita di nuovo gas si preannunciano complesse, anche perché, secondo gli analisti del settore, Pechino non avrà bisogno di ulteriore gas fino a dopo il 2030.

Inoltre, la Russia deve affrontare una concorrenza molto più agguerrita rispetto al passato dalle energie rinnovabili, visto che il mondo sta cercando di limitare l’impatto del cambiamento climatico, nonché dalle forniture rivali di gas provenienti dal Turkmenistan.

Il GNL, che può essere trasportato ovunque nel mondo, ha ulteriormente ridotto la necessità di gasdotti.

Gazprom e la Cina hanno tenuto segreto il prezzo del gas che hanno concordato. Ron Smith, analista del brokeraggio BCS con sede a Mosca, prevede per il 2022 sarà in media di 270 dollari per 1.000 metri cubi, molto più basso dei prezzi in Europa.

È anche inferiore al prezzo di esportazione di Gazprom, pari a 700 dollari per 1.000 metri cubi, previsto quest’anno dal Ministero dell’Economia russo.

L’anno scorso, le finanze energetiche della Russia, che non sono suddivise pubblicamente in petrolio e gas, sono state sostenute dal timore degli Stati per l’esaurimento delle forniture.

In Europa, i prezzi del gas hanno raggiunto livelli record e i prezzi internazionali del petrolio, poco dopo l’inizio della guerra, hanno sfiorato i massimi storici.

Da allora, il costo del gas e del petrolio sono diminuiti e i tetti al prezzo introdotti in occidente a dicembre e all’inizio di quest’anno sono destinati a erodere ulteriormente le entrate della Russia.

Nel frattempo, il Cremlino ha affidato a Gazprom il compito immane di costruire 24.000 chilometri di nuovi gasdotti per rifornire 538.000 famiglie e appartamenti in Russia dal 2021 al 2025.

Le cifre sulle bollette domestiche sono regolate dal governo e si è iniziato a discutere della liberalizzazione del mercato del gas, una questione delicata per le famiglie russe.

(A cura di Georgi Gotev)

